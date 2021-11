Серіал "Шерлок" відпочиває. Огляд Sherlock Holmes Chapter One від української студії Frogwares

Останнім часом хороші детективні ігри стали великою рідкістю. Саме тому Sherlock Holmes Chapter One від українських розробників із Frogwares виглядала як оазис у пустелі. Ми в УНІАН вже пройшли гру та готові сміливо заявити, що студія не підвела. Чим саме нові пригоди Шерлока Холмса здатні зацікавити всіх любителів детективів — читайте в нашому матеріалі.

Це може здатися дивним, але українська студія Frogwares вже дев'ятнадцять років створює ігри про Шерлока Холмса. Перший проект у серії, Sherlock Holmes: Mystery of the Mummy, був стандартним квестом з усіма витікаючими. Користувачі в ролі знаменитого детектива бродили локаціями і вирішували головоломки за допомогою взаємодії з інтерактивними точками.

У цьому напрямку франшиза розвивалася аж до виходу The Testament of Sherlock Holmes у 2012 році. Нова частина багато в чому відійшла від механік класичних квестів і стала схожою на детективну пригоду. Розробники зробили пошук доказів більш захоплюючим та дозволили гравцям самостійно формувати логічні висновки на основі зачіпок. Таке рішення поглибило процес розслідувань та було тепло прийнято публікою.

Дві подальші ігри, Crimes & Punishments та The Devil's Daughter, розвинули нову концепцію. Вони зуміли підкреслити відчуття перетворення на справжнього детектива і відзначилися набором цікавих головоломок з незвичайним виконанням. Після цього Frogwares зробила крок уперед та убік. Студія випустила The Sinking City — гру за мотивами книг Лавкрафта. Проект теж був детективною пригодою, але з іншим антуражем, відкритим світом та значно більшою кількістю механік. Frogwares спробувала поєднати перевірені детективні елементи із солідними масштабами. І хоча вийшло не дуже, компанія здобула важливий досвід і зрозуміла, яких помилок припустилася.

Вона вирішила знову піти шляхом, де раніше спіткнулася, але вже пліч-о-пліч зі своєю знаменитою серією. Студія випустила Sherlock Holmes Chapter One, яка обіцяла стати правильною детективною пригодою у відкритому світі та водночас найкращою грою Frogwares. Забігаючи трохи вперед, скажемо, що студії вдалося досягти поставленої мети. Інші подробиці — в огляді нижче.

Холмс усьому голова

Sherlock Holmes Chapter One стала частковим переосмисленням франшизи. Вже в The Devil's Daughter Frogwares представила молодшого Шерлока Холмса, але в новій грі вона пішла ще далі. Цього разу користувачі мають випробувати себе в ролі 21-річного детектива, який поки не встиг прославитися на всю Британську імперію.

Головний герой разом із другом дитинства Джоном приїхав на середземноморський острів Кордону, де він раніше жив. Протагоніст здійснив таку далеку подорож з метою відвідати могилу своєї матері Вайолет. Вона померла від туберкульозу, коли Шерлок був ще юнаком. Принаймні, детектив так думав до відвідин Кордони. На острові йому натякнули, що загибель Вайолет супроводжувалась дивними обставинами, а серед місцевих гуляють різні чутки. Сам Шерлок майже нічого не пам'ятає про дитинство, тож вирішив у всьому розібратися. Детектив почав розслідування смерті матері і одразу зіткнувся з кількома дивинами. Протагоніст зрозумів, що зі справою пов'язана якась таємниця, і саме її необхідно розкрити за сюжетом.

Історія в Sherlock Holmes Chapter One структурована на кшталт попередніх частин серії. Вона включає три масштабні розслідування, які пов'язані з основною оповідальною лінією. Після кожної справи Холмс згадуватиме події минулого та відкриватиме нові подробиці про загибель матері. Для цього головному герою доведеться постійно повертатися до старого сімейного маєтку на Кордоні. Будинок нерозривно пов'язаний з історією, і тут проходить частина розслідування. Важливо також відзначити, що справи, які включені до основного сюжету, вийшли самодостатніми. Вони хоч і допомагають розкрити таємницю загибелі Вайолет, але паралельно сприймаються, як цікаві та закінчені історії. З ними пов'язана одна з найважливіших переваг Sherlock Holmes Chapter One.

