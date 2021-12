Від It Takes Two до Resident Evil Village. 10 найкращих ігор 2021 року

Цього року вийшло не так вже й багато помітних проектів. Але зате вистачало унікальних і авторських творінь, які не загубилися в тіні блокбастерів. І так як 2021-й добігає кінця, пора підбивати підсумки. УНІАН окинув поглядом минулі дванадцять місяців і відібрав найкращі ігри, за версією редакції. Думаємо, ми зможемо вас здивувати.

Наближається кінець року, а значить — пора вшановувати найкращі Ігри. У 2021-му не було багато гучних релізів, так як індустрія все ще розбирається з наслідками пандемії. Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy і кілька інших масштабних проектів перенесли на 2022-й, який вже переповнений цікавими новинками. Це підтверджує наш минулий матеріал з найочікуванішими іграми.Читайте такожS.T.A.L.K.E.R. 2, Elden Ring та God of War: Ragnarök. 10 найочікуваніших ігор 2022 року

Незважаючи на відносно порожній рік, редакція УНІАН змогла виділити десятку прекрасних проектів. Саме вони запам'яталися високою якістю виконання і подарували найяскравіші емоції. У список потрапили як продовження іменитих франшиз, так і унікальні авторські ігри, які змогли вийти на передній план. Ці творіння ми без докорів сумління рекомендуємо додати в колекцію кожному геймеру.

Щоб детальніше прочитати про кращі ігри 2021 року, за версією редакції УНІАН, гортайте нижче. А трохи пізніше ми напишемо схожий підсумковий матеріал на основі користувацького голосування в нашому Telegram-каналі. Воно зараз в самому розпалі, тому не забудьте підписатися. Ну а поки переходимо до сьогоднішнього рейтингу.

10. Tales of Arise

Завдяки Bandai Namco в 2021 році користувачі отримали ледве не зразкову JRPG. Сюжет гри розповідає про Алфена і Шион — вихідців з Рени і Дани. Перша планета панує над другою, і головні герої повинні покінчити з цією несправедливістю. Історія в проекті радує масштабом і опрацюванням дрібниць. Кожен етап розповіді дивує несподіваними деталями, розкриває і поглиблює відносини між персонажами і мотивує продовжувати уважно стежити за подіями.

Не меншої похвали гідна бойова система. Всі персонажі в команді користувача володіють унікальними вміннями. У битвах потрібно постійно перемикатися між героями, віддавати їм команди і таким способом виконувати довгі і видовищні комбінації атак. А ще в Tales of Arise дуже красиво зроблено оточення, завдяки чому вивчення світу дарує естетичне задоволення.

9. Forza Horizon 5

Серія Forza Horizon вже давно намацала свою ідеальну формулу. Вона дозволяє гравцям взяти участь у безлічі різнопланових заїздів і активностей у відкритому світі. Користувачі отримують доступ до широкого автопарку і комплексного тюнінгу, завдяки чому можна підібрати машину під свій стиль водіння. На все це навішується якісна система ШІ, змагання з друзями і шикарна графіка.

П'ята частина не стала відходити від описаної формули — вона лише відполірувала до блиску кожен з її елементів. Мексика виглядає чудово — іноді хочеться просто кататися і розглядати пам'ятки. Видів гонок та інших розваг стало більше, а фізика машин — ще кращою. Forza Horizon 5 йде протоптаною дорогою, але робить це максимально правильно. Гра стала відмінною заміною "четвірки" і новим лідером в жанрі, так що вона з'явилася в списку цілком заслужено.

8. Returnal

Фінська студія Housemarque заслуговує похвали за своє сміливе рішення. Вона створила досить складний і не дешевий "рогалик", а цей жанр зазвичай не подобається широкій аудиторії. У Returnal користувачам належить досліджувати планету Атропос і шукати спосіб, як вибратися з часової петлі. Кожен забіг супроводжується битвами з різномастими монстрами, які так і норовлять випустити в головну героїню Селену весь свій арсенал різнокольорових снарядів.

Крім битв, важлива роль в грі відведена вивченню світу. Потрібно шукати зброю, поліпшення і ключі, які відкриють прохід в наступні локації. Returnal змушує постійно думати, пристосовуватися до оточення і швидко реагувати на загрози. В результаті гравець цілком занурюється в вимогливі сутички і проникається таємничою атмосферою Атропоса.

7. Sherlock Holmes Chapter One

В сучасних умовах якісні детективні ігри стали великою рідкістю. Тому нам було дуже приємно, що українська студія Frogwares не підвела з Sherlock Holmes Chapter One. Основна сюжетна лінія в проекті пов'язана з розслідуванням загибелі матері Шерлока Холмса на середземноморському острові Кордона. Вона вийшла середньою, але справи, які входять в центральну оповідь, а також частина другорядних квестів зроблені чудово.

Проект дає можливість по-справжньому вжитися в роль детектива: шукати докази, розпитувати перехожих, переодягатися для проникнення на заборонену територію, копатися в архівах і навіть проводити хімічні досліди. У грі відчувається гордість за кожен розкритий злочин, адже це завжди результат розумової діяльності користувача. А остання хороша риса Chapter One — це дбайливе ставлення до літературного першоджерела. Автори тонко вловили стиль Конана Дойля і зуміли перенести його в гру.

