Авторам Hogwarts Legacy знадобилося більше часу на розробку.

Hogwarts Legacy – рольова гра за всесвітом "Гаррі Поттера" не вийде цього року. Її реліз перенесли на 2022-й.

Про це студія Avalanche Software повідомила на сторінці гри в Твіттері.

Розробники написали, що їм знадобилося більше часу, щоб закінчити гру. Автори також подякували фанатам за підтримку.

Своєю чергою відомий інсайдер і співробітник Bloomberg Джейсон Шрайєр написав у себе в Твіттері, що Hogwarts Legacy – це один з безлічі переносів, які відбудуться цьогоріч. Які ще релізи будуть відкладені, журналіст не повідомив.

Трейлер Hogwarts Legacy

Детальніше про Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – це рольова гра з відкритим світом, створена за мотивами книг про Гаррі Поттера.

Дії гри розгортатимуться в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва і – Хогвартсі.

Гравець візьме на себе роль учня, що володіє незвичайною здатністю сприймати і освоювати стародавню магію. Йому належить вирішити – приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісної магії, яка може знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна буде налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати нові закляття, відкривати нових фантастичних звірів, зустрічати союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

У грі будуть як знайомі, так і нові локації, які можна буде досліджувати.

Розробники планують випустити Hogwarts Legacy на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та ПК.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов