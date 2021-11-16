Профільна преса знайшла чимало недоліків у свіжій детективній пригоді про Шерлока Холмса.

У Мережі з'явилися оцінки Sherlock Holmes Chapter One — нової детективної пригоди від української студії Frogwares. Профільна преса в цілому стримано поставилася до гри. Окремим оглядачам проект сподобався, але знайшлися і ті, хто залишилися вкрай розчарованими.

На Metacritic (PS5-версія) Sherlock Holmes Chapter One отримала 76 балів після 19 рецензій. Така ж оцінка присутня на сторінці проекту для ПК, але там всього 9 оглядів. Варіант для Xbox Series X має лише 70 балів при семи думках від критиків.

Більшість журналістів похвалили Sherlock Holmes Chapter One за реалізацію розслідувань і геймплейні механіки, які застосовуються при цьому. Видання Video Chums навіть назвало гру "детективним шедевром". А ось неживий відкритий світ, окремі місії і бойова система не дуже сподобалися критикам. Найнижчу оцінку (2 бали з 5) поставив портал Twinfinite. На його думку, нова частина веде серію в протилежному напрямку в порівнянні з попередниками і знищує її потенціал.

Sherlock Holmes Chapter One — основні подробиці

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийшла сьогодні, 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук