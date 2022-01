Історична RPG про Рим та God of War на ПК. 10 головних ігрових релізів січня

В січні не прийнято випускати масштабні ігри. Компанії поступово повертаються до роботи після свят, а люди проводять час із сім'єю чи відпочивають на зимових канікулах. Проте зовсім без сюрпризів та цікавих релізів користувачі не залишаться. Початок року особливо порадує ПК-аудиторію, на яку чекають відразу кілька важливих новинок. Докладніше про головні ігри січня читайте у свіжій добірці від УНІАН.

Початок року — це традиційний час розігріву в ігровій індустрії. Блокбастери зазвичай починають виходити в лютому, який в 2022-му доверху набитий цікавими проектами. Чого тільки варті одні Horizon Forbidden West, Elden Ring та Dying Light 2: Stay Human. Проте їх ще потрібно дочекатися, а щоб час пройшов швидше, варто звернути увагу на січневі релізи.

Перший місяць цього року особливо зацікавить власників персональних комп'ютерів. Найближчими тижнями на ПК вийде кілька великих проектів, які раніше були доступні лише на консолях, та історична RPG про Римську імперію. Користувачі Nintendo Switch та PlayStation теж не залишаться обділеними. На перших чекає ексклюзив із серії Pokemon, а на других — перевидання двох частин Uncharted.

Але давайте не забігати надто сильно вперед. УНІАН відібрав 10 головних ігрових релізів січня та докладно розповів, чим вони примітні. Ця вибірка допоможе визначитися з покупкою нових проектів для розваг на дозвіллі.

Monster Hunter Rise — 12 січня (ПК)

Остання частина Monster Hunter вийшла на Nintendo Switch ще восени минулого року, а тепер вона дістанеться до ПК. Користувачі персональних комп'ютерів зможуть оцінити гру з усіма оновленнями, які Capcom випустила за минулий час. А ось графічних фішок чекати не варто — проект виглядатиме і відчуватиметься приблизно так само, як на консолі. У всьому іншому Monster Hunter Rise — це типовий представник франшизи.

Користувачі повинні створити персонажа, збирати екіпірування, прокачувати його і боротися з величезними монстрами. До основних переваг гри відноситься безліч видів ворогів, цікава бойова система, можливість зробити унікального героя за рахунок підбору спорядження та необхідність кооперуватися з іншими людьми заради перемоги над окремими супротивниками. Сюжет до списку не потрапив, оскільки він номінальний — треба врятувати село Камура від нападу орд чудовиськ.

The Anacrusis — 13 січня (ПК)

У цьому місяці The Anacrusis вийде лише в ранньому доступі Steam, тому це не буде повноцінний реліз. Але для кооперативного шутера від студії Stray Bombay, в якій працює колишній сценарист Valve Чет Фаліжек, можна зробити виняток. Події гри розгортаються на космічному кораблі, який зазнав краху на краю вивченого Всесвіту. Судно атакували інопланетяни, тому користувачам у ролі чотирьох унікальних персонажів потрібно боротися з ними та виживати.

Проект порадує науково-фантастичним антуражем, широким набором зброї та бонусами, які здобуваються на рівнях і впливають на стиль бою. А унікальні враження від кожного забігу гарантує розумний штучний інтелект. Він адаптуватиметься до ситуації, віддаватиме накази ворогам і змушуватиме гравців діяти спільно.

God of War — 14 січня (ПК)

Одна з небагатьох ігор у добірці, яка не потребує опису. God of War — це вже сучасна класика і шедевр на всі віки. Історія відносин Кратоса з Атреєм та їх боротьби проти скандинавських богів запам'ятовується завдяки епічному розмаху та глибокому підтексту. Доросла оповідь легко знаходить шлях до емоційного центру кожного гравця та викликає сильний відгук. А комплексний геймплей із продуманою бойовою системою, прекрасною режисурою та винахідливими головоломками мотивує годинами вивчати проект.

На ПК God of War відзначиться покращеною графікою, підтримкою надширокої роздільної здатності, наявністю налаштувань та іншими особливостями. Для власників персональних комп'ютерів — це головний реліз січня та одна з найочікуваніших ігор року.

Blackwind — 20 січня (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch)

Якісні екшени з видом зверху стали рідкістю в наші дні, тому фанатам жанру явно варто подивитися на Blackwind. Гра відправить користувачів у далеке майбутнє та покаже шахтарську колонію "Медуза-42", на яку напали орди ракносів. Внаслідок атаки зореліт молодого протагоніста Джеймса Хоукінса зазнав аварії. Коли герой прийшов до тями, то виявив себе всередині експериментальної силової броні.

Тепер він має відбити напад ворогів та знайти свого батька. Основа геймплею Blackwind – це битви із застосуванням різних навичок. Гравці зможуть стріляти чергами, завдавати пошкоджень швидкими обертами, випускати ракети і навіть виконувати видовищні добивання. Нові здібності відкриваються при прокачуванні силової броні. Напарником Джеймса в одиночній кампанії стане бойовий дрон, а в кооперативі ним може керувати інша людина.

