Злитки зросли приблизно на 15% з мінімуму на початку жовтня.

Ціни на золото на торгах 4 грудня встановили історичний рекорд - 2135 доларів за унцію, пише агентство Bloomberg.

"Дорогоцінний метал зріс більш ніж на 3% на початку торгів у понеділок, перевищивши попередній історичний максимум, встановлений 7 серпня 2020 року", - повідомляє агентство.

Злитки зросли приблизно на 15% з мінімуму на початку жовтня. Аналітики стверджують, що інтерес до золота зріс на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.

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Також, цінове ралі отримало додатковий поштовх через зростаючі очікування щодо зниження ключових ставок США та уповільнення інфляції.

Прогноз ціни на золото

За оцінками старшого ринкового аналітика Oanda Asia Pacific Pte Ltd. Келвіна Вонга у короткостроковій перспективі можливе зниження ціни за унцію золота до 2000 доларів.

Аналітики ANZ Group Holdings Ltd. Деніел Хайнс і Соні Кумарі заявили, що зростання реальних ставок через спад інфляції порівняно зі стабільними ставками може стати перешкодою для інвестицій у золото в першому кварталі 2024 року.

Раніше повідомлялось, що війна в Ізраїлі ймовірно, призведе до переходу в активи-сховища, оскільки інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків.

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