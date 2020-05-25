Таємні перемовини Порошенка. Чому екс-президенту загрожують звинувачення у державній зраді

На «плівках Деркача» - нові докази цілої низки афер Порошенка, про які програма «Гроші» розповідала з року в рік. Те, що екс-президент називав фейком, виявилося правдою. На записах він сам зізнається: колишній генпрокурор Віктор Шокін працював «на відмінно», але Порошенко таки звільнив його і тепер зрозуміло чому – це було прохання Байдена.

«Попри відсутність будь-яких звинувачень в корупції і даних щодо його будь-яких неправомірних дій, я спеціально попросив його піти у відставку», - каже голос, схожий на голос Порошенка на записі.

Виявляється, екс-гарант не соромився тиснути на опонентів за допомогою американців. «Думаю, було б добре, якби ви продовжили тиск на «Самопоміч»», - звучить прохання на адресу Байдена на плівках.

Але найцікавіше - переговори відкривають очі на істинні причини націоналізації ПриватБанку.

«Все, що можна буде зробити, щоб натиснути на «ПриватБанк» щодо закриття, щоб отримати наступний транш від МВФ, я б з усією повагою рекомендував, як критично важливе для вашої економіки і фізичної безпеки», - говорить Порошенкові Байден.

З цих розмов видно: колишній президент аж надто тісно співпрацював з американцями. А відтак йому вже закидають державну зраду.

Діями вже свого віце-президента обурилися і в Америці. «Вже три комітети сенату розслідують діяльність колишньої американської влади в Україні. І ці матеріали будуть долучені», - розповідає Андрій Теліженко, який за Порошенка працював у посольстві України в США.

Він зізнається, що й сам вимушено був учасником підкилимних інтриг, а тому знає дуже багато.

Теліженко робить сенсаційну заяву: насправді компрометуючих розмов значно більше.

«Зливав записи не я, але бачив сто сторінок роздруківок. Це - перша порція роздруківок, там ще багато цікавого. Чекайте нової порції. Це буде бомба, що вибухне і в Україні, і в США», - каже він.

«Гроші» розкажуть, що могло залишитися «за кадром» резонансних плівок, про справжні причини націоналізації ПриватБанку та якого ще компромату чекати?

…Тієї ночі державна скарбниця збіднішала одразу на 150 мільярдів. 18 грудня 2016-го, під покровом ночі,соратники Порошенка відібрали найбільший банк країни. З гаслами про порятунок економіки «влили» в нього просто колосальні гроші із наших із вами кишень. «І це виглядало настільки зухвало, що й порушили цілу низку законів для того, щоб відібрати банк», - розповідає банківський юрист Ростислав Кравець.

Він прискіпливо вивчав усю брудну історію націоналізації. Пригадує, Порошенко та Гонтарєва подали це як блискучий порятунок економіки. Мовляв, найважливіший банк країни врятували за крок від падіння.

«Вони прикриваються дивними патріотичними закидами, лозунгами, висловлюваннями, хоча насправді, на мій погляд, це жодного відношення до патріотизму немає», - каже Кравець.

Та для багатьох українців це стало справжнім шоком. Адже напередодні ті ж можновладці переконували: банку нічого не загрожує. «За місяць до введення тимчасової адміністрації юристи ПриватБанку приходили до суду й говорили, що в банку все добре і все гаразд. І жодних підстав для введення тимчасової адміністрації немає», - нагадує Ростислав Кравець.

Тим паче, навіть у розпал страшної кризи та війни ПриватБанк - стояв. І жодного дня не припиняв видавати українцям гроші. «Власники робили насправді дуже багато. Потужні активи закладалися, щоби тримати банк на плаву», - каже правознавець, народний депутат Ігор Фріс.

До того ж, звіт авторитетної компанії «Ернст енд Янг» спростовував закиди соратників Порошенка у фінансових махінаціях. Та і західні партнери долею «Привату» не переймалися. Але у 2016-ому раптом все змінилося. Порошенко та Гонтарєва «заволали»: у Приваті - численні порушення, а відтак – банк треба відібрати. Того ж, зненацька, захотіли і західні партнери. І, що важливо: ПриватБанк не просто націоналізували, але й «розмили» долі участі тодішніх акціонерів банку. Простіше кажучи – максимально усунули колишніх акціонерів. Для цього і знадобилися колосальні бюджетні кошти.

«Я вважаю, що рішення стосовно націоналізації ПриватБанку мала не стільки економічний характер, скільки політичний. Характер такої розправи зі своїм певним конкурентом, якого дуже боялися», - каже Ростислав Кравець.

Тож, врешті-решт, цьогоріч суд визнав: націоналізовували із грубими порушеннями: «Протиправність дій НБУ, Міністерства фінансів, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів стосовно націоналізації, викупу за 1 грн контрольного пакета акцій ПриватБанку».

Чому ж команда Порошенка так різко «торпедувала» Приват? Підказки – в опублікованих плівках.

Зокрема, з них чутно, що Байден «педалював» питання Привату. Виявляється, насправді західні партнери переймалися аж ніяк не українською економікою…

«Коломойський – це скалка в дупі і проблема для всіх, але це дійсно критично важливо, щоб ви впоралися з цим зараз. І все буде добре», - каже на плівках Байден Порошенку.

Дуже схоже на пряме втручання в українські справи! Але: невже американців аж так цікавив банк десь за океаном? Може, все значно складніше? У дипломата Теліженка – своя версія: «Насправді Порошенко сам проявив ініціативу і переконав Байдена прибрати політичного конкурента».

Теліженко робить сенсаційну заяву: особисто через нього передавалися «дипломатичні сигнали». Порошенко хотів вибити козир із рук колишніх власників «Привату». «Це була його суто політична афера», - каже Теліженко.

І після цього, мовляв, американці та МВФ почали допомагати. «Я просто хочу, щоб ви подзвонили голові НБУ і підтримали її. Дали їй зрозуміти, що ви з нею, коли вона визначить дату і піде вперед», - говорить Байден Порошенку на «плівках Деркача».

Зі слів Байдена можна зробити висновок: саме він «спонукав» Гонтарєву до націоналізації. Хоча голова НБУ, за нашою Конституцією, має бути незалежною. До речі, це підтверджує переписка Гонтарєвої та її заступниці Рожкової, яка потрапила в мережу ще у 2016 році. Зокрема, в ній була така фраза: «Поставлена задача забрати до кінця року».

Тоді на це мало хто звернув увагу. Але тепер, схоже, зрозуміло, хто «поставив задачу». До того ж, аби «продавити» націоналізацію, Порошенко не гребував підкилимними «договорняками».

«Нам слід зустрітися і прийняти рішення по даті. Єдина причина, чому після 22 листопада, коли у мене буде аудиторський звіт, це голосування в парламенті. Прем'єр-міністр просив мене проголосувати спочатку бюджет, а потім почати процес», - каже на плівках Порошенко.

За словами Ростислава Кравця, під рішенням потрібен був підпис Яценюка. «І для цього торгувалися в справах бюджету», - каже він.

Виходить, справжня політична корупція. Поступки по бюджету в обмін на голоси за націоналізацію. Схоже, Порошенко, ну, дуже хотів досягнути мети. Адже мав ще один інтерес, припускає нардеп Ігор Фріс: «Було цікаво отримати контроль над найбільшим каналом держави, щоб доносити в той чи інший спосіб інформацію, яку йому було цікаво донести».

Незалежний «1+1», який чесно розповідав про всі махінації Порошенка, був перепоною до абсолютної влади. А захоплення ПриватБанку відкривало шлях до захоплення й каналу.

«Акції компанії перебували у складі ПриватБанку. Я не бачу тут жодних інтересів держави стосовно націоналізації», - каже Ростислав Кравець.

Виходить, усе це Порошенко зробив заради власних політичних інтересів. І заради цього ще й скооперувався із іноземними лідерами. А відтак Генпрокуратура вже порушила справу про державну зраду і зловживання владою. Попереду – ще й парламентське розслідування.

«Ми в Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії. Вона займатиметься і Порошенком, і Гонтарєвою, і іншими посадовцями», - розповів народний депутат, член комітету з питань правової політики Сергій Демченко.

На додачу, Порошенко може опинитися ще й під американським слідством.

«Після висновку сенату може бути ще і робота ФБР та комісії по фінмоніторингу», - вважає дипломат Андрій Теліженко.

Адже навіть за американськими законами не можна втручатися у іноземні справи. До того ж, «Плівки Порошенка» розкривають, чому ж МВФ так вимагав прийняти закон про неможливість повернення відібраних банків колишнім власникам. «Фактично вони «прикривають тили», щоби не викрили їхнє втручання у минулому», - каже народний депутат Ігор Фріс.

Після «зливу» Порошенко навіть у Верховній Раді не з’являється. Нардепи подейкують, що він добряче злякався. Передусім – наступних публікацій. Може, добре знає, які ще справи обговорював із закордонними лідерами. Андрій Теліженко, який бачив не менше ста сторінок компромату, заявив «Грошам», що вже влітку з’являться докази прямої участі Порошенка ще й у гучній справі «Бурізми» - скандальної газової компанії Злочевського, в якій працював син Джо Байдена Хантер. Тож невдовзі можна очікувати ще гучнішого скандалу.

Андрій Засаднюк