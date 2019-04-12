Майбутнє українських міст: звичні «скотовозки» чи сучасний електротранспорт

Україна знаходиться в перманентній ролі наздоганяючого західного світу в сфері розвитку транспортної галузі. Однак, наша країна має всі шанси виправити такий стан справ. Вже через десять років обличчя української транспортної інфраструктури має кардинально змінитися. Так, Національна транспортна стратегія до 2030 року, яку схвалив Кабінет міністрів України кілька місяців тому, декларує, що Україна поступово відмовиться від дизельного міського транспорту на користь електричного. Документ передбачає стимулювання використання екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, громадського електричного транспорту – метро, трамваїв, тролейбусів, електробусів. Також планується стимулювати містян пересідати на велосипеди шляхом розвитку систем громадського прокату велосипедів.

Така необхідність зумовлена великою забрудненістю повітря мегаполісів. Адже, згідно даних транспортної стратегії, 90-95% викидів забруднюючих речовин у повітря міст припадає на автомобільний транспорт. Причому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає високе місце у світі за рівнем смертності на душу населення, спричиненої якраз забрудненням атмосферного повітря: 120 людей на 100 тис. мешканців за рік.

Це при тому, що міський електротранспорт є в кожному обласному місті України (крім Закарпаття), а також ще в 35 містах.

«Історично склалося так, що перевага в розвитку електротранспорту надавалася містам-мільйонникам, а також містам, які мають найбільше забруднення», - розповідає начальник департаменту комунального транспорту Мінінфраструктури Віктор Гриценко. Однак, наявна кількість екологічного транспорту явно не відповідає вимогам сучасності в зв’язку зі збільшенням кількості машин і урбанізацією міст. До слова, проблема забрудненості повітря притаманна не лише Україні, а й великим містам по всьому світу. Тому вже зараз деякі країни поступово переходять на громадський електротранспорт, відмовляючись від двигунів внутрішнього згорання.

Україна поки що на початку шляху. Адже, забезпечити українські міста виключно електротранспортом, м’яко кажучи, не дуже дешево. До того ж, перш ніж купувати електробуси необхідно оновити застарілий парк тролейбусів, трамваїв та метро. За словами Гриценко, наявний парк міського електричного транспорту України майже повністю фізично зношений і потребує оновлення.

«На балансі підприємств знаходиться більше шести тисяч одиниць рухомого складу електричного транспорту. Зокрема, трамвайних вагонів – 2278, тролейбусів – 2929, вагонів метрополітену – 1180 одиниць. В середньому вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують заміни 87%. Це трамвайні вагони – 96%, тролейбуси – 76%, вагони метрополітену - 80%», - повідомив він. Для порівняння, в 1991 році парк трамваїв і тролейбусів налічував 12,3 тис. одиниць, при цьому частка зношеного рухомого складу від загальної кількості складала лише 27%. Тобто за 25 років парк рухомого складу скоротився на 51%.

Не в найкращому стані трамвайної колії, контактні мережі трамвайних і тролейбусних мереж. Тому, щоб повністю перейти на електротранспорт потрібно інвестувати суттєві кошти, яких на даний момент країна не має.

«Наприклад, щоб оновити весь парк трамваїв по Україні знадобиться, приблизно, - біля 3 мільярдів доларів. Це суттєві інвестиції, а таких коштів в масштабах країни немає», - вважає Гриценко.

Лідери і аутсайдери

Разом з тим, багато українських міст не хочуть миритися з таким станом речей і активно займаються оновленням існуючого комунального транспорту. В цьому питанні українським містам допомагають європейці. Так, Мінінфраструктури спільно з Мінфіном і органами місцевого самоврядування 11 міст реалізують проект Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України». Він спрямований на оновлення парку тролейбусів, трамваїв, автобусів і метро, ​​а також розвиток інфраструктури (заміна тягових підстанцій, встановлення сучасних систем оплата проїзду та ін.).

Протягом трьох років на ці цілі передбачено залучення кредитних коштів ЄІБ і ЄБРР - близько 400 млн євро. Наприклад, в рамках проекту «Міський громадський транспорт України», Львів планує купити 35 тролейбусів, 10 трамваїв та побудувати трамвайну і тролейбусну лінію. Вже в наступному році місто планує отримати трамваї.

«Ми цей проект опрацьовуємо з Європейським інвестиційним банком вже більше трьох років. Знаючи динаміку, яка є, то напевно ця техніка прийде після 2020 року. Також, цей кредит місто може отримати під державні гарантії, терміном на 22 роки. А коли хтось дає кредит на 22 роки — це вже не кредит — це інвестиція», - сказав міський голова Львова Андрій Садовий після ухвалення відповідного рішення на сесії ради.

Поки Львів тільки планує скористатися програмою «Міський громадський транспорт України», в минулому році Одеса за кредитні кошти вже закупила 47 тролейбусів, оновивши парк на 28%. Крім цього, за власні кошти Одеса капітально відремонтувала 7 трамваїв. «Комунальне підприємство «Омет» провело капітальний ремонт з переобладнанням в частково низькопідлогові 7 трамвайних вагонів, придбаних за рахунок коштів бюджету міста», – повідомили УНІАН в прес-службі Одеської міської ради.

Зупинятися на досягнутому місто не збирається. В кінці березня міськрада ухвалила програму розвитку електротранспорту на 2019-2021 роки. Вона передбачає купівлю 67 нових трамваїв, 14 електробусів і модернізацію інфраструктури. Джерелами фінансування будуть міський бюджет, а також кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. При цьому ключовим пунктом програми є реконструкція інфраструктури та закупівля нового рухомого складу для запуску магістрального трамвайного маршруту "Північ - Південь".

Також, в рамках європейської програми «Міський громадський транспорт України», в 2018 році аж на 90% обновив парк тролейбусів Кременчук (Полтавська область), який придбав 40 одиниць техніки. У поточному році місто планує закупити ще десять одиниць тролейбусів. Варто зазначити, що у місті це лише один вид комунального транспорту і щоденно вулицями міста курсує 45 одиниць техніки. Як повідомили УНІАН в прес-службі міськради, вже в 2019 році Кременчук буде мати 50 нових тролейбусів і повністю оновить комунальний транспорт.

Міста Рівне і Кривий Ріг за рахунок програми «Міський громадський транспорт України» закупили 10 і 8 тролейбусів відповідно, обновивши парк на 10%.

За рахунок кредитної програми, в 2019 році хоче оновити комунальний парк і Харків. Не дивлячись на те, що в минулому році місто взагалі не купувало електротранспорт, в поточному році міська влада планує закупити 57 тролейбусів і 35 вагонів метрополітену.

Перепаде від кредитних коштів ЄІБ і місту Суми. Протягом трьох років місцева влада отримає 4 млн євро на купівлю 22 тролейбусів. Враховуючи, що на балансі комунального підприємства «Електроавтотранс» знаходиться 71 тролейбус, то оновлення парку складе більше 30%.

Північна перлина України – місто Чернігів також залучене до програми ЄІБ і ЄБРР по оновленню комунального транспорту. Загалом, європейські кредитори планують виділити місту 10 млн євро на закупку 56 тролейбусів. Згідно, з даними Мінінфраструктури вже в цьому році міська влада Чернігова має оголосити тендер на купівлю 40 тролейбусів. Крім того, як зазначили УНІАН в прес-службі міської ради, в бюджеті міста на 2019 рік закладено ще 30 млн грн власних коштів на придбання рухомого складу тролейбусів. За ці гроші можна купити шість одиниць транспорту. Саме таку кількість комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» купило у 2018 році нових тролейбусів на цю суму. Таким чином, в найближчому майбутньому містяни відчують позитивні зміни. Адже, із 106 одиниць тролейбусів, які знаходяться на балансі комунального підприємства, буде оновлено більше половини.

Завдяки європейській програмі «Міський громадський транспорт України» оновлять свій парк електротранспорту ще ряд міст. Так, по нових 40 тролейбусів мають намір придбати такі міста, як Біла Церква, Житомир, Вінниця, Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернівці. А Луцьк і Запоріжжя за кредитні кошти куплять трохи менше - 30 і 25 тролейбусів відповідно. Слід зазначити, що Запоріжжя активно розвиває електротранспорт і за власні кошти. Як повідомили в прес-службі міськради міста, в 2018 році було закуплено 12 б/у трамваїв з ЄС. «В цьому році планується відремонтувати два і закупити 12 б/у трамваїв і дев’ять тролейбусів з ЄС, а також п’ять нових тролейбусів», - зазначили в міськраді.

В свою чергу, в минулому році за кредитні кошти ЄІБ 23 тролейбуса закупило місто Дніпро, оновивши парк цього виду транспорту на 17%. В 2019 році місто залучить 13 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання 44 нових тролейбусів. «11,5 млн євро ми отримаємо безпосередньо від ЄБРР, а 1,5 млн євро - від Фонду чистих технологій. Кредит розрахований на 12 років, пільговий період - два роки. Ця позика дозволить нашому місту придбати в 2019 році близько 50% всього тролейбусного парку», - зазначив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради Ігор Маковце.

Намагається не відставати від темпів оновлення транспорту Кропивницький. У 2018 році місто придбало 5 тролейбусів, а в 2019 році планується купити вже 6 тролейбусів. Активно розвитком електротранспорту займається і прифронтовий Краматорськ – в минулому році було закуплено 4 тролейбуси, а в 2019 році планується ще п’ять.

