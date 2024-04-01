Серед причин цього експерти називають військові дії в Україні та на Близькому Сході.

Ціни на золото 1 квітня підскочили до 2265,73 дол за унцію, що на 1,6% більше, ніж 28 березня, після встановлення ряду пікових значень на останніх сесіях. Про це повідомляє Bloomberg.

Однією з причин цього фахівці називають те, що американська Федеральна резервна система наблизилася до зниження процентних ставок. Свою роль відіграє і геополітична напруженість, спричинена тим, що відбувається в Україні та на Близькому Сході. Третім фактором зростання називають високий попит у КНР.

Підвищений попит на золото в Китаї особливо виразно спостерігається в останні квартали. Раніше Центробанк країни додав значних обсягів злитків у свої резерви: запаси золота збільшувалися у кожному з минулих 16 місяців. Крім того, золото активно скуповували заможні молоді жителі КНР.

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Як зростали ціни на золото

Ціни на дорогоцінний метал планомірно зростали останні місяці. Тільки з мінімуму на початку жовтня до початку грудня зливки підскочили в ціні приблизно на 15%. Тоді це пов'язували, насамперед, з війною між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

З середини лютого багато факторів підштовхнули зливки до зростання приблизно на 14%. Серед них особливе місце посідають перспектива пом'якшення монетарної політики основними центральними банками та підвищена напруженість на Близькому Сході та в Україні.

Незважаючи на те, що золото активно скуповують у всьому світі, українських інвесторів не дуже цікавить цей тренд. Про причини цього ви можете прочитати у нашому новому матеріалі.

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