Windjammers 2 — 20 січня (ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch)

Перша Windjammers вийшла ще в 1994 році на аркадних автоматах і була спортивною аркадою з киданням диска між двома героями. Суперники намагалися потрапити у ворожі ворота і застосовували для цього унікальні вміння, які додавали змаганням трохи фантастики. Сиквел загалом наслідує оригінал, але привносить купу поліпшень.

Графіка стала сучасною, хоч і зберегла стиль першої частини, геймплей обріс новими механіками з різними трюками, а рівні зробили більш незвичайними. Кількість персонажів зросла до десяти: з'явиться шість старих спортсменів і чотири створених для Windjammers 2. Багато умінь героїв змінили і переробили для балансу. Загалом, наближається акуратне продовження класики, яке має сподобатися і олдфагам, і новій аудиторії.

Expeditions: Rome — 20 січня (ПК)

Студія Logic Artists майже десять років створює історичні RPG із серії Expeditions. Раніше розробники випустили ігри про вікінгів та конкістадорів, а тепер настав час Римської імперії. У проекті розповідається історія молодого аристократа, який після смерті батька був змушений втекти зі столиці. Щоб не стати жертвою політичних інтриг, протагоністу довелося приєднатися до армії та почати поступово вибудовувати військову кар'єру. Тільки так він зможе здобути славу, повернутися до Риму і покарати кривдників сім’ї.

У грі реалізовано варіативний сюжет, будівництво та розвиток власної бази, а також покрокові бої. Битви виконані у звичному форматі, але з декількома змінами. Користувачам доведеться враховувати класи своїх бійців, кількість ворогів та особливості місцевості. Тільки так вдасться перемогти на суворих військових полях Expeditions: Rome.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 20 січня (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Кооперативний шутер від Ubisoft з оперативниками з Rainbow Six Siege також входить в число головних ігор місяця. За сюжетом користувачі мають протистояти інопланетним ворогам археям у спеціальних ізольованих зонах. У кожному рейді команда до трьох осіб отримує певну ціль, наприклад, добути розвіддані або вбити ватажка. Гравцям потрібно застосовувати зброю та унікальні гаджети фахівців, щоб поступово рухатися вперед та успішно виконувати завдання.

Однією з особливостей Rainbow Six Extraction стануть вороги, що еволюціонують. Вони мають унікальні вміння і пристосовуються до дій гравців. А найнебезпечніші противники — це протеї, які перетворюються на подобу оперативників та застосовують їхні навички. На релізі гравців чекають 18 бійців та 12 карт, однак у майбутньому шутер продовжить поповнюватися контентом.

Hotel Life: A Resort Simulator — 27 січня (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch)

Іноді виникає бажання поринути у розслаблюючий ігровий процес. Щоб можна було особливо не напружуватись і нікуди не поспішати, виконуючи дії у віртуальному світі. Таку потребу спроможна задовольнити Hotel Life: A Resort Simulator. У цій грі користувачам потрібно побудувати готель, керувати ним та поступово розширюватися.

Спочатку необхідно знайти підходяще місце для розміщення будівлі та забезпечити відповідну інфраструктуру. Далі потрібно дбати про комфорт гостей та вирішувати різні управлінські проблеми. Гравець має чітко розуміти, в які аспекти вкладати гроші, щоб максимізувати прибуток. Вибір меню, наймання персоналу, бронювання та покращення будівель — завдань завжди вистачає, так що нудно в Hotel Life точно не буде.

Pokemon Legends: Arceus — 28 січня (Nintendo Switch)

Повноцінна MMORPG про покемонів готується поповнити ряди ексклюзивів Switch. У Pokemon Legends: Arceus гравці вирушать у минуле і вивчатимуть регіон Сінно, який на той час називався Хісуї. Проект відзначиться величезними локаціями та можливістю ловити кишенькових монстрів із кількох поколінь.

Підхід до приручення покемонів зміниться, як і битви в покроковому режимі. Проте базовий геймплей з прокачуванням вихованців та їх пошуками в різних біомах залишиться без змін. Світ Pokemon Legends: Arceus порівнюється з The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Користувачі багато подорожуватимуть і поступово розкриватимуть навколишні секрети.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 28 січня (PS5)

Замикає вибірку комплект з оновлених версій Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy. У майбутньому він з'явиться і на ПК, але цього місяця реліз відбудеться тільки на PlayStation 5. Перевидання відзначаться трьома графічними режимами, швидкими завантаженнями, тривимірним звучанням і підтримкою особливостей DualSense.

Про якість самих проектів годі й говорити, адже це одні з найкращих пригодницьких бойовиків в індустрії. Uncharted 4 — справжній шедевр з чудовим сюжетом та різноманітним геймплеєм. А The Lost Legacy хоч і вийшла слабшою, але теж здатна подарувати багато задоволення.

Назар Степорук