На консолі минулого покоління гра виконана досить пристойно.

Раніше всі презентації Horizon Forbidden West проводились на PlayStation 5. Версія гри для консолі поточного покоління вражала чудовою графікою. Освітлення, рослинність, кількість деталей в кадрі, тіні — все це радувало очі глядачів. А тепер розробники з Guerrilla Games вперше продемонстрували, як Horizon Forbidden West виглядає на PlayStation 4. Виявилося, що навіть дуже непогано.

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Автори опублікували чотири скріншоти, створені у версії для PS4. На приставці минулого покоління гра виглядає барвисто і насичено. Розробники явно вичавили максимум з платформи, щоб домогтися такої картинки. Ймовірно, Horizon Forbidden West стане одним з найкрасивіших проектів на PlayStation 4.

Якщо порівнювати свіжі скріншоти з версією для PS5, то відмінності все ж будуть, хоч і не радикальні. На PS4 менше дрібних деталей, а чіткість об'єктів на дистанції знижена. Рослинність теж виглядає більш простою, хоча результат все ще краще, ніж у більшості ігор з відкритими світами. Є підозра, що розробникам довелося спростити і візуальні ефекти, але їх на скріншотах не показали. Та й по зображеннях цього не оціниш.

Подробиці Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США, де зіткнеться з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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Автор: Назар Степорук