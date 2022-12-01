Наступного року прогнозується подальше зростання кількості безробітних в Україні.

Фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних.

Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна під час інформаційного телемарафону, наразі у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій (минулого року на цю дату їх було 61 тисяча), тобто на одне робоче місце претендують 8 офіційно зареєстрованих безробітних.

"Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 мільйона безробітних, а у 2023 році ми прогнозуємо трохи більш як 2,8 мільйона безробітних осіб", - сказала вона.

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Війна в Україні та ситуація з роботою:

21 квітня 2022 року в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн. При цьому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.

Станом на початок жовтня в Україні офіційно зареєстровано 260 тис.безробітних.

25 жовтня в Мінекономіки повідомили, що безробітних залучатимуть до "армії відновлення". Люди отримуватимуть за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6,7 тис.грн.

Станом на 28 жовтня 2022 року кількість вакансій на ринку праці зменшилося більше, ніж у два рази, і на одну вакансію претендує 8 безробітних.

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