Колишній глава МОЗ Мусій став депутатом ВР

22:56, 28 жовтня 2014
Політика
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Колишній міністр охорони здоров'я у Кабміні Арсенія Яценюка Олег Мусій переміг на виборах Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі №124 у Львівській області.

Мусий / Фото: УНИАН

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 100% протоколів в окрузі. 

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За Мусія проголосувало 29,86% виборців (30 тис. 4 голоси).

Як повідомляв УНІАН, Олега Мусія усунули з посади глави МОЗ 1 жовтня 2014 р.

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