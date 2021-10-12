Left 4 Dead з істотними недоліками. Огляд кооперативного шутера Back 4 Blood

У 2008-му Turtle Rock Studios відзначилась релізом культової Left 4 Dead. Через тринадцять років студія повернулася до власної формули кооперативного зомбі-шутера у Back 4 Blood. Чи вдалося їй повторити попередній успіх, УНІАН розповів у новому огляді.

Серія Left 4 Dead зараз вважається класикою кооперативних шутерів. Перша частина франшизи запропонувала універсальну концепцію спільного відстрілу зомбі, а друга її відполірувала та поліпшила. Популярність сиквела продовжує триматися на досить високому рівні, як для гри 12-річної давності. Це підтверджує статистика по онлайну в сервісі Steam. Кількість одночасних користувачів в Left 4 Dead 2 може досягати 20 тисяч за добу.

Концепцію серії взяли на озброєння багато інших розробників. Вони додали в неї кілька власних знахідок і добилися успіху. Навіть з усіх боків середня World War Z зуміла продатися тиражом більше двох мільйонів копій. А це майже точний клон Left 4 Dead, за винятком поведінки зомбі і виду від третьої особи.

Формула серії продовжує працювати, що помітила Turtle Rock Studios. Саме вона в 2008 році створила Left 4 Dead під патронажем Valve. Це був перший і єдиний гучний успіх команди. Далі вона створювала доповнення до сиквелу, розробила мобільний проект і відзначилася релізом провальної Evolve. І ось через тринадцять років Turtle Rock вирішила скористатися класичною концепцією, яку сама ж придумала.

Вона випустила кооперативний зомбі-шутер Back 4 Blood. Одна його назва дає зрозуміти, на яку гру орієнтувалися розробники. Але практика показує, що повернення до витоків не завжди проходить гладко. Чи вдалося Back 4 Blood змусити користувачів знову хвалити Turtle Rock, чи свіжий шутер залишиться в тіні свого великого попередника — розбираємося в огляді від УНІАН.

Легкий сюжетный фон

Back 4 Blood володіє класичною зав'язкою. У світі виявилася нова хвороба, вона заразила переважну частину населення, і тепер жменьці щасливчиків з імунітетом доводиться виживати в складних постапокаліптичних умовах. Окремі люди вирішили не ховатися по норах, а боротися. Цих бійців назвали "чистильниками", і саме вони знаходяться в центрі історії. Хоча "історія" — це надто сильно сказано.

Сюжет Back 4 Blood є низкою до болі стандартних доручень. Цілі, які ставляться перед користувачами — не більше ніж привід пройти черговий рівень. Іноді на них навіть не звертаєш уваги, а просто рухаєшся до маркера. Збагатити історію повинні були діалоги між персонажами, але ідея провалилася. Через безперервні сутички у гравців просто немає часу, щоб прочитати фрази дрібним шрифтом внизу екрану. І навіть знання англійської — російського і українського озвучення немає — тут не допоможе, адже постріли постійно глушать розмови бійців. В результаті користувачі швидко зрозуміють, наскільки примітивний сюжет в Back 4 Blood, і виявлять, що спроби вникнути в історію ні до чого не приводять.

Проблеми з кампанією

Основний режим в свіжому шутері — кампанія з розподілом на чотири акти. Перший включає тринадцять рівнів, два наступних — близько п'яти, а в фінальному розгортається підсумковий бій. Back 4 Blood розрахована на кооперативне проходження. Про одинаків Turtle Rock ніби й подбала, а ніби й не до кінця. Студія реалізувала можливість завершити кампанію разом з трьома ботами в якості напарників, але є заковика.

Якщо вибрати проходження в соло, то гра не буде записувати статистику і позбавить користувача нагород. Навіть досягнення заробити не вийде. І це при тому, що для доступу до одиночного режиму обов'язково потрібно підключення до інтернету. З чим пов'язані такі прикрі обмеження, невідомо. Turtle Rock вже пообіцяла їх виправити, але до тих пір купувати Back 4 Blood для проходження в соло вкрай не рекомендується.

