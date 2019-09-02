Дефіцит дозволів на міжнародні перевезення. Чи накриє Україну бунт далекобійників
Так склалося, що влітку в Україні майже ніколи не буває масових протестів. Натомість осінь – саме та пора, коли українці можуть вийти на вулиці. В середині серпня у Львівській області вже з’явилася вибухова суміш, яка може накрити хвилею протестів пів країни – від Львова до Києва. А «першими ластівками» серед мітингувальників стануть далекобійники.
Середина серпня, Винники Львівської області. Тут, біля пункту видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення, зібрався розлючений, втомлений натовп, настрій якого, як вибухова суміш.
Водії нарікають, що не можуть поїхати в рейс два-три тижні. Причина масового невдоволення криється в невеличкому клаптику паперу. Це - дозвіл на міжнародні вантажні перевезення. Його всі українські далекобійники зобов’язані отримувати кожен раз, на кожну автівку, перед кожним виїздом за кордон.
«Тут три графи: двосторонні перевезення, транзит, перевезення в або з третьої країни. Закреслюючи будь-яку з цих граф, ви виконуєте той чи інший вид перевезень», - розповідає віце-президент асоціації міжнародних автоперевізників України Петро Главацький.
Фактично, цей бланк – прояв звичайнісінької міжнародної бюрократії. Адже, наприклад, європейські колеги наших водіїв, вільно пересуваються між країнами ЄС без цього документу.
Проте, вир пристрастей національних вантажоперевізників закрутила не паперова тяганина, а нестабільна й непрозора робота дозвільного механізму й відповідального за це відомства. Представники перевізників твердять - ситуація з дозволами погіршувалася із року в рік. Зараз же бюрократичні шестерні майже зупинилися. І ось чому.
«У 2018 році нами використано 222 тис 500 дозволів. Якщо в цьому році Польща виділила 160, то не важко порахувати, що четверта частина від необхідної кількості нам Польща просто не додала», - розповідає Петро Главацький.
І тут варто зрозуміти одну надважливу деталь: міжнародні відносини з Польщею та недостатня кількість виданих цією республікою дозволів – вершина айсбергу. Тобто, видима, офіційна частина проблеми, якою наразі прикриваються всі відповідальні за колапс державні органи.
«Йде звичайне лобіювання інтересів вітчизняного виробника польською стороною. Польська сторона говорить, що якщо в 2018 році українські автоперевізники використали 222,5 тисячі дозволів, а польські близько 60 тисяч, то це вже не паритетні відносини… На сьогодні видано близько 137 тисяч дозволів. В залишку – 23 тисячі дозволів», - розповідає головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Укртрансбезпеки Лілія-Габріель Ткачук.
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Масштаб можливої катастрофи просто вражає. Польща для наших перевізників – ворота в 12 країн ЄС. Якщо їх закрити, зупиниться весь наземний експорт. Як наслідок - надходження валюти зменшиться, а орієнтований на європейський ринок український бізнес відправиться в глибокий нокаут. Такий сценарій розвитку подій неминуче вдарить по гаманцю кожного українця.
«Якщо взяти 40 тис дозволів, які ми недоотримали, то перевізники на обороті втратили приблизно 15-20 млн євро», - вважає Петро Главацький.
Аби відстрочити прийдешню кризу вантажних міжнародних перевезень, залишок в мізерні 23 тисячі бланків спеціально створена комісія при Державній службі України з безпеки на транспорті вирішила розтягнути на максимально можливий період.
Тому зараз на пунктах видачі дозволів введено квоту - від 60 до 100 бланків на день. Саме внаслідок квотування до вже очевидного дефіциту додалися ще й нескінченні черги.
«Скільки взагалі людей стоїть?», - питаємо.
«1700 записаних», - чуємо у відповідь.
З чинним обмеженням видачі у 100 бланків на день, до кінця цього списку, в кращому випадку, дійдуть за 17 днів. А це означає, що наступні два з половиною тижні, хтось із водіїв, аби не проґавити щоденну перекличку, проведе прямо тут, під будівлею Укртрансбезпеки.
Один із таких «щасливчиків» - Микола Христін. Для далекобійника ця парковка біля пункту видачі дозволів вже встигла стати другим домом. «За кермом по Європі я вже біля двох років, а по Україні років 15-ть», - розповідає він і запрошує «Гроші» відвідати його «помешкання» - завантажену фуру, в якій за омріяним дозволом тягнувся до Львова з Рівного.
«Отак ми живемо. Залазьте, без питань. Зараз я вам покажу все. Кожен день тут їсти варю, оце моя столова, і ось мій обід, що залишилось…», - демонструє він своє буття в автівці (на момент запису інтерв’ю 15 серпня 2019 року, чоловік жив на парковці Укртрансбезпеки вже четвертий день).
Коли вирушав в рейс, Микола навіть не підозрював, що попереду на нього чекає пекельний тиждень в нескінченній черзі. «Варю собі сам, щоб зекономити», - розповідає чоловік.
«А де ж туалет, душ?», - питаємо.
«Туалет, вибачте, відро, я вам показував. Душу немає. І це мене тут бісить. Як можна людей в кучу зігнати і не зробити ні туалету, ні душу? Треба йти на заправку, а там постійно черга, тож біжиш звідти в кущі…», - говорить він.
За майже 20 років за кермом в такій принизливій, нелюдській, доведеній до абсурду ситуації Микола опинився вперше. З кожним днем простою він втрачає гроші, адже далекобійник заробляє лише тоді, коли колеса його машини крутяться.
«Зроблю цей рейс і буду приймати рішення… Кому вона потрібна така робота? Сторож більше заробить», - бідкається Микола.
