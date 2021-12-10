У ролику детально розкривається зав'язка історії.

Видавництво Bandai Namco Entertainment і студія FromSoftware в рамках церемонії нагородження The Game Awards 2021 представили новий трейлер Elden Ring. Це рольовий бойовик, який створюється у співпраці з Джорджем Мартіном, автором "Гри престолів". Свіже відео присвятили сюжету майбутнього проекту.

У трейлері закадровий голос дівчини розповідає про зав'язку історії в Elden Ring. Однієї туманної зимової ночі невідомі викрали руну смерті. Це призвело до падіння напівбогів, першим з яких став Годвін Золотий. Почався розкол — війна, що посіяла хаос. Кільце Елдена було зруйновано, але ніхто не знав ким і з якою метою.

Ролик також демонструє кінематографічну битву між двома наймогутнішими напівбогами. Сутичка призвела до смерті обох супротивників.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачам потрібно буде створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

Elden Ring вийде 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук