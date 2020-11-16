Доступна "травка". Навіщо Україні легалізована марихуана

Українське "конопляне царство" можна обліковувати сотнями гектарів. Чорний ринок працює – "травку" можна придбати навіть у школі. А от медичний канабіс для тяжкохворих дістати майже нереально. Коли в Україні наступить легалайз? І кому легалізація марихуани не вигідна?

Трирічній Софійці важко дається ранкова розминка, але вона дуже старається. У дівчинки комплексні порушення розвитку, дитячий церебральний параліч, епілепсія. «Отримали ми всі ці діагнози внаслідок пологової травми. На жаль, у 21 столітті ще використовують щипці і виштовхують, видавлювання дитину будь-якими методами», - розповідає «Грошам» мама Софії Вікторія Мостовенко.

Абсолютно здоровий перебіг вагітності Вікторії у день пологів перетворився на фільм жахів: «Після пологів мене навіть хотіли відправляти на рентген чи не зламали мені ребра. Настільки сильно лікарка видавлювала Софію».

Від народження донька Вікторії на сильних препаратах. Особливо тяжкі наслідки дає епілепсія. По декілька приступів за день, які можуть тривати і по пів години.

Полегшити приступи не міг жоден препарат. Поки Віка не дізналася про ліки для епілепсії на основі канабісу.

«Коли я встигала після того, як дитина прокинеться, цю крапельку їй за щоку капнути, розтерти, щоб вона її ковтнула, то приступ був, але він тривав 1-2 хвилинки. Софія стала краще їсти, спати, концентрувати увагу. Ми помітили такі ефекти, яких в нас не було до того на різних препаратах, без олії канабісу», - розповідає Вікторія Мостовенко.

Але ці ліки в Україні заборонені. Бо заборонений канабіс.

«Коли моє оточення чує, що моя дитина приймає ліки на основі канабісу, дехто лякається. І це нормальна реакція людей, які не в темі, які не знають інформації про це. Тому що слово – «наркотики», марихуана… Але медична марихуана чомусь не переконує людей. Вони не сприймають цю рослину, як ліки», - каже Вікторія.

Невже батьки добровільно «підсаджують» своїх дітей на небезпечні наркотичні препарати? Що такого у цій коноплі? Давайте розбиратися.

Що таке конопля? Це – рослина. «Cannabis sativa». Її розрізняють як за видами, так і за цільовим призначенням.

«Є конопля технічна – з неї виготовляють олію, одяг, побутові речі. Така конопля в Україні дозволена. І її поля у нас є. Далі йде канабіс рекреаційний, тобто той, що використовують для отримання задоволення та ейфорії. І канабіс медичний - для знеболення і полегшення стану у тяжкохворих. І мова тут зовсім не про те, щоб викурити косяк. Адже ліки з канабісу можуть бути і у вигляді пігулок, крапель, масла», - розповідає кореспондент «Грошей» Анна Чайка.

Те, для чого коноплю використовуватимуть, залежить від її сорту і вмісту певних речовин. Психоактивних - тобто тих, які впливають на нервову систему і дають ефект ейфорії. Це речовина ТГК (тетрагідроканабінол). І не психоактивних, а лікувальних. З речовиною СБД.

«Деякі ліки, які приймають діти, виключно не психоактивні. А деякі можуть містити в собі певну частину речовини ТГК, але дозування дуже чітко контролюється», - розповідає Анна Чайка.

«Весь наш мозок, майже в кожній клітині є канабіноїдні рецептори. Крім дихального центру. І саме те, що там немає рецепторів, робить так, що ми не можемо вмерти від канабіноїдів», - розповів «Грошам» кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАН України Дмитро Ісаєв.

Експерт з нейрофізіології, епілептолог Дмитро Ісаєв, вже давно вивчає канабіноїди і їх вплив на організм людини. Він проводить дослідження за кордоном: в Арабських Еміратах та Сполучених Штатах Америки, бо там ці дослідження легальні і потрібні. А от в Україні – ні.

Втім, зараз планують вивчати вплив канабісу на лікування коронавірусу!

«Ми хочемо зараз використовувати як реагент проти коронавірусу, проти імунної реакції на коронавірус. І, можливо, нам вдасться, і СБД зможе рятувати кількість людей, що потрапляють в лікарню з ковідом», - каже Ісаєв.

Медичний канабіс (а ми з вами говоримо виключно про нього, бо саме медичний планують легалізувати в Україні) лікує не тільки від епілепсії. «Це має терапевтичний потенціал для всіх людей з нервовими розладами: депресія, тривожність, шизофренія. ВООЗ закликала уряди всіх країн світу дати доступи до канабіноїдів усім хворим на неврологічні захворювання», - розповідає «Грошам» науковець.

Допомагає і при онкології, зняти біль, і в цілому покращити стан. Про це офіційно заявляють лікарі.

«Медичний канабіс досить безпечний. Він дає гарний знеболюючий ефект, ефект посилення інших знеболюючих і регулює сон у пацієнтів – це гарна речовина», - каже «Грошам» завідуючий відділенням в національному інституті раку Юрій Кондратський.

Він - практикуючий хірург-онколог. Понад 20 років допомагає тяжким хворим з раком шлунку, легенів. Його пацієнти проходять дуже складне і агресивне лікування. Лікування, фактично, небезпечними для життя препаратами.

«І чомусь ні в кого не виникає питання – чому пацієнти отримують морфій? Чомусь дуже великий суспільний резонанс лише з приводу канабісу. Це дивно. Пацієнти отримують інші наркотичні речовини і держава це контролює. Чому це не можна зробити з канабісом?», - каже онколог.

А канабіс у нас і так контролюють. Тільки не держава, а бандити, які вирощують і продають його підпільно. Тут ми вже говоримо не тільки про медичний, а і про канабіс рекреаційний. Той, що для ейфорії.

Купити його, насправді, не проблема. Пропозицій багато прямо на вулицях, на парканах... У мережі - безліч відповідних телеграм каналів. Вони пропонують «150-200 гривень за грам канабісу». «Закладку» для вас сховають у якомусь місці. Пакунок, який може виглядати як сміття, насправді буде вашим замовленням. Інша людина навіть не здогадається.

Ховають «закладки», зазвичай, у якихось непримітних місцях, згортках паперу, бляшанках. Тепер, навіть, навчилися маскувати закладку під ніби-то реальні камінці.

«Проблема в тому, що, купуючи на чорному ринку, ви ніколи не знаєте, що саме вам продають. Що туди додали? Яку хіхію, аби у людини було звикання? Як воно подіє? І якщо щось піде не так, то і поскаржитись не буде кому і куди – ви ж порушуєте закон», - підкреслює Анна Чайка.

Об’єми цього нелегального наркотичного ринку вражають!

«Це великий бізнес. Насіння нічого не вартує. А, якщо воно виросте, воно дасть тисячу відсотків. Та які тисячу, може і більше! Це дуже прибутковий бізнес. Тому наркомафія і всі, хто її прикриває, не хотять легалізації», - каже Дмитро Ісаєв.

Керівник проекту чат-бот «Стоп Наркотик», декан факультету кіберполіції В’ячеслав Марков розповідає «Грошам», що наркобізнес масово пішов в інтернет: «Практично вся наркоторгівля наразі йде через інтернет. Найчастіше ми бачимо, що ті злочинні групи, які були виявлені і розкриті, їх робота будувалася так, що учасники групи між собою ніколи не перетиналися і один одного не бачили».

Втім, такі наркоканали можна блокувати, чим і займається В’ячеслав Марков у своєму чат-боті «Стоп Наркотик». Але розповсюджуються вони надто швидко. «За рік у нас понад 30 тисяч підписників. Це ті люди, які беруть участь в блокуванні нарко-адрес. Завдяки чат-боту нам вдалося заблокувати 1706 нарко-адрес. Серед них і ті, які працювали на окупованих територіях Донбасу та Криму», - розповідає Марков.

Але поки деякі правоохоронці борються, інші цей бізнес кришують. Час від часу можна прочитати новину на кшталт: «Співробітник поліції був викритий на розповсюдженні наркотиків на території столиці».

Наркобізнес – налагоджений бізнес. В кожного своя функція і своя зарплатня. Приміром, ті, хто робить закладки, отримують за кожну від 150 гривень. Ті, хто ночами малює графіті на парканах – від 30 гривень за кожне. А найжахливіше, як розповідають експерти, всім цим часто займаються діти, школярі.

«Гроші» провели експеримент, чи можна придбати канабіс у школі. І виявилось, що дуже легко. С першої спроби. У одинадцятикласника і прямо на території навчального закладу.

«В Україні канабісу дуже багато, його возять камазами, його вирощують гектарами і спрямовують на експорт нелегально, заробляючи на цьому мільйони доларів. Але у пацієнтів в Україні немає доступу до ліків на основі канабісу», - бідкається експерт з державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний.

Окремий чорний ринок є і у ліків з канабіноїдами. Але тут так само не можна бути впевненим у тому, що купуєш, чи не прострочені ці ліки, або взагалі підробні! Бо коштують не дешево – тисячу-півтори доларів за флакон. На рік на повноцінне лікування потрібно витратити, приблизно 40 тисяч доларів.

