Видавництво Bandai Namco Entertainment і студія FromSoftware в рамках церемонії нагородження The Game Awards 2021 представили новий трейлер Elden Ring. Це рольовий бойовик, який створюється у співпраці з Джорджем Мартіном, автором "Гри престолів". Свіже відео присвятили сюжету майбутнього проекту.
У трейлері закадровий голос дівчини розповідає про зав'язку історії в Elden Ring. Однієї туманної зимової ночі невідомі викрали руну смерті. Це призвело до падіння напівбогів, першим з яких став Годвін Золотий. Почався розкол — війна, що посіяла хаос. Кільце Елдена було зруйновано, але ніхто не знав ким і з якою метою.
Ролик також демонструє кінематографічну битву між двома наймогутнішими напівбогами. Сутичка призвела до смерті обох супротивників.
Що відомо про Elden Ring
- Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.
- Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.
- Користувачам потрібно буде створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.
- У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.
- Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.
- Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.
- Elden Ring вийде 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.