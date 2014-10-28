Колишній глава МОЗ Мусій став депутатом ВР

Колишній міністр охорони здоров'я у Кабміні Арсенія Яценюка Олег Мусій переміг на виборах Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі №124 у Львівській області.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 100% протоколів в окрузі. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖГенпрокуратура розслідуватиме бездіяльність керівництва МОЗ щодо закупівлі ліків За Мусія проголосувало 29,86% виборців (30 тис. 4 голоси). Як повідомляв УНІАН, Олега Мусія усунули з посади глави МОЗ 1 жовтня 2014 р.

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