6. Psychonauts 2

Божевільна франшиза Тіма Шейфера і Double Fine тріумфально повернулася з другою частиною. Сиквел не дарма створювали шість років, адже він вийшов чудовим. Psychonauts 2 продовжує історію першої частини і показує головного героя Разпутіна вже в якості інтерна в організації "Психонавти". На цей раз йому належить зібрати воєдино розколений розум наставника і дізнатися таємницю свого роду. Сюжет підкуповує незвичайною подачею, гумором і глибоким підтекстом, який зачіпає чимало проблем.

Геймплей теж не підкачав — кожен рівень наповнений незвичайними випробуваннями з поєднанням платформінга і битв. На все це накладається унікальний візуальний стиль з яскравими образами, і в результаті виходить авторське творіння, яке не соромно рекомендувати друзям.

5. Metroid Dread

Журнал TIME назвав Metroid Dread кращою грою 2021 року, але ми з ним незгодні. Це дійсно вивірений продукт і прекрасний представник свого жанру. У ньому поєднуються різноманітні бої із застосуванням здібностей Самус Аран і винахідливі головоломки. Необхідність постійно повертатися в уже пройдені локації, щоб відкривати там секрети за допомогою нових навичок, теж є. Більш того, іноді приз захований за низкою важких випробувань, які перевіряють майстерність користувача.

Однак в цілому Metroid Dread вибудувана на фундаменті старих частин серії. Вона добре виправляє їх помилки, але відчувається приблизно так само, як попередники. А сюжет зі спробами вибратися з невідомої планети не особливо захоплює. Так що Metroid Dread абсолютно точно варта уваги, але ми помістили її лише в середину списку.

4. Marvel's Guardians of the Galaxy

Вартові круті! Ці диваки не замовкають ні на секунду — вони постійно спілкуються, з'ясовують стосунки і жартують один над одним. У таку команду миттєво закохуєшся і починаєш співпереживати кожному окремому герою. Сам сюжет з конфліктом "Вартових Галактики" і небезпечної релігійної організації теж вийшов інтригуючим і захоплюючим. Ігровий процес Marvel's Guardians of the Galaxy викликає менше захоплення, але як мінімум битви варто похвалити.

Управляти Зоряним Лордом і віддавати накази своїм напарникам досить весело. А на високій складності доводиться використовувати всі доступні можливості і шукати слабкі місця ворогів. Marvel's Guardians of the Galaxy вдається створити атмосферу забористої космічної пригоди на задвірках всесвіту і занурити в неї гравця. За це ми проект і полюбили.

3. Resident Evil Village

Продовження історії Ітана Вінтерса забирає почесну "бронзу". Після подій сьомої частини головний герой намагався почати нове життя, але одного разу до нього в будинок увірвався Кріс Редфілд. Він забрав дочку протагоніста і вбив його дружину. У пошуках малятка і свого "старого друга" Ітан забрів у віддалене село, де в традиціях Resident Evil відбувається всяке неподобство.

Перевертні, вампіри на чолі з леді Дімітреску, величезні чудовиська і складні боси — загалом, все як люблять фанати серії. Геймплей в грі включає пошуки і поліпшення зброї, вивчення локацій на предмет корисних ресурсів і рішення захоплюючих головоломок. Плюс до всього в Resident Evil Village чудово реалізована атмосфера глухомані з запахом гнилі. Вже після першої години в грі відчувається, що художники і дизайнери потрудилися на славу.

2. Deathloop

Arcane створила найкращу гру про спроби розірвати часову петлю на даний момент. У Deathloop користувачі перевтілюються в Кольта Вана, який не хоче проживати один і той же день. Головний герой повинен провести низку розслідувань і зрозуміти, як в рамках циклу вбити вісім цілей. Це дозволить розірвати петлю і покинути острів Чорний риф. Збір відомостей про своїх супротивників супроводжується вивченням локацій, вирішенням загадок і битвами.

У кожній з ігрових ситуацій у користувача є безліч варіантів дій. Можна намагатися крастися і приховано усувати супротивників, застосовувати вміння або ж увірватися в натовп з автоматами в руках. Родзинку додає асиметричний мультиплеер, який дозволяє вторгнутися в сесію іншого користувача і сплутати йому всі плани. Якщо підсумувати, то Deathloop дарує унікальний досвід, змішуючи immersive sim з традиційними шутерами і особливостями концепції з часовою петлею.

1. It Takes Two

Все вірно — ми солідарні з вибором The Game Awards 2021. It Takes Two - це унікальна кооперативна гра, яка веселить користувачів буквально кожну хвилину проходження. Сюжет в ній розповідає про сімейну пару Коді і Мей. Вони повинні навчитися спільно працювати, щоб розвіяти магію і переселитися назад з ляльок дочки у власні тіла. А ось геймплей так просто описати не вийде.

В It Takes Two присутні елементи багатьох жанрів, які поєднали в неординарну концепцію з божевільним градусом динаміки. Управління літаком, битва а-ля Mortal Kombat, продумані боси з декількома стадіями битви, круті головоломки з незвичайними взаємодіями — в проекті Hazelight є абсолютно все. Але головне, що кожен елемент виглядає доречним і унікальним. Ось такою вийшла It Takes Two — найкраща гра року, за версією редакції УНІАН.

Назар Степорук