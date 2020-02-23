Справи сердечні. Хто такі інтервенційні кардіологи і як в Україні отримати стент безкоштовно

Інфаркт міокарда – з таким діагнозом в інститут кардіології ім. Стражеско потрапляють майже всі пацієнти. Інфаркт - це закупорка триміліметрових судин серця. «Поки звузиться аорта, пройде тисяча років. А ось три міліметри звузяться дуже швидко. Якщо одна з трьох серцевих судин закривається, то людина або вмирає, або отримує кусок вимерлого сердечного м’яса, буде аневризма, і людина – інвалід», - розповідає професор, член-кореспондент АМН України, завідувач відділення інтервенційної кардіології інституту ім. Стражеска Юрій Соколов.

На волосині може опинитися кожний. А, щоб цьому запобігти та відновити кровотік, в судину вживлюють металевий каркас – стент. «Це така штука, яка тримає сосуд. Він більше не склеюється», - говорить кардіолог.

Хворому серце ремонтують при свідомості. Стент проштовхують по артеріях катетером. Ніяких розрізів, лише прокол на руці чи нозі.

Люди, яким довелося пережити інфаркт, як їх родини, кардинально змінюють розклад життя. Двічі на день контроль тиску, прийом ліків та строга дієта. Саме так інфаркт поділив життя родини Вільбой на до та після.

Майя Вільбой розповідає, як її чоловік Олександр одного дня сильно зблід, спітнів і стало зрозуміло, що без виклику швидкої не обійтися.

Від дзвінка у 103 до госпіталізації пройшло лише пів години. Медики спрацювали блискавично. При інфаркті час - золото. Кардіологи розповідають, що у разі, коли у людини болить серце, бригада швидкої, знявши кардіограму, вже передає інформацію у телеметричний центр на екран комп’ютера. Й лікар тут же, у режимі реального часу, може встановити діагноз. «Ідеальний варіант, до 120 хвилин. Щоб за цей час пацієнт був у центрі, де йому можна провести стентування», - розповідають кардіологи.

Чим раніше почати лікування, тим більше шансів на порятунок та повноцінне життя у хворого.

«Ми приїхали в лікарню, оформитися було 5 хвилин. Нас вже зустрічала бригада з реанімації і за півтори години нам поставили стент», - розповідає Майя Вільбой.

Стентування – це найкращий метод врятувати від інфаркту. В Україні його досліджують давно. Першу операцію зробили в Інституті кардіології академіка Стражеска династія лікарів Юрій та Максим Соколови ще в дев’яностих роках.

«Я зрозумів, що це працює, і я просто літав. Мені так сподобалось! Чого ж ми раніше не здогадались, що можна так лікувати: відновили кровотік і все!», - розповідає Юрій Соколов.

Але поставити такі операції на потік, як в Європі, не вдавалося. «Це могло статися за 3-4 роки, а ми 30 років ходили й просили. Я був у кожного міністра. Кожному пояснював. Вони зі мною погоджувались і… Результату – нуль», - говорить кардіолог.

Ситуація змінилася після реформи медичних держзакупівель. За словами Максима Соколова, стенти почали закупати через іноземні компанії, і це дозволило знизити їх ціну в 3,5 раза.

Якщо 2014-го держава придбала трохи понад чотири з половиною тисячі стентів по 18-ть тисяч гривень кожний, то 2016-го купили двадцять три з половиною тисячі стентів по п’ять дев’ятсот. Це був прорив для країни. В інституті кардіології летальність знизилася вп’ятеро, до європейських показників.

«Найголовніше, що стало менше помирати людей. Хворіти не стали менше. Але з цих захворівших лише чотири відсотки помирають, а не чотирнадцять», - говорять кардіологи.

Стентування стало національною стратегією. В Україні стрімко виросла кількість відділень, в яких почали використовувати цей метод. Нині їх по всій країні півсотні. Розташовані так, щоб швидка могла довести хворого, максимум, за годину. І головне - ургентним хворим стенти почали ставити безкоштовно. Для сім’ї Вільбой це було неочікувано.

«Я два чи три рази перепитала, все було безкоштовно!», - розповідає Майя Вільбой.

Усі центри забезпечені всім необхідним. За кілька тижнів обіцяють нові поставки. І мова не йде про щось неякісне. Мова йде про хороші стенти, одні з найкращих. Пацієнти просто зобов’язані про це знати й вимагати, щоб їм ставили саме такі.

До речі, з 1 квітня українці зможуть вимагати й безкоштовну діагностику та лікування навіть не ургентних інфарктів, кажуть в Національній службі здоров'я України. На одного хворого держава виділила майже шістнадцять з половиною тисяч гривень. «В цей пакет входить діагностика, всі діагностичні процедури, лікування, супровід в реанімації», - розповідає начальник управляння комунікації НСЗУ Тетяна Бойко.

Кардіологи рятують наші серця ліками, кардіохірурги - скальпелем на операційному столі. Між ними з’являться ще інтервенційні кардіологи, які рятуватимуть за допомогою катетерів та стентів. Нову кардіологічну спеціалізацію в Україні офіційно визнали – президентський указ підписано. І вже в березні майстерності стентування почнуть навчати в Інституті кардіології ім. Стражеско. А за три місяці, як запевняють у закладі, з’являться повноцінні «бойові одиниці» - інтервенційні кардіологи.

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Вчасно встановлений стент не просто врятує, а ще й подарує повноцінне життя після інфаркту. І подарунок цей відтепер має й офіційне ім'я - інтервенційний кардіолог. Україна таки видерлася з групи приречених і створила центри стентування в кожній області держави. Пам’ятайте: при інфаркті - тільки туди. І це безкоштовно.

Оксана Радіонова, Роман Крюков, Андрій Поставець, Денис Ярошенко