Експерт вважає, що ціна на бензин сягне 57-58 гривень за літр.

Ціни на АЗС на дизельне пальне та бензин в Україні не припинять своє зростання та збільшаться ще мінімум на 2-3 гривні у наступні два тижні.

Як розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі одного з телеканалів, це відбуватиметься через те, що світові ціни на енергоносії залишаються високими. А запасів пального за старими розцінками з червня вже майже немає.

"Я думаю, що на нас ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що ціна на бензин сягне 57-58 гривень за літр. Дизпальне десь 55-56 і скоріш за все це станеться ще до кінця серпня", - сказав він.

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При цьому Куюн сумнівається, що ціна на пальне сягне 60 гривень за літр, але вона впритул може наблизитись до цієї позначки.

"Поки що бачимо, що ще є потенціал зростання на 2-3 гривні", - додав він.

За словами експерта, автогаз так само дорожчає в Україні, бо він імпортний і за кордоном його вартість теж зростає. Проте газ додає у ціні повільніше, бо на нього не був підвищений акцизний збір, на відміну бензину та ДП.

При цьому експерт вважає, що переобладнувати своє авто на автогаз в Україні завжди було вигідно через те, що його ціна історично нижча за інші види пального.

"Я думаю, що всі, хто міг перейти на газ вже перейшли на нього давно. Тому що державна політика останні 10 років була дуже лояльна до використання скрапленого газу і дозволила водіям зекономити немало коштів", - сказав він.

Що відбуається з цінами на АЗС

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

Вартість пального почала поступово зростати ще наприкінці червня.

За шість тижнів після рішення влади про збільшення податку на пальне з 7 до 20%, середня ціна бензину марки А-95 по країні зросла на 7,09 гривні, - до майже 52 гривень (з 44,85 гривень на кінець червня).

Бензин А-92 зараз коштує в середньому 49,05 гривень за літр. У червні цей показник складав 42,08 гривень. Плюс 6,97 гривень до ціни за півтора місяці.

Середня ціна дизпального за 6 тижнів зросла на 7,89 гривні. Зараз цей вид пального коштує 51,29 гривень, коли ще на кінець червня ціна складала 43,40 гривні за літр.

Скраплений газ додав у вартості трохи менше, збільшившись до 23-24 гривень в серпні, з 21,90 гривень за літр на кінець червня.

У період з 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельне пальне (ДП) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

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