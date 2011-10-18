Янукович не готовий звільняти Тимошенко

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприйнятним звільнення колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з ув’язнення.

Про це він сказав у інтерв’ю західним журналістам в понеділок, про що повідомляє Wall Street Journal.

”Який сигнал ми даємо суспільству? Що, щоб скоювати злочини, треба бути членом опозиції?”, - запитав В.ЯНУКОВИЧ в ході розмови.

”Підвищуючи голос, ЯНУКОВИЧ закликав Захід поважати його країну, сказавши, що, складається враження, що ”вони не хочуть слухати” його заяви, що він не втручається в роботу судів та правоохоронних органів”, - пише Wall Street Journal, яке цитує «Українська правда».

”У понеділок ЯНУКОВИЧ припустив, що було би неправильно звільнити ТИМОШЕНКО у зв’язку з новими кримінальними звинуваченнями, висунутими проти неї минулого тижня”, - також зазначає видання.

За словами західного дипломата, з яким поспілкувався журналіст Wall Street Journal, відмова В.ЯНУКОВИЧА звільнити Ю.ТИМОШЕНКО ставить під сумнів його візит до Брюсселя в четвер.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що він поїде, попри охолодження у відносинах.

”Я не збираюся просити про послугу. Ми - партнери. Якщо необхідно зустрітися, я готовий. Якщо ні, я полечу далі”, - сказав він, очевидно, маючи на увазі наступний візит на Кубу та до Бразилії.

Як нагадує видання, виходом із ситуації могла би стати декриміналізація статті, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

”Але в понеділок пан ЯНУКОВИЧ, здається, відкинув цей підхід. ”Ви чули від мене про якісь зобов`язання?”, - сказав він, маючи на увазі переговори з західними чиновниками.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК ”Нафтогаз України”, у розмірі 1,516 млрд. грн.