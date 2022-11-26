Більшість коворкінгів можуть працювати від генераторів у разі відключення електроенергії.

На тлі енергетичного блекауту з'явився список коворкінгів у Києві, де можна попрацювати в разі відключення світла.

Як йдеться в повідомленні Telegram-каналу UA War Infographics, у всіх точках на випадок повітряної тривоги є укриття в будівлі, або неподалік.

Більшість коворкінгів можуть працювати від генераторів у разі відключення електроенергії, а деякі коворкінги мають 2 або більше провайдерів інтернету та/або Starlink, а також павербанки або зарядні станції.

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Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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