У кооперативному режимі згаданих проблем немає, але є інші. Головна з них пов'язана з прогресом гравців в подоланні рівнів. Він записується тільки у творця сесії. Без нього у команди не вийде продовжити проходження. Гра запропонує їм почати з першого рівня, що неймовірно засмучує. В результаті відчуття руху вперед буде тільки у творця забігу. А решта членів групи — це учасники чужого проходження. Описана проблема нерідко зустрічається в кооперативних іграх, але Back 4 Blood це не виправдовує.

Моторошна одноманітність

Чергову порцію негативних емоцій викликає постановка місій. Turtle Rock навіть не спробувала якось цікаво обставити завдання, створити незвичайні виклики і придумати взаємодії між персонажами. Студія скористалася старими і донезмоги затертими ідеями. Якими? Ну, наприклад, при проходженні кожного третього рівня потрібно захищати точку від хвиль ворогів. Іноді необхідно обороняти конкретний об'єкт. Якщо його зламали, потрібно провести ремонт і почати заново.

Нерідко користувачів змушують тягти предмети в безпечну кімнату. Відстрілюватися з коробкою в руках не можна, тому доводиться кидати її при першій великій сутичці, а потім піднімати. Порятунок вцілілих теж обставлено максимально банально, як і звільнення території від зараження. В останньому випадку потрібно всього лиш підбігти до наростів у вигляді нутрощів, вистрілити в відмічені помаранчевим кольором місця і рухатися далі. Тільки втечу під постійним натиском орди можна назвати хоч трішки цікавою. Коли біжиш від натовпу ворогів, хоча б відчуваєш високу динаміку і атмосферу виживання.

Трохи урізноманітнити постановку допомагають карти перешкод. Вони автоматично вибираються на початку рівня в залежності від складності кампанії. Наприклад, на локаціях з'являться ворони і спеціальні заражені. Якщо їх потривожити, пролунає гучний звук і з’явиться орда. Черговою цікавою перешкодою слугує туман — він погіршує видимість і змушує команду набагато активніше групуватися. В таких умовах важко визначити, звідки нападуть вороги.

Без цікавинок

Біганина до цілі супроводжується збором екіпіровки. У кожного персонажа є слот для основної і додаткової зброї, аптечки, гранат і допоміжних пристроїв — патронажу, електрошокера або колючого дроту. Спорядження можна придбати на початку рівня в прихистку. На це витрачаються жетони, які розкидані по локаціях і видаються при проходженні. Тут також купуються командні посилення і відновлюється здоров'я.

Валюти зазвичай вистачає на всі потреби, але на рівнях часом виникає необхідність змінити зброю або поповнити запас гранат. Для цього і потрібно досліджувати околиці. Розглядати рівні з метою насолодитися роботою дизайнерів марно. Більшість локацій непоказні і мають стандартний розподіл на коридори і арени. Розрізняються лише будівлі та укриття. В цьому плані Back 4 Blood знаходиться на одному рівні з Left 4 Dead, а місцями навіть відстає.

Стрільби багато, а відчуттів мало

Тепер давайте розглянемо центральну механіку — стрілянину. Вона виконана дуже посередньо, що стає помітно через кілька годин в Back 4 Blood. Turtle Rock реалізувала багато різної зброї: пістолети, револьвери, обрізи, кулемети, дробовики, снайперські гвинтівки і так далі. У кожній категорії присутні кілька варіантів озброєння. І це без урахування мачете і дубинок для сутичок на ближній дистанції.

Зброя також ділиться за якістю — від стандартної сірої до рідкісної фіолетової. Поліпшити її можна за допомогою модів, які встановлюються в чотири комірки. Модифікації змінюють приціл, підвищують пошкодження, дальність, скорострільність і ємність магазина. Ці параметри створюють різницю між зброєю і мотивують випробувати весь арсенал. Але ось в інших категоріях до стрільби є питання.

