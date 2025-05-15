Жити дорого: як змінюються ціни на оренду житла в Україні

Попит на оренду квартир в Україні постійно зростає, і ціни також не стоять на місці. УНІАН дізнавався, як змінилася вартість орендного житла за останні місяці, та де у країні здаються найдорожчі і найдешевші оселі.

​Ціни в Україні безупинно ростуть на все: у квітні річна споживча інфляція прискорилася до 15,1%, і це відчуває гаманець кожного українця. Коли ціни на базові продукти і послуги летять догори, особливо гостро стоїть питання оплати житла.

На жаль, мільйони українців є внутрішніми переселенцями, більшість з яких змушені четвертий рік орендувати житло у різних куточках країни. Їхня кількість не зменшується, адже бойові дії тривають, і люди продовжують евакуйовуватися з небезпечних регіонів. Звісно, оренда необхідна також і для інших категорій громадян - молодих сімей, студентів, людей, що переїжджають у зв'язку з роботою, тому питання пошуку житла не втрачає актуальності.

Як змінилися ціни на оренду в Україні з початку року? Чи зростає попит на житло з боку українців? УНІАН поспілкувався з фахівцями ринку нерухомості та дослідив статистику, аби з'ясувати ці питання.

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Слід зазначити, що під час повномасштабної війни, безумовно, ситуація з вартістю оренди дуже сильно різниться в залежності від регіону та віддаленості міст від зони бойових дій. Тому у низці областей орендувати квартиру можна "за копійки", а з наближенням до заходу країни і в столиці ціни відчутно зростають.

Оренда квартир у регіонах

У прес-службі "OLX Нерухомість" нам розповіли, що з початку 2025 року найбільше зростання у відсотковому співвідношенні цін на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксовано у таких містах:

• Суми - на 25% (з 6 000 до 7 000 грн);

• Миколаїв - 20% (з 5 000 до 6 000 грн);

• Херсон - 16% (з 3 000 до 3 500 грн);

• Чернівці - 15% (з 10 828 до 12 446 грн);

• Житомир - 12% (з 8 500 до 9 500 грн).

"Більш помірне зростання спостерігалося у Тернополі – ціна довгострокової оренди однокімнатної квартири зросла на 9%, до 10 377 грн, Кропивницькому та Чернігові – вартість збільшилась на 8%, до 7 000 грн. На 6% зросла ціна в Одесі (до 8 500 грн), на 5% – у Хмельницькому (до 10 000 грн) та Запоріжжі (до 5 000 грн)", - йдеться у коментарі прес-служби.

За даними "OLX Нерухомість", не змінилася вартість довгострокової оренди "однушки" у Дніпрі (10 000 грн), Луцьку (13 000 грн), Полтаві (10 000 грн), Рівному (11 000 грн), Ужгороді (16 900 грн), Харкові (4 000 грн) та Черкасах (9 000 грн).

При цьому є і міста, де ціни на оренду незначно зменшились. Так, на 1 відсоток подешевшали квартири у Львові (до 16 576 грн) та Івано-Франківську (до 12 422 грн). У Вінниці зменшення склало 5% (до 10 500 грн).

За словами керівника розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, ринок оренди в Україні у 2025 році характеризується нестабільністю: ціни коливаються залежно від регіону — десь зростають, десь падають.

"Такі коливання відбуваються в межах кількох відсотків. Винятком є Херсонська (падіння на 22%) та Кіровоградська (падіння на 26%) області, де динаміка цін більш відчутна", - каже експерт у коментарі УНІАН.

За його даними, у Львові та Дніпрі середні ціни за таке житло майже однакові і коливаються в межах 14 тисяч гривень. Одеса є найдешевшою серед великих міст, де за оренду "однушки" треба заплатити орієнтовно 9 тисяч гривень.

"Золота" оренда у столиці

Віталій Поберезький зазначає, що станом на кінець квітня найдорожчим містом для винаймання житла залишається столиця. Оголошення "Оренда квартир Київ" пропонують середню вартість "однушки" у 17,5 тисяч гривень, що на 2% менше показника березня.

За даними статистики порталу "ЛУН", за останні півроку вартість оренди однокімнатної квартири у Києві зросла на 3%. Якщо в січні 2025 року "однушку" в столиці можна було винайняти за 17 тисяч гривень, то у квітні ціна зросла до 17 500 гривень.

