Міжнародні союзники постійно підтримують Україну.

Україна дізнається про зльоти російської авіації, яка може завдавати удари з дальніх дистанцій завдяки інформуванню Західних союзників і радіолокаційному обладнанню.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Речник повідомив про причини оголошення повітряної тривоги цієї ночі.

"Ми повідомляли про зліт Ту-22м3. Це відбулося з аеродрому Шайковка з півночі Калузької області, а також і з південних регіонів - це аеродром Моздок. Атакують зазвичай Україну зараз звідти з обох напрямків. Був переліт цих літаків, але застосування цих ракет не було", - сказав Ігнат.

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При цьому, як зазначив речник, вночі окупанти застосували керовані зенітні ракети С-300 у Харківській і Запорізькій областях, але російські удари не призвели до серйозних наслідків.

Крім того, він пояснив причину зльотів російської авіації за умов, коли російські літаки переводяться з одних аеродромів на інші.

"У них є свої завдання. Вони частину техніки можуть тримати на одному аеродромі, частину - на іншому для того, щоби завдати ударів одночасно з кількох напрямків. Тому що час підльоту з Шайковки до Азовського моря доволі великий. Треба облетіти Україну практично довкола через східні області, попадаючи в зону ураження наших ППО, і звідти відпрацьовувати удари по південних областях. Тому, з Махачкали їм мабуть зручніше висувати ці літаки на східний і південний напрямок", - сказав Ігнат.

Він додав, що дальність ураження російської ракети Х-22 складає 600 км, і тому з півночі дістати цими ракетами південні регіони України неможливо, і тому загарбники завдають удари з південних регіонів.

Також Ігната попросили пояснити алгоритм дій при оголошенні повітряних тривог, коли, наприклад, тривога лунає тривога на Полтавщині, а в сусідній Черкащині - ні.

За його словами, повітряна тривога оголошується по відповідних алгоритмах відповідно до тих загроз, які існують.

Речник додав, що інколи існують певні технічні моменти, коли, якщо брати до уваги вчорашній день - в усій Україні було оголошено тривогу, але в додатку "Повітряна тривога" у Сумській області тривога не значилася.

Ще у речника запитали, що Україні ще потрібно від союзників для виявлення російських ракет у повітрі.

"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з дальніх аеродромів, дальньої авіації та інша інформація - надається нам нашими партнерами. Це все корисно для нас", - повідомив Ігнат.

Також він сказав, що Україна має широкий спектр радіолокаційного озброєння радіотехнічних військ.

"Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є радіотехнічні війська - це очі Повітряних сил, які в режимі 24/7 відстежують повітряну обставноку всередині країни та за її кордонами", - додав Ігнат.

Речник назвав важливою допомогу союзників щодо радіолокаційного обладнання.

Юрій Ігнат: останні заяви

Ігнат нещодавно висміяв заяви Міноборони Росії про нібито знищення українських літаків. Також він підбив підсумки щодо втрат російської авіації під час заколоту Пригожина.

Ще раніше Ігнат поглузував з Путіна, який не знає, що таке Patriot.

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