Гра, якій потрібна революція. Огляд шутера Far Cry 6

В новій частині Far Cry студія Ubisoft створила наймасштабніший світ в серії, розповіла про боротьбу з диктаторським режимом, а на роль головного лиходія покликала зірку серіалу "Пуститися берега" Джанкарло Еспозіто. Однак все одно не змогла здивувати. Про головні плюси і мінуси новинки розповідаємо у нашому огляді.

З ким тільки розробники Far Cry не змушували боротися гравців: з піратами, солдатами, малярією, мамонтами, диктаторами, божевільними сектантами – список чималий. І ось шоста частина шутера пропонує битися... з диктатором. Знову…

В Far Cry 6 вас відправляють до карибської країни під назвою Яра – це відеоігровий аналог Куби. Тільки замість Фіделя Кастро тут Антон Кастільо – суворий тиран у виконанні Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега"). Разом зі своїм сином Дієго він коїть в країні безчинства, відправляючи громадян на смертельно небезпечні плантації для вирощування особливого тютюну. За словами Кастільо, на основі цього тютюну створюється неймовірно дієві ліки проти раку – "Вівіро".

Утискувані режимом люди збігають в підпільну організацію Лібертад, щоб вести партизанську боротьбу. Але головний герой (або героїня – стать можна вибрати на початку), Дані Рохас, не з таких. Дані хоче втекти до Америки. Щоправда, для цього потрібна хоча б зубожілий човник з мотором. І Клара, ватажок повстанців, готова віддати човен, але за невелику допомогу революціонерам. А там, може, Рохас втягнеться і все ж прилучиться до партизанського руху.

І ось за що слід похвалити Ubisoft, дотримуючись своєї традиції, вони зробили секретний фінал, де саме так і можна вчинити. Закінчивши пролог на першому острові, вам дають вибір сісти на човен і поплисти в Штати або примкнути до опору. І якщо, попри маркери, що вказують повернутися на базу партизан, ви все ж сядете в човен, то опинитеся на пляжі в Америці і побачите титри. От тільки революціонери зазнають поразки. Але ж саме втеча була метою Дані. Іншої мотивації у героїні не було.

Навіть на першому острові ви не бачили якихось нових звірств режиму, крім тих, про які знали спочатку. Адже саме через них ви і хотіли втекти. Тож досить дивно було спостерігати, що рішення допомагати і далі революціонерам було нічим не мотивоване, крім маркера на мапі. А саме з цього моменту починається основна гра – кілька десятків годин проходження.

Все нове – це добре забуте старе

Яра воістину величезна. Тут доведеться поступово брати під контроль нові території, щоб послабити провладний режим. А вже потім вирушати до столиці – міста Есперанса, де і знаходиться Антон Кастільо.

Подорожувати віртуальною тропічною країною приємно. Візуальна частина в грі зроблена добре, хоч сама графіка недалеко пішла від п'ятої частини. А ось в геймплеї Ubisoft не стала придумувати велосипед. Завдання загалом досить стандартні: комусь допомогти, розшукати союзника, щось принести або викрасти, наприклад, збіднений уран, захопити фортецю ворогів, зруйнувати блокпост або спалити плантацію "Вівіро". Останні три пункти – найчастіше явище у Far Cry 6. Так ви встановлюєте контроль над територіями. При цьому чим більше ви захоплюєте, тим вище піднімається рівень суперників в регіонах, де ще сильна влада Кастільо – так світ гри реагує на зміни.

Розбавляють рутину широкі можливості головного героя. Дані може носити з собою гак-кішку, парашут і три основних види зброї – це можуть бути автомати, вогнемети, гвинтівки, гранатомети і арбалети. Також є додаткові слоти під пістолет і Супремо. Останнє – це винахід вашого союзника, Хуана Кортеса. Приносячи йому збіднений уран, ви будете отримувати незвичайні види зброї та нові Супремо. Наприклад, рюкзак, що стріляє ракетами або електромагнітними імпульсами, і навіть джетпак.

Своє спорядження можна поліпшити – зробити бронебійні патрони, прикрутити глушники і приціли. Можна також розфарбувати в цікавий колір і навісити різних брелоків для естетики. Наряди Дані теж дозволяють міняти.

Досліджувати околиці можна верхи на коні, а можна викликати власну машину з кулеметом на даху, літак або човен. Можливість прокачати свій транспорт також є. Але ще ви можете викрасти техніку військових. Наприклад, сісти в танк і влаштувати справді вибуховий прийом солдатам Кастільо.

У бою крім вогнепала можна задіяти звірів-помічників. Не нова механіка для Far Cry. Просто нові тварини. Якщо в попередній частині були ведмідь і пума, то тут крокодил, бійцівський півень, собака та інші вихованці.

А тепер приготуйтеся до нововведення: в Far Cry 6 ви можете заховати зброю в кобуру, щоб не викликати підозри, проходячи повз патрулів. Але навіщо? Практично з самого початку гра вивалює на вас стільки гармат, що ховати їх і грати по стелсу немає ніякого бажання. Розбиратися з маленькими групами солдатів не складно, а при атаці на укріплений форт немає сенсу удавати, що ти беззбройний. До того ж вороги тут різних рангів, тобто якогось рядового ви усунете декількома пострілами з пістолета, а для солдатів чином вище потрібно підготувати, наприклад, гвинтівку з бронебійними патронами або дати залп самонавідних ракет з Супремо, і дістати кулемет. Хоча і любителів не піднімати тривогу буде можливість підкрадатися з мачете зі спини до ворогів та ховати їх трупи.

Застосовувати весь арсенал в перші години досить весело, але далі ти розумієш, що якихось кардинальних відмінностей від минулих ігор серії тут мінімум, а захоплювати аванпости знову і знову заради чергової невеликої порції сюжету вже не так цікаво.

Не та революція, на яку розраховували

Так, світ тут приголомшливий, а види – залиті сонцем пляжі і мегаполіс – заворожують. Але все це так чи інакше ми вже бачили: привіт, полювання та риболовля. А деякі аспекти Far Cry 6 і зовсім перекочували з попередньої частини, я говорю про підказках і маркери на локації. Скоріш за все Ubisoft залучила понад десяти своїх студій з усього світу, щоб випустити гру одразу на максимальній кількості платформ – ПК, консолі нового і старого покоління. І це принесло свої плоди. Проблем з продуктивністю і тим більше кричущих багів помічено не було.

Але хотілося б, щоб компанія з такою ж ретельністю намагалася дати франшизі друге дихання. Адже всупереч тому, що революція є в сюжеті, в геймдизайні її немає. Зрозуміло, це моя суб'єктивна думка. Гра дійсно зроблена якісно, і любителі побігати та постріляти будуть задоволені – особливо, якщо пропустили пару попередніх частин серії. Але все ж, враховуючи масштаб, Far Cry 6 нічим не дивує.

Оцінка УНІАН: 7

Сергій Коршунов

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