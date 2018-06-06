ЄС-Україна: заяви є, а де розуміння?

Зранку 18 жовтня лідери Європейського Союзу – Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой, Президент Єврокомісії Жозе Баррозу та Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон – вирішили відкласти заплановану на 20 жовтня зустріч з Президентом України Віктором Януковичем. Це рішення, хоч і обговорювалося в європейських коридорах вже майже тиждень, однак, певною мірою, стало несподіваним.

Його глибинні причини і досі лишаються невідомими. Що саме вплинуло на остаточну позицію європейських чиновників, які ще минулої п’ятниці будували свої тижневі календарі з урахуванням запланованого візиту українського Президента? Чи мав на це якийсь вплив візит в понеділок до Брюсселя одного з українських опозиціонерів, лідера “Фронту змін” Арсенія Яценюка, який публічно закликав до того, щоб візит відбувся? Чи каталізатором відмови послугували останні заяви українського Президента британській Wall Street Journal , в яких він зазначив, що випустити колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко – означає подати суспільству сигнал, що для скоєння злочинів безкарно достатньо бути представником опозиції, а Європа має поважати українську владу?

Достеменно не відповість ніхто. Європейські чиновники, коментуючи рішення своїх лідерів, взагалі спочатку вдавалися до риторики радянських часів: “В ході двосторонніх консультацій було вирішено”. Пам’ятаєте – “Є думка”, а чия вона та думка, здогадайтеся, мовляв самі. Вже ближче до обіду головний дипломат ЄС назвала тих людей, чия думка стала вирішальною: Ван Ромпой та Баррозу.

Тим не менше, в офіційних коментарях усі представники ЄС, в тому числі і особисто Ван Ромпой в своєму Twitter’і кажуть лише про одне: “Візит відбудеться тоді, коли умови для нього будуть більш сприятливими”. І ні слова більше. Кореспонденту УНІАН вдалося поспілкуватися з одним з високопосадових дипломатів ЄС в форматі офф-зе рекордз. За словами співрозмовника, головною причиною перенесення візиту на невизначений термін стала відсутність тем для розмов. “Головна мета цієї зустрічі полягала в тому, щоб переглянути ті ключові питання, які ще залишилися в переговорах про створення зони вільної торгівлі, і які потребують політичної волі з боку обох сторін. Але нинішні умови не дають можливості цього зробити. Зрозуміло, що за ситуації, що склалася, ми мали б зосередити всю увагу на внутрішній ситуації в Україні, а відтак – ще раз повторювати все те, що вже було неодноразово озвучено публічно”, - заявив співрозмовник УНІАН. “Ми вже дуже чітко висловили свою стурбованість щодо ситуації в Україні в цілому, і справи Тимошенко, зокрема, і тепер ми хочемо побачити, як ці питання будуть вирішені в Києві. Треба розуміти, що коли ми кажемо про справу Тимошенко, то йдеться лише про символ, оскільки є ще кілька подібних справ, які зараз розглядаються в українських судах. Зазначу також, що питання справедливого суду, верховенства права – це фундаментальні цінності, на яких побудовані наші двосторонні відносини, і на яких базується “Східне партнерство”, в якому також бере участь Україна”, - продовжив дипломат.

Депутати Європарламенту, які зазвичай досить жваво коментують відносини з Україною, сьогодні також активністю не відзначилися. Так, лише депутат від групи консерваторів, британець Чарльз Теннок в інтерв’ю bbc.uaпідтримав скасування візиту, що, за його словами, має надіслати Києву чіткий месидж стурбованості ЄС погіршенням політичної ситуації в Україні. Його колега австрієць Ханнес Свобода, депутат від групи Прогресивного Альянсу демократів та соціалістів – групи, що рік тому підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів, - в інтерв’ю УНІАН зазначив, що дещо розчарований скасуванням візиту, однак, з розумінням поставився до цього. “Наскільки я бачу, українська сторона недостатньо добре підготовлена, і вона не подала нам ніяких сигналів, що вона готова приїхати з якимись пропозиціями, що стосується справи Тимошенко. Я маю на увазі не конкретну людину, а загальну юридичну ситуацію. Таким чином, немає ніякого руху в бік Європи з боку України в цьому питанні”, - зазначив депутат.

Головне ж питання, яке турбує сьогодні багатьох, як в Україні, так і в Європі, як скасування візиту відобразиться на підготовці угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На сьогодні всі європейці єдині в своїй позиції: все залежатиме від Києва. Так, дипломати нагадують виступ Кетрін Ештон в Європарламенті, і кажуть, що технічна частина переговорів буде продовжена в нинішньому режимі. Навіть наступного тижня в Києві відбудеться наступний раунд, а сама угода має бути завершена до кінця року. Питання лише в тому, чи буде вона підписана і ратифікована, адже на цьому етапі без суттєвих змін в самій Україні вже не обійтися. І хто б в Україні не казав, що, мовляв, Брюссель і так зацікавлений в Україні, тому й угода нікуди не дінеться, насправді, це лише видавання бажаного за дійсне. “Україна – дуже важливий партнер для нас, але фундаментальні принципи повинні поважатися”, - наголосив в розмові з УНІАН європейський дипломат. Такими самими словами говорять зараз і депутати Європарламенту, незалежно від партійної приналежності.

В інтерв’ю західним журналістам, оприлюдненому сьогодні Wall Street Journal, Президент Янукович заяви, що Захід не хоче його слухати. Але чи хоче і чи готовий сам український Президент почути Захід? І почути не лише слово “Тимошенко”, а всю фразу спочатку і до кінця? Протягом тривалого часу Брюссель був досить стриманим в своїх оцінках: і коли в Україні Конституційний суд змінював Конституцію під Януковича, і коли місцеві вибори були проведені за гіршими стандартами, ніж попередні президентські, і ще багато і багато разів коли... Однак, є речі, в яких Європа не може поступитися хоча б для того, щоб зберегти реноме в очах своїх власних виборців. І якщо її не чують, то рано чи пізно теми для розмов можуть повністю вичерпатися.

Сергій Воропаєв.