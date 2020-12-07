Евакуаторна мафія. Хто насправді заробляє на порушниках правил паркування

В столиці розквітає багатомільйонний бізнес на евакуації авто. На штрафмайданчиках – аншлаг. Десятки водіїв щодня штурмують кабінети авточиновників… і головне – касу, куди треба занести гроші, аби забрати машину. Скільки і хто заробляє на «прибиранні» автопорушників? І чи діляться бізнесмени своїм прибутком з топ-чиновниками КМДА?

Нагальна проблема для автовласників у столиці - хто кому має платити, якщо евакуатор… потрапив у ДТП? Та як зрозуміти, де відбулася евакуація, а де - крадіжка авто?

Киянка Настя Мельниченко розповідає «Грошам», як їхала у правому ряду, щоб здійснити поворот: «У середньому ряду їхав евакуатор. Він, видно, не розрахував свої габарити й просто протаранив мою машину».

За словами дівчини, пройшло вже три місяці, але вона досі намагається отримати хоч якусь компенсацію за те, що її просто протаранили на вулиці. «Ремонт мені обійшовся у 90 тис грн. І поки мені не запропонували нічого», - каже Анастасія.

Три місяці очікувань, а сімейний бюджет дівчини так і не отримав компенсації після ДТП. «Оскільки це був міський евакуатор, я понадіялась на включеність міста, що вони цю ситуацію розв’яжуть. Але виявилося, що, хоча цей евакуатор брендований як міський і саме цей евакуатор здійснює евакуацію на вулицях міста Києва, місто сказало, що в них немає договору з цією фірмою евакуаторів. Тому вони «вмивають руки»», - розповідає Анастасія «Грошам».

Тут починається найцікавіше. Коли потрібно відшкодовувати збитки, комунальний евакуатор… перестає працювати на місто. І таких прикладів усе більше.

Днями соціальні мережі сколихнула історія жінки, автомобіль якої просто впав з евакуатора під час евакуації. «Поки автомобіль перевозили до штрафмайданчика, з якихось причин він випав з евакуатора, ще й влетів в стовп», - розповів «Грошам» деталі інциденту президент ГО «Київ автомобільний» Олексій Мкртчян.

Але, як тільки дійшло до відшкодування збитків, виявилося, що компанія, яка перевозила позашляховик киянки, з містом не співпрацює!

«Стосовно моєї автівки, я не розумію, хто є матеріально-відповідальною особою, коли авто перебуває на евакуаторі», - каже постраждала Катерина Дегтяр.

Її машину евакуйовували вже тричі. І на штрафмайданчик автівку привозили евакуатори, які також за документами не належать до компаній, які мають офіційні договори з КМДА. Тож на яких підставах приватні структури забирали її автомобіль, дівчина вирішила спитати в міської влади. За словами Катерини, в департаменті транспортної інфраструктури їй відповіли, що перевізники можуть орендувати або закупляти евакуатори в інших компаній. Також не забороняється брендувати евакуатори, як завгодно. «Тобто вони можуть орендувати в будь-кого цей евакуатор, брендувати, як вони вважають за потрібне. І, коли по місту їде евакуатор, як візуально зрозуміти, що відбувається? Чи це не крадіжка авто?», - задається Катерина Дегтяр риторичним питанням.

Як «Гроші» дізналися з документів КМДА, всього місто уклало договори з вісьмома компаніями. Серед них є як комунальні, так і приватні. Вочевидь, бути в цій вісімці – надприбутково. Адже більшість коштів проходить повз столичний бюджет. І це на власному досвіді знає Катерина Дегтяр. Зокрема, в її чеку вказано, що за послугу штрафмайданчика кошти отримує евакуатор-сервіс. Хоча цей сервіс не є оператором штрафмайданчика (який, у свою чергу, належить державі).

Тож приватна компанія стягує платіж у розмірі 1270 гривень, і ці кошти прямо потрапляють у руки бізнесменів.

«Виходячи з платіжки, вони йдуть на рахунок приватної компанії. Я не бачу, щоб за цими платіжками вони поступали у бюджет міста», - каже адвокат Оксана Малехова.

