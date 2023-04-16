Марки з писанками регіонів України будуть запущені в обіг 21 квітня.

"Укрпошта" запускає в обіг марки з писанками регіонів України.

Як заявити генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, нові марки будуть запущені в обіг 21 квітня.

Він привітав усіх з Великоднем і побажав, щоб у всіх регіонах країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним.

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"А для тих, хто сьогодні не поруч - завжди є марки "Укрпошти", щоб привітати один одного. Ні - перевозити писанки ми поки не беремося. А ось марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", – написав Смілянський.

Марки "Укрпошти"

13 жовтня 2022 року "Укрпошта" заявила про те, що випустить нові марки до Дня захисників та захисниць України.

9 грудня 2022 року голова "Укрпошти" повідомив про випуск нової марки "Херсон - це Україна".

24 лютого 2023 року "Укрпошта" випустила марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

24 березня 2023 року генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

1 квітня 2023 року "Укрпошта" випустила марку з нагоди 50-річчя Одеської Гуморини.

10 квітня 2023 року "Укрпошта" випустила нову марку "Kalush Orchestra".

12 квітня 2023 року повідомлялося про те, що легендарна марка "Російський військовий корабель, йди...!" знову у продажу.

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