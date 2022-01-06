Користувачі зіткнуться з безліччю колоритних народів.

Sony і Guerrilla Games поділилися свіжим трейлером і скріншотами Horizon Forbidden West. Ролик знайомить гравців з племенами, які зустрінуться в майбутньому пригодницькому екшені.

Читайте такожРозробники Horizon Forbidden West розповіли про дев'ять нових машин з гриУ проекті Елой зіткнеться з трьома народами. Озерам — клан зі сходу, серед якого переважають будівельники і лудильники. А ще це плем'я любить добре погуляти в тавернах. Межі володінь Озерам охороняють якісь Карджа, але про них в трейлері майже немає інформації.

Утару — народ, який намагається співом врятувати землю на Заході. Тут все поступово занепадає, але плем'я не здається і продовжує виконувати свою місію. А останній клан називається Тенакт. У нього входять воїни, які постійно вправляються в бойових мистецтвах і з малих років беруть участь в різних змаганнях.

Про що ще розповіли в новому трейлері Horizon Forbidden West

Племена жили відокремлено, але між ними панував мир. Тепер їм належить об'єднатися перед обличчям могутньої загрози.

Спільним ворогом кланів в Horizon Forbidden West стануть бунтівники Регали. Вони навчилися контролювати машини і тепер прагнуть підкорити Захід. Саме з ними Елой билася в попередніх геймплейних демонстраціях проекту.

Нагадаємо: Horizon Forbidden West вийде 18 лютого 2022 року на PlayStation 4 і PlayStation 5. Попереднє замовлення гри вже відкрито.

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