Традиційно, ціни оренди дуже різняться залежно від району розташування житла. Найбільше доведеться викласти за оренду однокімнатної квартири в Печерському (33 500 грн), Шевченківському (24 000 грн) та Голосіївському (20 000 грн) районах. Дещо скромніші ціни на квартири у Подільському (18 000 грн), Солом'янському (16 000 грн) та Дарницькому, Оболонському і Святошинському (по 15 000 грн) районах. За 14 000 тисяч гривень можна орендувати "однушку" в Дніпровському районі. А найдоступніше житло – у Деснянському районі (9 000 грн),

Наводить "ЛУН" статистику і щодо передмістя Києва. За 11 000 гривень на місяць можна знайти однокімнатну квартиру в Бучі та Гостомелі, за 11 500 гривень – в Броварах, за 12 000 – в Ірпені та Вишневому. Дорожче обійдуться однокімнатні квартири у Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці (по 14 000 гривень).

Що стосується двокімнатних квартир у столиці, то, за даними "ЛУН", їх оренда за півроку подорожчала на 11% - з 24 000 гривень у січні до 28 000 гривень у квітні, в середньому.

Трійка лідерів за вартістю найму "двушок" незмінна: Печерський район (46 000 грн), Шевченківський (31 000 грн) та Голосіївський (30 000 грн). Від 20 000 до 22 000 гривень доведеться викласти за двокімнатну квартиру у Подільському, Солом'янському і Оболонському районах. За 19 000 гривень в середньому можна орендувати квартиру в Дарницькому, за 16 000 – в Святошинському та Дніпровському, а завершує список знову Деснянський район із середньою ціною "двушки" у 11 000 гривень.

Щодо трикімнатних квартир у столиці, вони також подорожчали на 11% за півроку – до 46 000 гривень в середньому. Тут розкид цін між районами теж суттєвий – від майже 67 000 гривень за квартиру в Печерському районі до набагато скромніших 14 000 гривень у Деснянському.

Слід зазначити, що за даними спільної статистики "ЛУН" та Work.ua, на оренду однокімнатної квартири в столиці в середньому іде 63% від середньої київської заробітної плати, двокімнатної – вже 99%, а ось на трикімнатну квартиру витрачається 165% середньої зарплати в Києві.

Попит перевищує пропозицію

Від чого залежить динаміка цін на оренду в Україні? Як розповіли в "OLX Нерухомість", на ринок довгострокової оренди квартир впливає ціла низка факторів.

"Один із ключових — сезонність: найбільший попит традиційно спостерігається з серпня по жовтень, і ціни починають зростати ще за місяць до піку. Попит і пропозиція формуються залежно від наявності житла та його відповідності запитам — якщо ринок перенасичений, ціни можуть знижуватись. Локація, інфраструктура, наявність роботи, безпекова ситуація у регіоні — все це критично важливо", - зазначили у прес-службі.

Додатково на вартість впливають ремонт, меблювання, поверховість та специфічні побажання орендарів, зокрема щодо планування чи шумоізоляції. На заході України ціни іноді прив’язані до долара, тому курсові коливання теж відіграють роль. Загалом ринок залишається чутливим до економічної ситуації та міграційних процесів: зростання мобільності населення сприяє вибору оренди замість купівлі.

Керівник розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький додає, що на даний момент, в першу чергу, на зміну цін впливають такі фактори як безпекова ситуація тих чи інших регіонів (наближеність до зони бойових дій продовжує грати ключову роль на ринку оренди нерухомості), а також сезонність.

"У 2025 році зберігається традиційна сезонна динаміка, коли навесні й восени попит зростає, а влітку та взимку — спадає, що відображається на цінах", - каже нам експерт.

Що стосується попиту, то, за словами Поберезького, у квітні українці активніше шукали житло для оренди у порівнянні з березнем: зацікавленість зросла майже у всіх областях України. Найбільший попит на оренду спостерігається, як завжди, у Києві, а також в Одеській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Експерт також зазначає, що співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів. Так, у Вінницькій області різниця становить 1:18, Тернопільській — 1:15, у Вінницькій — 1:14, а у Миколаївській — 1:13.

А от щодо пропозиції, за даними аналітиків DIM.RIA, у квітні ринок оренди був нестабільним: найбільше нових оголошень було опубліковано у Кіровоградській (+84%), Черкаській (+39%) та Одеській (+28%) областях. У Полтавській області кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77% у порівнянні з березнем. У Києві власники також опублікували менше нових оголошень: спад на 17% порівняно з березнем.

… Як видно з коментарів фахівців, ринок оренди в Україні наразі характеризується нестабільністю: ціни, попит та пропозиція значно варіюються від області до області, і на це найвідчутніше впливає безпекова ситуація та наближеність до зони бойових дій.

При цьому вартість найму житла все ж має тенденцію до зростання у столиці та багатьох областях, і доступність оренди все частіше викликає занепокоєння, що свідчить про дедалі глибшу прірву між доходами населення та ринковими реаліями.

Катерина Жирій