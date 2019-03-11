Ціна агітації: скільки коштують президентські перегони

«Гроші» офіційно запитали у штабі Петра Порошенка, в яку суму їм обходиться президентська кампанія і звідки ці гроші? Однак проходить тиждень, другий, а у відповідь - тиша. Ну, що ж, беремося рахувати самі. Що, скільки і куди витрачає команда президента, та чи є серед цих грошей ваші?

Витрати перші – реклама.

Білборд з обличчям гаранта, який висить біля вашого будинку, коштує не так вже й дорого. В середньому, це 7-8 тисяч гривень. Але, таких самих білбордів насправді по Україні тисячі.

Порошенко почав агітувати, коли ви про вибори ще навіть не думали. Пам’ятаєте, навесні минулого року з’явилися білборди «Ми – це Україна»? Потім на зміну їм прийшов всім відомий лозунг «Армія. Мова. Віра». Таких білбордів по Україні було, щонайменше, 25 тисяч.

«Армія. Мова. Віра» поступово зникли. В листопаді минулого року з’явилися нові заклики - «Геть від Москви» та «Томос для України». З новими лозунгами виросла і кількість білбордів до близько 3 500. У лютому-березні поточного року лозунги знову змінюються. Тепер «Кандидатів багато, а президент – один» і цей «один» розміщується вже на 4 500 тисячах білбордів по всій країні.

Якщо одна рекламна площина вартує 7 000 гривень, то за місяць команда президента витрачає лише на білборди 30 000 000 гривень. За інсайдерською інформацією «Грошей», у Порошенка вже заброньовано 3,5 тисячі білбордів аж до кінця жовтня цього року, тобто, до закінчення парламентських виборів. А значить, на усю виборчу кампанію це пів мільярда гривень. Це лише витрати на друковану рекламу.

А є ж іще реклама на телебаченні. Останній агітаційний відеоролик українського гаранта – це 15 секунд відео, буквально на вагу золота.

Середня ціна за один показ такої реклами в прайм-тайм на центральному телеканалі обійдеться в 40 000 гривень. За день на різних телеканалах рекламу може бути показано близько 50 разів. Тобто, день агітації на ТВ коштуватиме два мільйони гривень.

Зазвичай, така реклама стартує за два місяці до виборів. І за цей час набігає геть не скромна сума в 120 000 000 гривень.

Ще близько третини від цієї суми, тобто 40 мільйонів - це витрати на рекламу в інтернеті та друкованих ЗМІ.

«У нас дорогі медіа. Насправді у нас вартість медіа аналогічна плюс-мінус до вартості в США. Це все не дешево», - говорить політолог Катерина Одарченко.

І є ще важлива стаття передвиборчих витрат. Стаття, яку ви не побачите в жодних офіційних звітах про витрати виборчого фонду. Це - брудна піар-кампанія проти конкурентів, тобто – чорнуха. Таку нещодавно зафіксували проти одного з головних опонентів Порошенка.

За підрахунками експертів, один клік на цю рекламу коштує близько трьох гривень. Враховуючи масштаби такої брудної кампанії, в день вона може обходитися у пів мільйона гривень.

Та в штабі Зеленського закликають подібну рекламу не ігнорувати. «Ми закликаємо людей: якщо ви бачите цю рекламу, то натискайте на неї максимально і завжди - щоб витрачати бюджети наших опонентів», - говорить представник штабу Михайло Федоров.

Окрім витрат на брудну кампанію в мережі, є ще й витрати на чорнуху в друкованих ЗМІ. Переважно – регіональних. «Ми зафіксували, що дискредитаційна компанія проти кандидата Зеленського на сьогодні ведеться в Харківській, Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях», - розповів голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Одного дня рекламні агентства, які працюють на замовлення провладної партії, постукали у двері регіональних газет по всій країні. Костянтину, редактору однієї з регіональних газет на Харківщині, теж прийшов на пошту лист з таким змістом. Замовник просить надрукувати матеріал без помітки про рекламу. Оплата – на особисту картку. «Матеріал по Зеленському - це вже не перший матеріал, якому ми відмовляємо», - розповів керівник регіональної газети «Обрії Ізюмщини» Костянтин Григоренко.

Редактора здивувало, що в масовій розсилці, по сотнях ЗМІ, була одна й та ж шаблонна стаття: «Це одна стаття, вона однакова, вона виглядає типово, там є зразок верстки, тому всі газети, по всій Україні, одночасно, в один тиждень, вийшли з однаковою замовленою цією публікацією».

Про якісь - підтверджуючі факти чи докази - мова в матеріалі навіть не йшла. «В матеріалі мова йшла про пана Коломойського, про Зеленського. Там просто була недостовірна інформація, яка відразу впадала в око…», - розповів Костянтин Григоренко.

Вартість однієї такої сумнівної публікації - від 5 до 12 тисяч гривень. По всій Україні газет вийшло більше сотні, як в друкованому так і в електронному вигляді. І за нашими підрахунками, опонентам Зеленського це обійшлося, мінімум, в 1 000 000 гривень. Такий влив чорнухи, може бути лише початком.

«Не застраховані ми від того, що може бути нова хвиля в найближчий місяць, місяць перед виборами. Фактично, на сьогодні, це йде тестування, от такого бруду проти кандидата», - вважає Сергій Томіленко.

На додачу до замовних чорних матеріалів, є ще й чорна соціологія. Чому ж чорна? А тому, що її мета - не проказати реальну картину прихильності українців, а загітувати їх.

«Та соціологія, яка публікується, це елемент пропаганди, елемент агітації. Адже соціологи і політологи довели, що близько 20% людей голосують за переможця. Якщо хтось зміг, переконати що він переможець, за нього і голосують. Це феномен Порошенка 2014 року», - говорить політолог Руслан Бортник.

Цим феноменом він користується і на цій виборчій кампанії. Ті ж методи, і ті ж соціологічні служби проводять дослідження. Фаворит команди президента – СОЦИС.

«Сьогодні фірму СОЦИС пов’язують з ключовим політтехнологом компанії Порошенка, паном Гринівим. І, безумовно, довіряти президентським рейтингам СОЦИСа – це дуже легковірно», - говорить Бортник.

Замовити соціологію, навіть «у своїх», теж не дешево. Одне дослідження коштує майже як автомобіль.

«Мінімальна ціна всеукраїнського дослідження сьогодні - десь в діапазоні 250 000 – 300 000 гривень за одне», - розповідає політолог.

І таких досліджень на всю виборчу кампанію потрібно близько трьох десятків. Бо працювати соціологи почали ще з вересня 17-го, коли ви ще навіть не задумувалися про ті далекі вибори. Таким чином, трохи простої математики і виходить, що вивчити настрої українців, для кандидата обійдеться у 7 840 000 гривень.

До цих і без того космічних сум потрібно додати ще «гастролі» президента по країні - так званий Томос-тур.

Аби промови президента виглядали ефектно, для створення картинки, до міст, в яких гастролював Порошенко, звозили сотні людей, переважно бюджетників. І це теж влетіло в копійку. Оренда одного автобусу на 30-50 місць коштує, в середньому, п’ять тисяч гривень на день. У містах, куди звозили бюджетників, зафіксували по 10-15 автобусів. Тобто, лише транспортні витрати з підвозу на день обходились у суму від 50 до 75 тисяч гривень. Сюди ж можна додати ще посилену роботу правоохоронців, та перельоти Порошенка (мінімальна вартість перельоту президента по Україні – 40 000 гривень). В рамках «Томос-туру» президент подорожував за державні гроші. Про це свідчать перерахування коштів за перельоти між державним управлінням справами та Державіапідприємством «Україна».

Крім таких поїздок, є ще друк агітації, зарплата працівникам штабів та агітаторам. «В цілому, якщо рахувати по виборчому округу (у нас їх 225), то потрібно витратити від 8 до 27 мільйонів гривень на один округ», - розповідає політолог Катерина Одарченко.

Таким чином, 562 500 000 гривень , це лише біла частина витрат на всі округи по Україні. Але є ще частина чорна – підкуп виборців. «Для перемоги потрібно десь близько 12 мільйонів виборців. Ну, 12 мільйонам, безумовно, не роздають кошти. Але навіть якщо 5 мільйонам виборців роздати по 1 000 гривень, от вам і бюджет», - говорить Катерина Одарченкоо.

І ця сума реально шокує. Так звана сітка президента може коштувати 5 000 000 000 гривень.

Тепер прорахуємо. Біла частина витрат – це 562 500 000 гривень. Ще близько 500 000 000 гривень – це вартість реклами на білбордах. До них додаємо 120 000 000 - це реклама на телебаченні. Ще 8 мільйонів - це соціологія. 5 мільйонів – вартість «Томос-туру». І одна з найбільших статей витрат – підкуп виборців – 5 000 000 000 гривень. Виходить приголомшлива сума – 66 195 500 000 гривень.

«Деякі гравці в негативному плані використовують прямий підкуп. Відповідно, в них ці прайси зростають. Якщо ми помножимо ці цифри, то вартість виборчої кампанії по країні – від 45 000 000 доларів, до 170 000 000 доларів», - говорить Катерина Одарченко.

Та це лише приблизні підрахунки, бо багато витрат взагалі не реально обрахувати. насправді ж, сума може бути набагато більшою, в залежності від апетитів Порошенка. Тим часом його штаб декларує, що витратили вже «близько 70 мільйонів гривень, проте ці витрати ще не остаточні, адже кампанія триває»

Якщо вірити команді президента, то за всю виборчу кампанію вони витратять 490 000 000 гривень. Але такі суми для цих виборів насправді - крапля в морі.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар