Співзасновник аудіокнигарні АБУК Данило Триндюк: Якщо в Європі та США більше слухають детективи й пригодницькі романи, то українці прагнуть вчитися

Співзасновник першої української аудіокнигарні АБУК Данило Триндюк розповів УНІАН про процес аудіовидавництва зсередини, конкуренцію на ринку, "піратство", та як привчити українців платити за контент.

НещодавноАБУК потрапив у короткий список Лондонського книжкового ярмарку. Що це значить для українського аудіовидавництва?

Це велика перемога для нашої команди і для України в цілому. Це означає, що нашу країну бачать на глобальному аудіокнижковому ринку. Чесно кажучи, ми подавалися без впевненості, що невелике українське аудіовидавництво номінують. Адже інші дві компанії в короткому списку - набагато більші за нас американські гравці.

Чи принесе номінація вам бонуси?

Найбільший бонус - репутація. Сподіваємося, що після номінації буде легше отримувати аудіоправа на закордонні твори. Бо переговори з певними закордонними правовласниками щодо аудіоправ йдуть складно й довго.

Розкажіть більше про те, як отримуєте права на видання аудіоверсії.

Права на будь-яку книгу зазвичай продаються для трьох форматів - право на видання паперової книжки певною мовою, право на видання електронної версії та аудіоверсії. При цьому паперова книжка є «першоджерелом», інші права можуть іти «в пакеті» до неї. Не можна просто перекласти і видати книжку тільки в аудіоверсії, повинен існувати паперовий формат тією ж мовою. І якщо є українське видавництво, яке одразу купило весь пакет прав, ситуація простіша: ми одразу ведемо перемовини щодо аудіоверсії перекладу з українським видавництвом.

З якою книжкою ви так робили?

Таких прикладів багато, можна навести «Becoming. Становлення» Мішель Обами. Видавництво BookChef купило права на аудіоверсію та замовили нам виготовити запис. Тепер вони продають аудіокнижку через наш магазин, але права залишаються за ними. Є й варіант субліцензії - коли видавництво отримало всі права в пакеті і далі передало нам право виготовити й продавати аудіоверсію. Так ми, наприклад, видаємо аудіокнижки Террі Пратчетта.

Якщо українське видавництво не має прав на видання аудіоверсії, маємо їх купувати у закордонного правовласника та паралельно домовлятися з українським правовласником на використання українського перекладу. За такою схемою ми видали «Квіти для Елджернона» Деніел Кіза, зараз підписуємо договір з представниками Маргарет Етвуд на «Оповідь служниці», переклад якої вже купили в українського видавництва «КСД».

Чи дорого це – купити права на аудіоверсію книги?

В пакеті - 100-200 доларів або навіть безкоштовно, бонусом. Окремо - від 250 до 1,5 тисячі євро. Умовний «Гаррі Поттер» може коштувати на порядок дорожче. Часто закордонні правовласники не продають виключно аудіоправа, а тільки пул прав (тобто, права і на паперову, і на електронну версію).

Я правильно зрозуміла, ви хотіли озвучити «Гаррі Поттера» українською мовою?

Мали (і все ще маємо) велике бажання. Але справа тут навіть не в ціні. Просто правовласник не продає права на створення аудіоверсії українською мовою (наскільки нам відомо, більшість іншомовних версій наражаються на те саме).

Чи думали додати в АБУК «Гаррі Поттера» російською? В YouTube є гарна озвучка.

Наше аудіовидавництво спеціалізується на україномовній літературі. У нас на 330 книжок буквально дві-три російськомовні - це книжки українських авторів, розміщені за їхнім бажанням.

«Гаррі Поттер» російською мовою добре купували б. Ви б заробили.

Однозначно. Але ми хотіли б створювати наш продукт. Наскільки ми знаємо, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», яке має права на видання паперової версії «Гаррі Поттера» українською мовою (до речі, це чудовий переклад, на нашу думку, значно кращий за російський), давно виношує ідею купити права на створення аудіокниги. На жаль, поки нічого не можемо зробити. Можливо, після Лондонського ярмарку буде легше домовлятися з правовласником, але я не певен. Думаю, бояться нашого ринку (він невеликий, проблеми з піратством). До речі, ви ж розумієте, що і російськомовна аудіокнижка в YouTube - це піратська версія?

Що зазвичай кажуть закордонні правовласники, коли не хочуть продати права?

Буває, що висловлюють «глибоке занепокоєння» станом ринку електронних і аудіокнижок у світі чи конкретно в нашому регіоні. Деякі кажуть, мовляв, купуйте відразу пул прав. Деякі відправляють спочатку домовитися з українським видавцем про використання перекладу. На одну книжку ми отримували права півтора року, за цей час записали двісті інших книжок.

Це щодо якої книжки так довго домовлялися?

«Оповідь служниці» Маргарет Етвуд довго йшла. Деякі книжки з того ж запиту досі на розгляді. Звісно, з українськими авторами домовлятися простіше - зустрілися з ними, показали, що додаток захищений і легально працює.

Коли чекати на «Оповідь служниці»?

За місяць-півтора.

Які ще книжки у роботі?

Пишемо багато нонфікшн-бестселерів - наприклад, незабаром опублікуємо в аудіоформаті нове видання «Есенціалізма» Ґреґа Маккеона, «Основи» нобелівського лауреата Френка Вільчека. Заходить в роботу свіжа книжка Джордана Пітерсона «За межами порядку», найближчим часом плануємо запис перевидання знаменитого «Sapiens» Харарі.

Дуже успішною у нас була серія книжок «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, а зараз будемо працювати над її книжкою «Джерело». Озвучувати буде Соня Сотник, як і «Атланта» до цього. Вона взагалі у нас буде голосом Айн Ренд.

З дитячої літератури - погоджуємо з видавництвом дикторські проби на аудіоверсії «Тореадори з Васюківки», «Чарлі та шоколадна фабрика». Продовжуємо видання аудіокнижок Террі Пратчетта. Готуємо до запису книжку Ірени Карпи.

Вона сама буде озвучувати?

Ми б хотіли - принаймні, частково - але ще не домовились остаточно. Взагалі у нас багато українських книжок, озвучених безпосередньо авторами. Це одна з наших переваг. Книжки Сергія Жадана або Валерія Ананьєва, озвучені їхніми голосами, для фанатів варті більше, ніж якби ми наймали професійних читців.

Чи можна до вас прийти і стати читцем?

До нас надходить багато запитів, і ми всі обробляємо. Якщо голос подобається, беремо в роботу чи принаймні вносимо в базу.

Обов'язково бути професійним актором чи диктором?

Були приклади, коли брали людину, яка до цього не працювала у сфері запису аудіо. Але таких небагато, бо один із наших базових принципів – це якість. Людині без досвіду складно, ми ретельно відбираємо читців, більшість – професійні диктори, актори театрів чи кіно.

Читцям платите?

Ми всім платимо зарплати, гонорари, роялті авторам. Це теж один із наших принципів. Нам часто пишуть, мовляв, чому у вас книжки платні, «заради просування культури мають бути безкоштовними». Але підтримка культури – це не просто щось роздавати. Коли купуєте книжку, ви тим самим підтримуєте авторів, читців, перекладачів, редакторів, звукорежисерів. З кожної проданої книжки в додатку диктор отримує гонорар, автор - роялті, звукорежисер, літредактор - зарплату.

Скільки записується книжка?

Залежить від обсягу. В середньому можна зробити гарну книжку за місяць-півтора (кілька тижнів на запис, ще кілька на обробку, часто ці процеси робимо паралельно).

Яку книжку записували довше за все?

Книгу Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи». Для нашої команди це був виклик – наш перший досвід створення аудіофільму (книжка багатоголоса). Вона, як аудіоспектакль, там безліч звуків, ефектів, вибухи якісь, скрипіння… Її писали разом з обробкою десь до року. Після того випустили вже кілька аудіофільмів, тому процес швидший.

Всі хвалять український дубляж, але мало хто знає в обличчя людей, чиїми голосами говорять улюблені герої. Чи є у вас амбіції «олюднювати» зірок дубляжу, робити їх «видимими» для свого слухача?

Я сам фанат нашого дубляжу. Він на два кроки попереду, наприклад, у порівнянні з російською озвучкою. Є якісні російськомовні начитки, але багато посередніх, з неправильними наголосами. У нас все інакше. В тому числі в аудіокнигах.

Так, у нас є пул дикторів, постаті яких ми б хотіли висвітлювати. Потроху робимо це в соцмережах, розказуємо про них, показуємо бекстейджи з запису. Насправді це надзвичайно цікавий процес, не набагато легший, ніж гра на театральній сцені. Особливо, коли багатоголосся дикторів збирається за одним столом.

За яким принципом обираєте, які книжки записувати?

Дивимося, що може бути цікаво ринку. Вивчаємо каталоги українських видавництв, що є серед перекладених книжок (самі поки не перекладаємо). Обираємо щось популярне і даємо запит у видавництво, чи мають вони аудіоправа чи ні, чи згодні співпрацювати.

