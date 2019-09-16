Фарммафія повертається? Як депутати «забули» дозволити МОЗ закупати ліки через спеціалізовані міжнародні організації

Каріна вже третій рік не виходить з лікарень. У 2016 році їй поставили страшний діагноз – карцинома молочної залози. Рак грудей. «У 25 років я дізналася, що у мене рак. До цього я нічого не чула про рак взагалі», - розповідає вона.

Боротися за життя жінці допомагає прийом дорогого препарату «Герцептил», один флакон якого на ринку коштує близько 50-ти тисяч гривень. Таких грошей у неї не має. Але Каріні пощастило - держава надала ліки безоплатно: «Завдяки тому, що ліки видавали безкоштовно, мені видали 13 крапельниць», - говорить вона.

Та, на жаль, скоро державних ліків може не стати! Така новина днями приголомшила дівчину. Злякались і сотні тисяч інших українців, які лікуються і потребують державної допомоги.

Паніку спричинило голосування в Верховній Раді за новий законопроект «Про публічні закупівлі».

«Дивним чином з абзацу про можливість закупівлі через спеціалізовані організації зникло саме МОЗ», - розповідає народний депутат Ольга Стефанишина, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра охорони здоров’я.

Така редакція законодавчої ініціативи може позбавити Україну можливості купувати ліки закордоном через міжнародні організації, запевняють експерти. «За допомогою цього механізму у пацієнтів з’явився доступ до різних ексклюзивних препаратів, які раніше були не доступні.. Міжнародні організації мають можливість знаходити дуже ексклюзивні препарати по онкології, по різних орфаних захворюваннях, раніше це була просто мрія», - розповідає директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко.

З Україною працюють три міжнародні організації – ЮНІСЕФ, ПРОООН та британська закупівельна агенція Crown Agents. Кожна з них постачає ліки у понад сотню країн світу. Україна розпочала співпрацю з ними у 2015 році, аби побороти корупційні схеми із закупівлею ліків.

«Вони нам принесли економію до 39 відсотків. За нашими підрахунками, до 68% препаратів закуповуються додатково, на зекономлені кошти. Тобто покриття дуже сильно зростає… 80% ліків міжнародні організації закуповують у виробників – напряму, без посередників, що теж знижує ціну», - говорить Інна Іваненко.

Що ж днями сталося в Раді? Що прийняли депутати, що так злякало хворих? Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький пояснює – панікувати не треба! За його словами, ніхто не збирається залишити українців без ліків. Мовляв, те, що опція закупівлі ліків через міжнародні організації з тексту законопроекту зникла – це випадковість.

«Я вважаю, що це була історія не якась політична чи принципова, а думаю, що там була суто технічна помилка, через кому не написали», - розповідає він.

Технічна помилка. Тож не панікуйте, заспокоює голова комітету. А пересвідчитись у правдивості його слів матимемо змогу вже цього тижня. Адже днями Верховна Рада проголосує за законопроект у другому читанні - з відповідними поправками, які, як обіцяє Радуцький, повернуть Україні можливість купувати ліки через міжнародні організації: «Ніхто ні в якому разі не залишить хворих без ліків, без вакцин. Держзакупвлі МОЗ ніхто не збирається забороняти».

Втім, захисники пацієнтів не вірять, що це справді була помилка. Вони підозрюють - зникнення поправки не випадкове і вигідне фармацевтичній мафії.

«Багрій – головний фігурант всіх розслідувань в Україні, який, по суті, спеціалізувався і розвивався не як фармвиробник, а як людина, яка будувала схеми, яка створювала по 5-6-12 різних компаній, які між собою фіктивно конкурували. Так підіймалась вартість ліків… Найстрашніше, що нікого не бентежило, що «заробляє» він на будь-яких програмах, в тому числі, на онкології, на дитячій онкології…», - розповідає голова пацієнтської організації «100% життя» Дмитро Шерембій.

Нагадаємо, що до реформи 2015 року схема із закупівлею ліків виглядала, приблизно, так: Певні компанії купували у виробників ліки, наприклад, за 1 долар. Потім вони перепродавали їх іншим компаніям за 10 доларів. І МОЗ купував ці ліки вже у десять разів дорожче. Тобто, замість того, щоб купити десять ампул препарату, Україна отримувала одну.

Таким чином, за словами Шерембея, коли прийшли міжнародні закупівлі, препарат, який Петро Багрій поставляв в Україну, знизився в ціні в 17 разів!

До речі, ще один збіг (цікаво, чи також випадковий?) - на тижні саме Петро Багрій запропонував провести аудит міжнародних закупівель МОЗ за час керівництва Уляною Супрун.

Окрім цього, двоє людей, пов’язаних із паном Багрієм, опинилися у радниках нового міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької. Це Олександр Чумак, який є співвласником скандальної фармкомпанії «Інтерхім». Та Ольга Голубковська, яка, за даними пацієнтських організацій, лобіювала інтереси Багрія у напрямку «інфекційних хвороб» та просувала застарілі препарати від гепатиту С.

Всі ці дивні збіги і - головне – аудит, якого прагне медичний бізнесмен Багрій, наводять активістів на думку про реванш старих корупціонерів. В цьому контексті вони також згадують про фармацевтичного мільйонера, екс-депутата від БПП, скандального Гліба Загорія.

«Вони хотіли перевірки з 2016 року, але ми зробили цей проміжок більшим – з 2011 року. Щоб можна було подивитися, як крали гроші тоді, і яка насправді ситуація зараз», - говорить Шерембій.

Та поки політики і фармацевтичні барони воюють за медичні мільярди, люди втрачають дорогоцінний час. Якщо рак грудей Каріна пережила, то з раком мозку вона все ще бореться: «У мене в голові близько 75 метастазів, а люди помирають від одної… Призначили мені препарат «Кацила». Він коштує 71 тисячу 300 гривень».

Саме цей препарат МОЗ не закуповує, а міг би, якби в бюджеті було більше грошей, і якби не крали те, що вже є. Чи буде так колись?

«Ніхто ні в якому разі не залишить хворих без ліків, без вакцин. Держзакупівлі МОЗ ніхто не збирається забороняти», - запевняє Михайло Радуцький.

Каріна, яка сама виховує донечку, вірить у краще. І поки – сама збирає кошти на лікування. Проста велика мрія жінки - виростити доню і віддати її заміж. Каріна не полишає надії, що їй допоможуть. Хочеться сподіватись, нова влада її не обдурить.

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар