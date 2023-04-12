Тираж випуску лімітований – 1000 примірників. Ціна – 1600 грн.

До річниці випуску першої поштової марки України воєнного часу "Русскій воєнний корабль, іді…!" Укрпошта підготувала спеціальний благодійний випуск – презентаційну рамку "Русскій воєнний корабль, іді …!".

Як повідомили у прес-службі Укрпошти, рамка містить поштову картку та ту саму легендарну поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді…!" з відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому.

Тираж випуску лімітований – 1000 примірників. Ціна – 1600 грн. Одна тисяча гривень від реалізації кожної рамки буде спрямована на закупівлю квадрокоптерів для Збройних Сил України.

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Війна в Україні та легендарна марка

Рік тому, 12 квітня, Укрпошта ввела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу – "Русскій воєнний корабль, іді…!". Славнозвісна фраза прикордонника з острова Зміїний на пропозицію російських військових здатися, стала символом боротьби українців з російською навалою.

Тираж,марки становив 1 мільйон примірників, що було рекордом для художніх поштових марок за останні 15 років. Зазвичай вони випускаються тиражем 100-130 тис. прим.

14 квітня 2022 року ракетний крейсер "Москва", зображений на марці та відправлений за заданим маршрутом, потопили українські військові за допомогою протикорабельних ракет "Нептун".

Після цього марка з кораблем стала найдорожчим лотом, проданим на благодійному аукціоні від Prozorro за 5 млн грн. Марка продавалася як на українських, так і на світових маркетлейсах, наприклад, на еBay вартість поштової марки сягала близько 1 тис дол.

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