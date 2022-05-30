Найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.

В Україні росте попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповіла директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Мені здається, що зросте попит, і я це вже бачу, на будівельні професії у різних галузях, зросте попит на робітників комунальних підприємств, і на сьогодні досить великий попит на водіїв – розповіла вона.

Також, за її словами, багато вакансій у переробній промисловості. Крім того, починає оживати галузь торгівлі.

Однак, загалом ситуація на ринку праці залишається складною. Як розповіла Жовтяк, якщо взяти за основу базу Державного центру зайнятості, то кількість вакансій зменшилася втричі, у порівнянні з аналогічними датами торік. Вона зазначила, що на сьогодні кількість вакансій в базі Центру зайнятості складає 22 тисячі.

Жовтяк додала, що найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичного огляду ринку праці експертного центра кадрового порталу grc.ua, кількість вакансій в Україні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

У дослідженні зазначається, що відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

Вас також можуть зацікавити новини: