У рекомендованих параметрах значаться відеокарта RTX 2060 і процесор i5-8600k.

Польська студія Techland поділилася системними вимогами зомбі-екшену Dying Light 2 Stay Human. Вони виявилися досить суворими: для комфортних розваг знадобляться процесор i5-8600K і відеокарта RTX 2060. А ось з низькими настройками графіки проект запуститься на багатьох ПК.

Системні вимоги Dying Light 2 Stay Human

Мінімальні параметри (1080р, 30 кадрів/с)

ОС: Windows 7;

процесор: Intel Core i3-9100 на 3,6 ГГц або AMD Ryzen 3 2300X на 3,5 ГГц;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 560 (4 Гбайт);

місце на диску: 60 Гбайт (HDD).

Рекомендовані системні вимоги (1080р, 60 кадрів/с)

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-8600K на 3,6 ГГц або AMD Ryzen 5 3600x на 3,6 ГГц;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;

місце на диску: 60 Гбайт (SSD).

Дізнатися системні вимоги для трасування променів можна на зображенні нижче. Вони ще більш високі — для комфортної гри потрібна відеокарта RTX 3080 на 10 Гбайт.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині гри.

У сиквелі буде нелінійна історія, нові види зомбі і карта в чотири рази більша, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Раніше гру хотіли випустити 7 грудня поточного року, але розробникам знадобився додатковий час на полірування.

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Автор: Назар Степорук