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Вдома, у Рівному, на Миколу, рейс якого несподівано затягнувся, чекає любляча родина, в той час як на кордоні з Польщею його появи з нетерпінням очікує український митник…
Халепа ще й в тому, що для отримання омріяного дозволу, вантаж спочатку необхідно замитнити. З моменту отримання декларації на вміст причепа, вмикається зворотний відлік часу. В залежності від регіону замитнення, далекобійнику дають 5 або 10 днів на перетин кордону. А не встиг виїхати із замитненим вантажем? Сплати 8,5 тисяч гривень штрафу. Навіть, якщо в цьому винна держава!
«Мені тут бути ще два дні, мінімум. Вантаж згорить, якщо держава не продовжить мені… І я ще повинен штраф заплатити? Ну, це ганьба просто», - вважає він.
Звісно, штраф можна не платити, як, власне, й не стояти в черзі. Для кола обраних дозволи завжди знайдуться. «Чи можна дозволи придбати за гроші? Мені стидно було би. Ну, тут ходить, кажуть, 500 євро», - розповідає Микола Христін.
Слова далекобійника підтверджують і його колеги. Виявляється, про неформальний метод вирішення питання тут знає чи не кожен водій. «Поляки чому нам не дають? Тому що наші ті дозволи ховають і не використовують, а продають по 500 доларів», - розповідає один з чоловіків.
Система вибудована так, що не давати хабарі майже неможливо. «Який резон стояти машині? Водій хоче заробити, всі хочуть заробити. Як то кажуть: «Якщо колесо крутиться, то або гроші налипнуть, або лайно»», - говорить власник фірми, яка займається вантажними міжнародними перевезеннями, Тарас.
Його погляд на чорний ринок дозволів дещо ширший. Тому, після розмови з підприємцем, стає зрозуміло, чому ЗМІ оцінюють чорний ринок дозволів у шалені 10 мільйонів євро.
Історія Тараса, в бізнесовому сенсі цього слова, шлях з тіні на світло. До того, як зайнятися легальними перевезеннями, зважаючи на близькість кордону, Тарас їздив до Польщі і возив різні товари, «щоб якось виживати». Та, промінявши сірий бізнес на чесну підприємницьку діяльність, Тарас і подумати не міг, що зовсім скоро держава знову змусить його боротися за виживання й додасть сивини: його водії, в пошуках кращого життя, втікають до Польщі, на замитнений товар, який не встигає в п’ятиденний термін отримати дозвіл накладають штрафи, а автівки, замість того, щоб приносити прибуток, простоюють тижнями на львівському пункті видачі дозволів і генерують збитки.
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Проте, відсутність легальної можливості оперативно отримати дозвіл, зупинила далеко не всіх перевізників. За інформацією Тараса, на чорному ринку більше цінують не роздрібних, а гуртових клієнтів.
«У великих фірм дозволи через великі зв’язки», - розповідає підприємець.
За його словами, вони можуть придбати дозволи на весь автопарк, з запасом. «Розцінки були різні. Казали, що навіть давали й тисячу доларів», - говорить Тарас.
Саме неконтрольований продаж бланків великим компаніям підприємець вважає однією з вагомих причин виникнення цьогорічного дефіциту та нескінченних черг: «Це впливає на те, що у нас зараз хаос. Їм розпродали, а ми вимушені стояти й за кожен дозвіл боротися, сваритися між собою».
Розповіді далекобійників і підприємців на кшталт Тараса підтверджують і правоохоронці. За лічені дні після від’їзду знімальної групи програми «Гроші», 21 серпня, сюди, на вулицю Галицьку 113, на пункт видачі дозволів, навідалися одразу дві спецслужби: ДБР та СБУ. Обидва відомства, за результатами попереднього слідства, підтверджують – тут продаж дозволів йшов повним ходом.
«Встановлено, що службові особи Укртрансбезпеки у Львівській області, використовуючи корупційну схему, здійснювали розподіл дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень, внаслідок чого створювали штучний дефіцит дозвільних документів на перевезення», - розповіла речниця Територіального управління ДБР у Львові Зоряна Тивін.
Правоохоронці виявили документацію, печатки, великі суми грошей та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність. Та не лише правоохоронців зацікавила катастрофічна ситуація в Укртрансбезпеці. Ймовірного автора схем із дозволами на міжнародні перевезення та ідейного натхненника корупції на вагових комплексах Укртрансбезпеки Михайла Ноняка в середині липня наказом Президента відсторонено від займаної посади.
«Через відсутність належного контролю, недотриманням встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку цієї служби, вчора був за значні недоліки в роботі… ми відсторонили керівника Укртрансбезпеки – пана Ноняка», - зауважив 18 серпня президент України Володимир Зеленський.
Проте, радіти зарано. Попри розпочату правоохоронцями боротьбу з корупцією в лавах Державної служби України з безпеки на транспорті та кадрові реформи, без зміни механізму роботи дозвільної системи, побороти чорний ринок дозволів майже неможливо. «Наші пропозиції були затверджені членами ради ще в листопаді 2018 року. Вони передбачають: електронну видачу дозволів, попереднє бронювання, щоб від цього фактору, коли людина вантажиться і не впевнена, що отримає дозвіл, щоб можна було спробувати піти», - розповідає Петро Главацький.
І якщо електронна черга та можливість бронювання бланків можуть розв’язати питання з чергами, то брак дозволів – предмет для невідкладної міжнародної дискусії. Й тут, на жаль, немає жодних гарантій, що наш європейський сусід погодиться йти на поступки своєму корумпованому брату.
В асоціації міжнародних автоперевізників України великі надії у розв’язанні цього питання покладають на зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою 1 вересня.
Олександр Соколов, Тетяна Стежар