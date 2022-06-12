В сучасних реаліях попит на працівників робітничих спеціальностей буде збільшуватися.

Попит на робітничі спеціальності стає все більш відчутним на українському ринку праці: в червні кількість вакансій в цій сфері зросла на 20% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"В загальній структурі всього ринку праці України частка вакансій сфери робітничого персоналу становить 8% від всіх актуальних на порталі та входить до топ-5 найбільш затребуваних професійних сфер", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що представники робітничих спеціальностей затребувані в усіх регіонах України. Більше третини актуальних вакансій наразі відкриті в Львові та області. На другому місці серед регіонів місто Дніпро та область, третю сходинку посідає Донецька область.

Знайти роботу представникам робітничих спеціальностей досить легко навіть без досвіду. Практично половина всіх вакансій для осіб без досвіду роботи (47%) та стільки ж для людей з мінімальним досвідом від 1 до 3 років. Досвід від 3 до 6 років вимагається лише в 4% актуальних вакансіях, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% вакансіях.

"Проаналізувавши всі актуальні пропозиції, можна виділити трійку найбільш затребуваних спеціалістів. Найчастіше роботодавці шукають монтажників - 14% від всіх пропозицій, другими за кількістю пропозицій роботи є вантажники – 13%, а третю сходинку посідають комплектувальники та пакувальники товарів – 10 % від усіх актуальних вакансій", - зазначають аналітики.

В середньому в Україні пропонована заробітна плата для фахівців робітничих професій становить 13 тис. 700 грн. Мінімальна зарплата для цих спеціалістів стартує від 8 900 грн, таких вакансій більшість – 44%. Високих зарплат меншість: лише у 9% пропозицій роботи для робітників озвучена зарплата від 22 300 грн та у 6% вакансій пропонують оклад від 26 800 грн.

Аналітики кадрового порталу наголошують, що в сучасних реаліях попит на працівників робітничих спеціальностей буде збільшуватися.

"В умовах кризи на ринку праці українці часто стикаються з проблемами працевлаштування. Зниження розміру заробітних плат, невелика кількість пропозицій роботи, висока конкуренція та збільшення терміну пошуку роботи змушують спеціалістів перекваліфіковуватися. Конкуренція серед представників робітничих спеціальностей зараз не надто висока, тому працевлаштуватися на такі позиції можна без проблем", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки анонсувало запуск в Україні єдиної бази вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу.

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