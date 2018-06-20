Нардеп вимагає порушити справу проти Супрун за нібито торгівлю з Росією

Мусій стверджує, що МОЗ протягом останніх 3 років закуповує медикаменти та діагностичні системи в Росії.

Колишній міністр охорони здоров'я, а нині нардеп Олег Мусій закликав правоохоронців порушити справу проти в.о. міністра МОЗ Уляни Супрун за нібито торгівлю з Росією.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради в середу, передає "Українська правда".

"Звертаюся офіційно до СБУ, РНБО, Генпрокуратури негайно провести розслідування і порушити кримінальні справи проти Міністерства охорони здоров'я і особисто Супрун і проти тих дахувальників з уряду, які розказують, що тут ніхто не торгує на крові", - заявив Мусій.

За його твердженням, МОЗ протягом останніх 3 років закуповує медикаменти та діагностичні системи в Росії.

Він показав документ, який, за його словами, це підтверджує.

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Депутат розповів, що йдеться про компанію "Діагностичні системи України", власником і кінцевим бенефіціаром якої є компанія "Диагностические системы России" і зокрема її керівник і засновник росіянин Костянтин Бурков.

Мусій назвав це аферою з міжнародними закупівлями. Як приклад він показав кілька зразків медичних товарів, стверджуючи, що це все російські упаковки, що добре видно, на які лише наносять наліпки українською мовою.

Закупівлі, за словами Мусія, ведуться через компанію Crown Agents (написання може бути неточним через нечітку вимову цієї назви депутатом - УП). Він також показав нібито копію контракту МОЗ і цієї фірми.

Як відомо, 1 жовтня 2014 року уряд Арсенія Яценюка відсторонив Мусія від посади міністра охорони здоров'я. Водночас Кабмін попросив Генпрокуратуру розслідувати ситуацію із закупівлею медичних препаратів Міністерством охорони здоров'я.