Звуки ведення вогню в Back 4 Blood виконані погано. Вони не додають зброї ідентичності, а іноді здаються відверто нереалістичними. Віддача відчувається слабо незалежно від обраного озброєння. Анімації вийшли стандартними і навіть схематичними. В цьому плані Back 4 Blood ніяк не виділяється на тлі інших шутерів. Перераховані вище проблеми виливаються в одну глобальну — посередні відчуття від зброї. У неї нібито відсутня вага і унікальні властивості. А вся різниця зводиться до сухих числових характеристик. Трохи покращують стрілянину можливість швидко вбивати рядових ворогів, система розчленування і ефекти бризок крові.

Противники в Back 4 Blood діляться на звичайних та спеціальних. Перші - це стандартне "м'ясо". Вони можуть лише задавити натовпом, та й то в рідкісних ситуаціях. Другі частково скопійовані з Left 4 Dead. Тут є свої варіації товстуна, громили і мисливця з деякими відмінностями. Іноді ще зустрічаються боси, але їх появи на рівнях строго заскриптовані. Різноманітність ворогів спочатку здається значною, проте пізніше стає ясно, що особливих заражених не так вже й багато.

Трохи колекціонування

Основна відмінність Back 4 Blood від Left 4 Dead — система карт. Гравець формує свою колоду і на початку кожного рівня може вибрати одну картку. Вони підсилюють різні параметри і покращують зброю. Найсуттєвіші бонуси йдуть в парі зі штрафами. Карти також можна знаходити на рівнях, після чого персонаж відразу отримає відповідний ефект.

Система виглядає цікаво, адже допомагає сформувати унікального бійця. Вона добре поєднується з особистими і командними навичками персонажів. Завдяки картам гравці вільні підкреслити свою роль в злагодженому колективі, і це чудово. А ось система їх купівлі пригнічує. Користувачі повинні по черзі витрачати очки постачання, що видаються при проходженні, на запропоновану косметику і картки. Просто придбати все, що сподобається не можна. Розробники навмисно розтягнули процес накопичення карт. Раптом хтось втомиться чекати, плюне і придбає очки постачання за реальні гроші.

Графіка та інше

Технічний стан Back 4 Blood в цілому нормальний, але зустрічаються баги. Іноді штучний інтелект підводить, і вороги провалюються крізь текстури, а часом постріли не реєструються. Але в цілому нічого критичного.

Виглядає шутер теж непогано — текстури, деталізація і освітлення виконані на пристойному рівні. А ось звуковий дизайн — це ще одне розчарування. У грі незрозуміло, звідки лунає тупіт ворогів. Це не змагальний проект, так що зауваження не суттєве, але згадати про проблему варто.

Вердикт

В Back 4 Blood можна весело провести кілька вечорів в компанії друзів. Однак еволюцією Left 4 Dead гру не назвеш. Шутер має купу недоліків різного ступеня значимості. Ігнорувати їх неможливо, навіть якщо розважаєшся в кооперативі. Купувати проект заради PvP теж сумнівна затія. У режимі "Рій" є дві команди — "чистильники" і заражені. Перші обороняються, а другі поступово прокачують своїх монстрів і намагаються вбити героїв. Далі йде обмін ролями. Хто довше зміг протриматися за "чистильників", той і переміг в раунді. Розвага непогана, але знову-таки — в Left 4 Dead було краще. У ній PvP відчувалося більш глобальним і вимогливим в плані тактики. Тому я раджу Back 4 Blood лише затятим шанувальникам кооперативних зомбі-шутерів, які хочуть чогось нового. Решті краще почекати суттєвих знижок або пройти мимо.

Оцінка УНІАН: 6 з 10

Назар Степорук

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