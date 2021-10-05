Спроба втечі головного героя закінчується зустріччю з диктатором.

Видання IGN у партнерстві з Ubisoft опублікувало новий ролик, присвячений Far Cry 6. У ньому показані перші 17 хвилин проходження майбутнього шутера у відкритому світі.

Відео починається з інтерв'ю диктатора Антона Кастільо. Він керує Ярою виключно силовими методами. Правитель хоче перетворити острів на рай, і у нього є для цього план. Правда, дії Кастільо і його солдатів не відповідають словам диктатора. Армійські загони можуть легко вбити перехожого на вулицях столиці Яри. За однією з таких смертей головний герой Дані Рохес (стать персонажа вибирається гравцем) спостерігає у вступі.

Щоб не стати черговою жертвою, протагоніст вирішує втекти з країни. Його спроба сховатися з групою інших жителів і показана на відео. Спочатку Дані по-тихому пробирався через місто, а потім спробував відплисти на кораблі. Однак Кастільо дізнався про втечу своїх громадян і дістався до судна. Потім диктатор наказав розстріляти всіх, хто вирішив покинути Яру.

Детальніше про Far Cry 6

Сюжет гри присвячений боротьбі проти Антона Кастільо. Дані Рохес приєднається до руху опору і спробує позбавитися від правителя.

У проекті реалізований великий відкритий світ з безліччю активностей. До них відносяться диверсійні місії, порятунок революціонерів, зачистка аванпостів та інше.

Far Cry 6 — це перша гра серії, де є повноцінне місто. Користувачі можуть ховати зброю і вільно пересуватися по ньому, не привертаючи уваги солдатів. А ще битви серед густої забудови повинні відчуватися інакше в порівнянні з сутичками в природних умовах.

Far Cry 6 вийде 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук