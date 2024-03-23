Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

"Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", - йдеться у Меморандумі.

Як вказується у документі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".

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Підвищенню платіжної дисципліни сприятиме й скасування мораторію на відключення споживачів-боржників з 29 грудня 2023 року.

Програма реформ в енергетичному секторі

Як вказується, після закінчення війни, потрібно буде відновити та посилити конкуренцію на оптових та роздрібних ринках газу. Зокрема, Кабінет міністрів ухвалить "Дорожню карту" поступової лібералізації енергетичних ринків з чітким планом реалізації на період після воєнного стану.

Крім того, компанії теплокомуненерго накопичили значну заборгованість перед "Нафтогазом" до і після початку війни. Причиною цього є різниця в тарифах і наслідки війни. У зв'язку з цим буде встановлено обсяг простроченої заборгованості та фінансове становище за допомогою аналізу, проведеного авторитетною аудиторською фірмою (структурний маяк, кінець червня 2024 року). Це допоможе встановити розмір заборгованості та фінансове становище підприємств теплокомуненерго.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Новий транш від МВФ

12 лютого до Києва прибула місія МВФ для проведення зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. З 13 лютого під координацією МВФ розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів.

Там відзначили, що упродовж 2023 року українська економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зокрема завдяки стійким показникам зростання, різкій дезінфляції та підтримці достатнього рівня резервів.

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