Полтава, на відміну від Краматорська, не закуповувала комунальний електротранспорт в 2018 році. Однак, влада міста має намір виправитися і в поточному році придбати сім тролейбусів, на що в бюджеті закладено 42 млн грн.

За власні кошти оновлює транспортний парк Херсон, який в 2018 році придбав 4 нових тролейбуси марки Богдан, а в 2019 році планує придбати два б/у тролейбуси марки Skoda.

Масштабні плани має столиця України - місто Київ. В 2018 році столичний парк поповнився 18 трамваями. А в цьому році за рахунок бюджету закуплять 13 тролейбусів. Крім цього, за рахунок програми ЄІБ і ЄБРР планується придбати 17 трамвайних вагонів та обладнання для фунікулеру. Однак, як переконують в КГГА це тільки початок. Згідно з цільову програму розвитку транспортної інфраструктури Києва, місто планує закупити понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену. Їх за п’ять років має бути більше двох десятків. «Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, складає 76,4 млрд грн. Більшу частину – 69,8 млрд – фінансуватиме місто, решту суми плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Недосяжні електроавтобуси

Разом з оновленням існуючого парку, деякі міста взагалі планують повністю перейти на електротранспорт. В авангарді - місто Львів, яке поставило за мету за два роки відмовлятися від маршруток і перейти на міський електротранспорт. Такі амбітні плани затвердили депутати Львівської міської ради весною 2018 року, підтримавши електронну петицію громадян. Однак, вже зараз вулицями міста курсує один електроавтобус українсько виробництва – концерну «Електрон». Перший в Україні електробус «Електрон Е19101» місткістю 100 пасажирів і з запасом ходу 200 км вийшов на вулиці Львова ще в 2015 році.

Похвалитися появою громадського електробуса може і Київ. Так, в кінці 2018 року на маршруті 599 з’явився перший електробус китайської фірми Skywell. При чому поява електробуса стала можливою завдяки приватній компанії, а не комунальній. Його орендував перевізник «Транс-Сіті».

Дуже скоро електроавтобусом зможуть проїхати мешканці Одеси. В прес-службі Одеської міської ради повідомили, що в 2018 році в місті з’явився перший електробусі після отримання технічних умов він виїде на вулиці.

«Була проведена модернізація тролейбуса Skoda 21Tr шляхом оновлення салону, установки нового електромотору і акумуляторів. Експериментальний автобус проходить технічні випробування. Після отримання технічних умов, комунальне підприємство «Одесаміськелектротранс» планує проводити щомісяця по одному капітальному ремонту з переобладнання тролейбусних машин в електробуси. Потім - на основі нових кузовів. Всього очікуємо 14 електробусів», - йдеться в повідомленні. Правда, як зазначили в міськраді, про повну відмову від автобусів з ДВЗ поки не йдеться.

Появу електроавтобусів очікують в місті Житомир. Не так давно, мешканці міста підтримали петицію щодо відмови від маршрутних таксі та переходу на електроавтобуси і тролейбуси. У відповідь міська рада повідомила, що спільно з фахівцями Німецького товариства міжнародного співробітництва, Dornier Consulting та залученням громадськості проводиться написання плану сталої міської мобільності. Зазначений план передбачає заходи щодо переходу на екологічно чистий електротранспорт. Таким чином мешканцям залишається лише чекати. Правда, невідомо скільки.

Відмовитися від маршруток протягом двох років планують в місті Тернопіль. Очікується, що вже до 2020 року в місті буде один комунальний перевізник. Для цього влада Тернополя готується закупити 120 великих автобусів на 80-100 місць. Звісно, це не електротранспорт, однак автобуси мають бути досить екологічними. Справа в тому, що вони працюватимуть на газі, що має знизить шкідливі викиди в атмосферу.

Також, як повідомили УНІАН в міській раді Луцька, місто планує в найближчій перспективі поступово замінити громадський транспорт з ДВЗ в центральній частині міста на тролейбуси.

Однак, не всі міста мають такі амбітні плани щодо заміни звичайних автобусів на електробуси. УНІАН розіслав запити до всіх місцевих рад з питанням про плани відмовитись від використання транспорту з ДВЗ для перевезення пасажирів. Але, більшість відповіли, що такий захід поки не планується.

Звісно, в першу чергу це пов’язано з нестачею коштів. Адже, враховуючи, що в Україні існуюча інфраструктура потребує оновлення, на все грошей не вистачить.