Чи можуть користувачі звернутися до вас із проханням записати якусь книжку?

Нам часто пишуть із побажаннями. Іноді самі запитуємо: «Що б ви хотіли послухати?». Намагаємося дослухатися до читачів, коли це вдається зробити. Звісно, з «Гаррі Поттером» нічого не зробимо. Бо на всі книжки отримуємо права.

Багато хто думає, що можна просто щось записати та викласти… Навіть аудіоказки люди так записують. Проте у більшості казок (навіть народних) є укладачі, перекладачі. Тобто потрібно купувати права на використання перекладу чи певної редакції творів - в тому числі, якщо ці твори публікувалися в радянські часи.

Чи актуальна для вас проблема з піратством вашого контенту?

Піратство є проблемою нашого ринку. Але у нас файли кодовані. Книжки продаємо через захищений додаток, не через сайт. Слухати їх теж можна тільки в додатку. Це продиктовано захистом авторського права.

Наразі більшість книжок в додатку записані нами. Їх майже немає деінде, бо дуже складно придумати спосіб копіювання (ми постійно відслідковуємо і зловили в піратів тільки одну нашу книжку). Проте ми купили права на пул книжок видавництва «Наш формат», яке свого часу видавало їх на CD-дисках. Звісно, диски «зламували», книжки у вільному доступі. І нам важко це «вичистити». Намагаємося реагувати, писати, показувати документи, що право на книгу належить нам, звертаємося до кіберполіції. Були випадки, коли знаходили в телеграм-каналах піратські аудіоверсії творів, права на створення і розповсюдження яких українською маємо тільки ми (наприклад, «451 градус за Фаренгейтом» Рея Бредбері, яку просто хтось начитав на диктофон з радянського перекладу). Більшість піратів реагує на договори і самі знімають книжки зі своїх каналів.

Як формується вартість аудіокниги?

Якщо немає додаткових вимог від правовласника, видавництва або автора, ставимо ціну середню між електронною версією і паперовою. «Класику» продаємо дешевше, щоб популяризувати. Також у нас є безкоштовні книжки, щоб можна було ознайомитися з роботою сервісу.

В тому числі у вас є підручники. Для чого це вам?

Знаєте, «Хрестоматія з української літератури» Олександра Авраменка у нас продається найбільше. Так, вона не маленька (26 годин запису), але за три дні до ЗНО легше прослухати, ніж прочитати (посміхається).

Після успіху хрестоматії підготували в аудіоформаті офіційні підручники видавництва «Ранок» для 11 класу. На жаль, у школах про них мало знають. Можливо, щодо цього треба співпрацювати з Міністерством освіти.

Які ще книжки купують більше за інші?

«Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва. Автор є нашим великим другом, я дуже радий, що він погодився начитати книжку самостійно. Перша частина «Атлант розправив плечі».

Скільки користувачів завантажили додаток за два роки існування АБУК?

Приблизно 150 тисяч користувачів.

Читала, що діаспора активно користується вашим додатком.

Десь 10-15% наших користувачів з інших країн (Канада, США, Польща, Німеччина). Але потенціал у діаспори більший, бо іноді вони прагнуть україномовного продукту більше, ніж люди в Україні. Паперові книжки їм отримувати важче. Аудіо кордонів немає. Та й слухати українською емігрантам у другому-третьому поколінні легше, ніж читати.

Як ви пережили пандемію?

Непогано. Коли все це почалося, працювали більше, щоб був запас. В часи жорсткого локдауну були паузи в записах книжок, але повністю не зупинялися. У кількох наших дикторів є професійне обладнання, тому вони працювали вдома, звукорежисер був з ними на зв’язку у зумі.

Відсоток користувачів збільшився під час пандемії?

Відсоток користувачів збільшився десь у два рази за цей рік. Але складно сказати, це через локдаун чи просто ми потроху ростемо (приріст користувачів у нас стабільний). Але в перший місяць локдауну, коли багато людей залишилося вдома, був стрибок.

Якими параметрами оцінюєте успішність додатку? Що для вас важливіше - кількість користувачів, кількість записаних книжок?

Є кілька показників. Це кількість користувачів. Ринок тих, хто може слухати аудіокниги в Україні, оцінюється в 700 тисяч слухачів. Хотіли б досягти цього показника. Також це кількість записаних книжок. Хотілося б, щоб українською мовою були тисячі, а не сотні аудіокнижок. Тому постійно нарощуємо об'єми. І це купівельна спроможність. Прагнемо, щоб люди могли більше купувати аудіокнижок, а ми за ці кошти - збільшувати виробництво.