Сума, яку доводиться сплачувати сотням киян щодня, в реальності незаконна, стверджують юристи. «Суми за паркування чітко визначені нормативно-правовими актами. І складають 600-700-800 гривень (відповідні суми залежать від маси транспортного засобу). Квитанція видається на сплату 1270 грн. Звідки компанія бере дану суму, дізнатися не можливо», - зауважує Оксана Малехова.

Два роки тому Оксанин автомобіль також евакуювали. Вийшовши з зали судового засідання вона побачила, що автівки немає. «Інспектор або поліцейський зобов’язані залишити повідомлення, але цього не робиться», - розповідає адвокат.

Обурила юриста і сума штрафу: «Мій автомобіль підпадає під категорію 2000-3000 кг і сума, яку я мала сплатити, вдвічі більша ніж та, яку я мала сплатити за законом. Але мені повідомили, що, якщо я не надам таку квитанцію, то просто не отримаю свій автомобіль».

Тож рішення жінка прийняла одразу – судитися! І свій суд виграла. Те саме рекомендує робити тим, чиї автомобілі постраждали через незаконну евакуацію або аварії. Як би важко це не було.

«В нашій країні досить складно відшкодувати збитки в суді. Але якщо особа збере докази, збере свідків, залучить експертів, потрібно лише терпіння. Рік-два і особа зможе відшкодувати збитки», - переконана юристка.

Експерт радить: аби довести свою правоту, потрібно дотримуватися інструкції. По-перше, обов’язково викликати представників страхової компанії з двох сторін. По-друге, скласти акт пошкоджень. За завдану шкоду відповідальність несе суб’єкт господарювання, який здійснює евакуацію.

Адвокат Investment Service Ukraine Володимир Пищида розповідає, що при виявленні порушення правил паркування і прийняття рішення про евакуацію авто, представники такої компанії зобов'язані здійснити фото/відеофіксацію місцезнаходження автомобіля, припаркованого в недозволеному місці. «Саме ці матеріали і зможуть надалі показати відсутність пошкоджень на автомобілі до його евакуації. Ба більше, в обов'язковому порядку уповноважені особи зобов'язані в присутності двох понятих скласти акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, в якому також повинні бути підписи понятих. При цьому, затверджена форма (бланк) вищевказаного акту передбачає вказівку пошкоджень. Таким чином, якщо «про всяк випадок» інспекторами будуть внесені неіснуючі пошкодження, які в подальшому не будуть виявлені власником автомобіля, ймовірність отримання матеріальної компенсації за реально завдані збитки істотно зростає», - каже юрист.

Володимир Пищида підкреслює: при виявленні власником автомобіля пошкоджень, факт їх наявності обов'язково необхідно зафіксувати. Робити це повинні співробітники правоохоронних органів. «На жаль, зустрічаються інциденти з недобросовісними правоохоронцями, які або не ускладнюють себе подібними виїздами, або відмовляються фіксувати ушкодження. У подібних ситуаціях важливо набратися терпіння і або нагадати поліцейським про існування відділів внутрішньої безпеки, фіксуючи розмову з правоохоронцями, або повторно викликати екіпаж, не забувши згадати причину повторного дзвінка на 102. При отриманні всіх вищезазначених доказів, матеріальні збитки компенсуються в судовому порядку. Також не буде зайвим доповнити вимоги матеріального характеру компенсацією моральної шкоди, оскільки всі перераховані вище обставини зажадають від потерпілого значної стресостійкості», - каже юрист.

Такі, на перший погляд, прості поради, вкрай актуальні сьогодні. Адже безладу в цій сфері дедалі більшає.

За роботу евакуаторів в КМДА відповідає Департамент транспортної інфраструктури, яким особисто опікується цілий заступник голови КМДА – Олександр Густєлев. Саме він контролює роботу департаменту, а відтак повинен бути добре проінформованим про всі аспекти роботи евакуаторів в Києві та про фінансові справи.

«Гроші» спробували дізнатися у нього особисто, як він пояснить непрофесійність найнятих ним підрядників та, врешті, своїх підлеглих? Та чим обгрунтує той факт, що саме приватні компанії заробляють мільйони на киянах? Однак знайти його на робочому місці не вдалося.

Питання чиновнику, який курує цю прибуткову схему, просте: Коли наведення ладу в Києві приноситиме чесні прибутки в бюджет, а не ділкам у кишені? Дуже хотілося б почути відповідь.

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар

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