«На те, щоб повністю перейти на електротранспорт потрібно інвестувати суттєві кошти. Тому міста бачать, що за ті кошти, що мають, зможуть купити більше тролейбусів чи трамваїв», - вважає Гриценко. Крім того, купівлю електроавтобусів стримує їх ціна - вони дорожчі ніж звичайні автобуси. «Взагалі за електротранспортом майбутнє, зокрема електробусами. Однак, сьогодні вони досить дорогі, якщо порівнювати з автобусами чи тролейбусами. В 2-3 рази дорожче. Наприклад, китайській електробус обійдеться мінімум в 200 тисяч доларів. А якщо взяти польські – 300-450 тисяч доларів. Все залежить від батареї, дальності ходу», – зазначив Гриценко.

Перспектива відмови від автобусів з двигуном внутрішнього згорання далека в українських реаліях ще й тому, що потрібно доексплуатувати наявні та нові автобуси. Лише місто Київ в цьому році планує купити 113 автобусів.

Світові тенденції

Намагання деяких українських міст перейти на комунальний електротранспорт - це спроба приєднатися до світових тенденцій. Так, транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах пального у містах до 2030 року. А вже до 2050 року повністю від них відмовитися.

«Сьогодні у світі на електрику переведено кожен третій автобус (понад 386 тис. автобусів), однак за сім років їхня кількість збільшиться до 1,2 млн. Тобто електроавтобуси займатимуть 47% від усіх муніципальних автобусів у світі», - такий прогноз дають аналітики звіту Bloomberg New Energy Finance.

Очікується, що в авангарді переходу на електроавтобуси стоятиме друга за економічним потенціалом країна світу - Китай.

“Китай очолюватиме ринок електроавтобусів завдяки сильній внутрішній підтримці та агресивним цілям із розвитку міст”, – коментує прогнози авторка звіту Александра О’Донован. Дійсно, Китай унікальна країна. Наприклад, нещодавно китайське місто Шеньчжень замінило 100% звичайних автобусів на автобуси з електричними двигунами. Таким чином, Шеньчжень став першим містом у світі з електрифікованим автобусним парком. За даними транспортного департаменту міста, електричними двигунами облаштували 16,3 тисяч автобусів. Більш того, місцева влада взялася за таксі, які також переводяться на електричні двигуни. Наразі на електротязі працює 62,5% таксі. У департаменті зазначають, що протягом двох років мають плани перевести на електрику весь громадський транспорт.

За умови таких темпів електрифікації постає питання – де буде генеруватися електроенергія? За словами керівника сектору транспорту BRDO Владислава Притоманова, якщо вона буде генеруватися з вугілля чи газу, то гострі екологічні проблеми сучасності не будуть вирішуватися. «Сама генерація енергія повинна відбуватися через відновлювальні джерела», - зазначив він. Однак, забезпечення електричного транспорту необхідною енергією для Китаю не проблема, адже у країні активно будуються сонячні електростанції. Сьогодні частка відновлюваної енергетики у Китаї складає 35%. При чому до 2030 року китайці планують виробляти половину енергії за допомогою відновлюваних ресурсів.

Намагається не відставати від Китаю і Індія. Зокрема, до 2030 року в країні планують повністю перейти на електротранспорт, що повинно дозволити знизити залежність Індії від поставок нафти.

Переходять на електротранспорт і в Японії. За словами Притоманова нові проекти розраховані на провідні, рейкові маршрути або на електроавтобуси.

«Я провів 2017 рік у Японії в якості дослідника і познайомився з транспортною системою. Можу сказати, що міські перевезення в Токіо, де розвинена мережа електрозапровок, переходять на електротранспорт. Не можна сказати що 100%, тому що велика частина ринку це приватні перевізники у яких є парк і вони його доексплуатовують. Але нові проекти розраховані на провідні, рейкові або на електроавтобуси», - зазначив він.

Також, до 2035 року в столиці балтійської країни Естонії планують замінити весь рухомий склад громадського транспорту на електробуси. За цей період у Таллінні планують відмовитися не лише від дизельних автобусів, але й від тролейбусів.

Ще далі пішла Норвегія. Ця країна планує з 2025 року перевести на електрику весь громадський транспорт, а також повністю заборонити ввезення та продаж нових автомобілів із бензиновими і дизельними двигунами. Більше того, уряд Норвегії вирішив не зупинятися лише на наземних перевезеннях. За планами уряду, до 2040 року всі внутрішні рейси у Норвегії мають здійснюватися електролітаками.

Звісно, для України плани Норвегії виглядають фантастичними. Однак, не варто опускати руки. Потрібно не відставати від світових трендів розвитку транспортної галузі. Вже за кілька десятиліть деякі країни повністю відмовляться від бензинового та дизельного транспорту в зв’язку з високим рівнем забруднення повітря. Україна теж задекларувала такий намір. Однак, навряд чи, українські автовласники відмовляться від своїх бензинових «коней» до 2030 року. Тому влада міст повинна бути прикладом, і перехід на громадський електротранспорт стане першим кроком до відмови від двигунів внутрішнього згорання.

Олександр Куницький