Скільки зараз книжок в додатку?

Приблизно 330 книжок разом із подкастами (їх у нас до двадцяти).

Подкасти у додатку - це для вас інструмент популяризації АБУК?

У наших слухачів були запити на подкасти, і ми самі їх слухаємо. В цьому році з’явилося дуже багато подкастів, в Apple Podcast їх сотні. Але багато з категорії «сіли - поговорили». Ми ж хотіли стати місцем, де будуть зібрані якісні подкасти.

Ті самі подкасти можна слухати дорогою на роботу чи займаючись спортом. Аудіокниги можуть бути фоновим дозвіллям чи потребують зосередженості?

Залежить від книжки. Проте вважаю, що вони можуть супроводжувати будь-яке дозвілля. Можете їхати за кермом, бігати, гуляти, прибирати і слухати книжку. Деякі люди використовують аудіокнижки, щоб заспокоїтись чи легше засинати, цей заспокійливий вплив науково доведений. Але людина запам'ятовує зміст аудіокнижки не гірше, ніж читаючи паперову. Це виключно справа звички: прослухавши 1-2 аудіокнижки повністю, ви почнете набагато легше сприймати інформацію на слух. Також аудіокниги дедалі більше замінюють людям перегляд відео і сприймаються навіть більш емоційно - про це також є наукові дослідження.

Яким має бути АБУК через три роки, які ваші амбіції?

300-400 тисяч користувачів, перейти планку в тисячу записаних книжок, створювати більше аудіофільмів (багатоголосих начиток). Крім того, запустити підписну модель на кшталт абонементу (вже над нею працюємо). Утримувати позицію найбільшого аудіогравця в Україні, додати книжки іноземними мовами. Дивимося в бік англомовних.

Чи відчуваєте конкуренцію на українському ринку?

Конкуренти починають з'являтися. Деякі сервіси, такі як MEGOGO, Yakaboo, додають аудіокнижки. Але конкурентів не боїмося. Конкуренція загартовує, і я впевнений, що у своїй ніші будемо першими. Якщо брати українську й україномовну аудіокнижку - ми найбільші. Можливо, свого часу було б простіше купити пакет російських аудіокнижок і залити в додаток тисячами. Але наша ціль була інша – створення ринку української аудіокниги.

Які тренди на світовому ринку аудіокнижок, чи рухаємося ми в цьому напрямку?

Ринок аудіокнижок швидко розвивається. У США він по капіталізації перевищив електронну книжку. У нас звісно ще не так. Проте, думаю, що ринок аудіокнижок буде більш монетизованим, ніж ринок електронної книжки. З часом буде наближатися до паперового.

Якщо говорити про жанровість, то ми відрізняємося від Європи та США. Там більше слухають детективи, пригодницькі романи. А у нас - нон-фікшн (літературу про бізнес, мотиваційні книжки). Складно сказати, чому так. Напевно, люди прагнуть вчитися. Але рано чи пізно, коли аудиторія буде більша, художня література переважить нон-фікшн.

Скільки людей сьогодні в команді АБУК?

Насправді команда - найважливіше, що у нас є. Внутрішня команда - це десь до десяти людей, не рахуючи дикторів. Є менеджер проєкту, кілька звукорежисерів, літературних редакторів. Читці не в штаті (у нас десь 150 читців, якщо беремо всіх, разом з авторами книжок, які їх читали). Але є пул дикторів, які працюють з нами постійно. Багато процесів передали на аутсорсинг (команда програмістів, дизайнери, бухгалтерія).

Ви самоокуповані чи отримуєте зараз прибуток?

Поки отримуємо дотації. Але працюємо над тим, щоб вийти на самоокупність в найближчий рік. Проблема, що не всі люди готові платити за продукт. Багато приходять в додаток і завантажують тільки безкоштовні книги. Платні книжки - це десь 40% завантажень за останній час.

Тому треба популяризувати аудіолітературу. Люди мають розуміти, що над кожною аудіокнижкою працює кілька людей, і вони мають отримувати свою винагороду. Що аудіокнижка - це такий самий продукт, як і паперова.

Як загалом змінювати звичку українців не платити за контент?

Насправді Apple Music, Spotify, Netflix вже прищеплюють цю культуру, і далі буде краще. Можливо, з часом на рівні держави активізується боротьба з «піратством». Тут м'яч на полі держави. Бо навіть у порівнянні з сусідніми країнами ми в цьому плані відстаємо, у нас дуже багато піратських ресурсів, з якими не борються. Але багато залежить від культури споживача, від його поваги до праці інших людей.

Ірина Петренко

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