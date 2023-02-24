При підльоті до Красноярська на висоті 11 000 метрів в "Боїнгу" сталася розгерметизація салону.

На борту літака авіакомпанії "Россия", що здійснював рейс з Сочі в Красноярськ, сталася розгерметизація салону.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, інцидент стався в ніч на 24 лютого.

При підльоті до Красноярська на висоті 11 000 метрів в "Боїнгу" сталася розгерметизація салону.

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При цьому, за словами пасажирів, не у всіх в салоні випали кисневі маски, оскільки борт дуже старий.

Літаку довелося терміново знижуватися. Сама посадка пройшла успішно. Після посадки всіх пасажирів оглянули медики. П'ятьом потрібна була допомога.

Війна в Україні та крах російської авіації

Санкції, введені проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, прямо торкнулися авіаційної галузі.

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками. Іноземні лізингодавці зажадали від російських авіакомпаній повернути орендовані літаки, але вони відмовилася це робити, фактично вкравши лайнери у власників. Допоміг їм у цьому російський диктатор Володимир Путін, який підписав закон, згідно з яким російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців в РФ.

Авіарегулятори зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній. Тому для них закрили небо всі європейські країни, а також США, Канада і ряд інших.

1 серпня пілотам літаків в РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

В грудні Йорданія закрила повітряний простір для літаків з РФ, що літають до Єгипту. Після цього російські перевізники попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію, який був введений 10 років тому через війну в цій країні.

12 січня 2023 року стало відомо про те, що російським пілотам більше нема на чому літати в Примор'я.

24 січня 2023 року в Росії пасажир літака Airbus A321 "Уральских авиалииний" зняв на відео, як прямо перед вильотом з крила лайнера почало витікати паливо.

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