Сюжетні розслідування у проекті повністю відповідають духу літературного першоджерела за авторством Артура Конана Дойла. Спочатку справи здаються простими: гравець відразу сформує кілька висновків і вважатиме їх правильними. Але потім історії починають виляти і обростати одразу декількома пластами деталей. Нерідко вони роблять несподівані виверти і змушують переглянути своє ставлення до підозрюваних та жертв. Такий підхід робив книжкові пригоди Шерлока Холмса особливими, і Frogwares спромоглася акуратно втілити його у грі.

З інших переваг сюжету варто відзначити інтригу, яка підтримується протягом усього проходження, та цілісний образ Холмса. Розробники зуміли показати головного героя глибокою особистістю та продемонструвати, звідки в нього взялися різні риси характеру, звички та вподобання. А постійні діалоги між Шерлоком та Джоном лише доповнюють історію. Розмови відчуваються живими та органічними, як і належить давнім друзям.

Хотілося б мені на цьому закінчити розповідь про сюжет, але, на жаль, не вийде — доведеться торкнутися недоліків. Головний з них — слабкий зв'язок між трьома сюжетними розслідуваннями та основною лінією із загибеллю матері. Як виявилося, ця концепція має і зворотний бік. При проходженні Sherlock Holmes Chapter One нерідко складається враження, що проміжні справи можна легко опустити. А необхідність повернути спогади Шерлока про минуле виглядає, як слабка відмовка. Цей недолік компенсується якісним виконанням кожного сюжетного розслідування, але іноді він все ж таки нагадує про себе.

Ще історія часом перегинає із сентиментами і дуже поверхово демонструє соціальні проблеми ХІХ століття. Вони подаються в лоб, причому присмачені сучасною повісткою. Після цього залишається враження, що Frogwares вирішила просто позагравати із західним ліберальним суспільством. Останньою проблемою Sherlock Holmes Chapter One стали другорядні персонажі. Їх багато, але на загальному тлі виділяються від сили двоє. Інші відчуваються масовкою, яка не викликає жодних емоцій.

Якщо зважити переваги та недоліки, то перших виявиться більше. Проблеми з історією і справді є, але інтрига, інтерес до подій, що відбуваються, і бажання дізнатися, що буде далі, змушують забути про шорсткості. Коли рухаєшся за сюжетом, то часто повністю поринаєш у розслідування. І лише при подальшому аналізі починаєш помічати негативні сторони.

Не зовсім пісочниця

Як і говорилося вище, Sherlock Holmes Chapter One — перша гра з відкритим світом у серії. Його реалізацію можна назвати спірним аспектом. Розробники змогли створити оточення, яке підкреслює загальний настрій та атмосферу проекту. Кордона виглядає світлим і чарівним місцем, але якщо стерти цю кірку, то виявиться гниле і жовчне нутро. Тут панують соціальна нерівність, корупція та міжрасова ненависть — відмінний ґрунт для різноманітних злочинів. Їх роблять не лише бідняки, контрабандисти та головорізи, а й багатії, яким гроші затуманили розум. Діяти в таких умовах дуже цікаво та незвично, але є важливе зауваження.

Світ у Sherlock Holmes Chapter One можна назвати однією суцільною декорацією. Все те, що я описав вище, вдалося вивудити з ретельного вивчення різних районів. За межами завдань інтерактивність на локаціях майже повністю відсутня. Немає ні фонових діалогів, ні якихось подій, ні можливості вплинути на оточення. Вся імітація життя зводиться до того, що вулицями блукають NPC з явно обмеженими циклами дій. Спочатку це сильно засмучує, але потім загальна ідея Frogwares стає більш ясною. Студія не намагалася створити реалістичний відкритий світ — він потрібен лише як сполучна ланка у детективному геймплеї.

Підготувати трубки та капелюхи

Кореневий ігровий процес у Sherlock Holmes Chapter One будується на колишніх напрацюваннях Frogwares. У більшості випадків Холмс має шукати докази шляхом взаємодії з інтерактивними точками і робити висновки в злегка прокачаних "чертогах розуму". Тепер у цьому меню потрібно з'єднувати зачіпки, щоб формувалися висновки. Механіка відновлення подій з минулого теж не зазнала змін. Після огляду місця злочину часто потрібно відтворити певну сценку. Для цього необхідно правильно вказати послідовність дій персонажів. Схожа механіка з'являлася не лише в попередніх пригодах про Шерлока Холмса, а й у The Vanishing of Ethan Carter.

Однак не варто думати, що Frogwares полінувалась і не захотіла міняти геймплейне ядро. Просто центральні системи Sherlock Holmes Chapter One вже встигли добре себе зарекомендувати. Ламати їх заради нововведень не варто, тому розробники вчинили правильно. Вони взяли перевірені механіки та додали їм глибини за рахунок різних деталей. Гравці повинні відзначати докази в журналі та відштовхуватись від них під час розслідувань. Спеціальні піктограми біля зачіпки дадуть зрозуміти, що робити далі. І варіантів загалом багато, просто дослідження території — найчастіший з них.

Іноді потрібно розпитати оточуючих та пред'явити підозрюваним зачіпки, щоб отримати їх пояснення. Часом необхідно активувати режим зосередженості та побачити якісь відсутні деталі на локаціях або пройти слідами зловмисників. Нерідко треба вирахувати конкретне місце на карті за наявними даними та провести хімічний аналіз. Останній реалізований у вигляді простенької, але витонченої міні-гри, де треба поєднати різні компоненти. Холмс також повинен шукати відомості в архівах і переодягатися, щоб проникнути на територію конкретної локації або втертися в довіру до важливої ​​людини.

Різноманітність детективних механік вражає, причому жодна з них не здається зайвою. Всі елементи поєднуються в гармонійну систему, яка повністю опановує гравця. Йому доведеться постійно застосовувати логічне мислення, а подекуди перемикати свої звивини на четверту передачу. В результаті при проходженні Sherlock Holmes Chapter One почуваєшся повноцінним детективом та отримуєш насолоду від кожного кроку вперед. Це стосується не лише сюжету, а й додаткових завдань, які розкидані у відкритому світі. Частина з них не менш комплексні, ніж сюжетні справи, хоча трапляються й шаблонні місії. Однак кожна з них прагне розповісти невелику історію, за що сценаристам Frogwares окрема подяка.

Окремо в геймплеї стоїть бойова система, і ось тут хвалити гру не доводиться. Шерлок може стріляти із шестизарядного револьвера. При прицілюванні час сповільнюється, щоб користувач встиг потрапити по слабких місцях супротивників або об'єктах оточення. Це дозволяє приголомшити ворогів, після чого до них треба підбігти, вчасно натиснути потрібні клавіші та провести арешт. Вбивати супротивників теж можна, але це погіршить стосунки з Джоном, а він і так постійно скаржиться у своєму щоденнику, якщо гравець помиляється. Вдалі арешти, як і виконані завдання, винагороджуються грошима. Валюта витрачається на одяг та косметичні предмети для відновлення старого будинку Холмсів. Загалом бої відчуваються як необов'язкова добавка. Для загальної різноманітності зійде, але сутички особливо цікавими не назвеш. Добре хоч гра не переборщує із бійками, тому додавати бойову систему в мінуси мені не хочеться.

Хочеться і дивитись, і слухати

Виглядає Sherlock Holmes Chapter One дуже пристойно, як для гри із середнім бюджетом. Тішать освітлення, деталізація, м'які тіні та моделі персонажів. Видно, що дизайнери та художники вклали всі сили у проект. З недоліків можна відзначити дальність промальовування та окремі анімації. Звуковий супровід у грі теж чудовий — таємничий ембієнт з нотками духових інструментів шикарно підкреслює атмосферу.

А ось у технічному плані ще є куди прагнути. На PS5 я помітив регулярні просідання кадрової частоти і кілька несуттєвих багів колізії. Нічого критичного, але зайвий патч чи навіть два проекту не завадять.

Висновки УНІАН

Ну що сказати, розробники з Frogwares — молодці. Незважаючи на різні огріхи, Sherlock Holmes Chapter One справді стала найкращою грою студії. У неї легко поринути на довгі вечори і потонути в злочинах і пристрастях, що вирують на Кордоні. Проект здатний подарувати більше яскравих емоцій, ніж британський серіал "Шерлок". Саме тому я раджу гру всім фанатам жанру та просто любителям чудових пригод. Можете брати її прямо на релізі — шкодувати про витрачені гроші не доведеться.

Оцінка: 8 з 10

Назар Степорук