«Це ліки, які використовуються при епілепсії. Зокрема, маленькими дітьми. В Україні ці препарати заборонені. Незаконні. І це попри те, що в них немає жодних психоактивних речовин. Тобто отримати кайф чи ейфорію від цього не можна. Це просто ліки», - підкреслює Анна Чайка.

Але мало того, що, купуючи потрібні ліки, потрібно витратити цілий статок. На додачу можна отримати ще й термін ув’язнення. За те, що порушуєш закон.

І пацієнти ризикують, порушують. Купують нелегально або привозять з-за кордону.

Телеведучій Яніні Соколовій електронну сигарету з олією канабісу привіз із США друг. «Я використовувала її, коли хворіла на рак. І, коли їздила за кордон у відрядження, ніхто жодного разу ні в аеропорту, ні в іншій країні світу не вказав на поліцейський відділок, або навіть не зробив зауваження. Це розповсюджена і нормальна історія у багатьох країнах світу», - розповіла вона «Грошам».

Боротьба з онкологією у житті Яніни співпала з активною роботою і новими проектами. Ліки, які тоді використовувала телеведуча, завдавали їй нелюдського болю: «Якщо хіміотерапія, то це, як зі мною було, біль, який можна витерпіти. Але, ну, десь пів дня. Потім на вечір ти не знаєш, де знайти собі місяця. Я не могла до туалету дійти, такий був сильний біль».

Морфінові пластирі, хоч і допомагали його зменшити, дуже отруювали організм: «Після пластирів ти відчуваєш себе просто овочем. Ніби стає краще, бо болю немає. Але весь організм дуже довго оговтується і ти не можеш працювати, а працювати треба дуже багато. І слава Богу що була ця сигарета».

Тепер Яніна активно бореться за права онкопацієнтів і доступ для них до ліків з канабісу.

«Не може людина, яка ніколи не мала раку або інших тяжких захворювань, вирішувати долю великої кількості пацієнтів», - переконана Яніна.

«Вони просто не розуміють, про що мова. Коли людям, які зараз виступають проти, стане погано, тоді у них не буде питань, потрібен медичний канабіс чи не потрібен», - каже «Грошам» засновниця і керівниця організації «Афіна. Жінки проти раку» Ніна Резніченко.

Маршами, флешмобами, публічними виступами жінки з цієї організації заявляють про свої права на медичний канабіс. Шість років тому Ніна Резніченко пережила рак молочної залози, під час хіміотерапії також використовувала заборонені канабіноїди. Сьогодні у неї ремісія. І багато однодумців, разом з якими вона бореться за легалізацію. Та навіть серед онкопацієнток у її організації не всі на початку нормально сприймали медичний канабіс.

«В нашій спільноті з’явилася жінка, якій в Бостоні призначили лікування канабісом. Спочатку вона боялася, що стане наркоманкою. Її перші слова були – ось я і стала наркоманкою», - розповідає Ніна Резніченко.

Але в процесі лікування жінка змінила свою думку. Адже відчула, як марихуана їй справді допомагає. І вже за кілька місяців стала відстоювати легалізацію.

Багатьох, з ким Ніна починала флешмоби за легалізацію, вже немає в живих... Бо хворобі байдуже, вона прийняття закону чекати не буде. Та й не відомо, скільки ж чекати.

У Верховній раді вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроект. Думки є різні. З одного боку – легалізація цього бізнесу не вигідна тим, хто його кришує і тим, хто продає альтернативні ліки, тобто українським фармкомпаніям. Адже тоді на наш ринок можуть зайти компанії міжнародні. І заробляти тут.

«Якщо брати найбільшу фірму Канади, вона виробляє продукцію менше, ніж на 200 млн. Якщо брати тотально ринок Канади - він найбільший зараз - то я його оцінюю десь півмільярда доларів», - розповів «Грошам» професор, ректор міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

В Канаді канабіс дозволили як медичний, так і рекреаційний. Тому зараз це ринок номер один. Другий за розмірами ринок – це Німеччина. І, як вважає Олександр Савченко, за 3-4 роки ці дві країни і будуть формувати реальний ринок.

Тепер питання в тому, чи будемо ми лише купувати ліки в інших країн, чи виготовлятимемо самі?

«Наш ринок поступається європейським ринкам, але в перспективі - можливо. Краще стати виробником, ніж споживачем, тому треба думати про розвиток медичного канабісу», - переконаний Олександр Савченко.

Це тема для дискусії. Є серед політиків та активістів ті, хто закон про легалізацію і виробництво не підтримує.

«Питання зовсім в іншу площину переноситься. Мова йде не тільки про медпрепарати, мова йде про вирощування сировини в Україні. Мова йде про те, що ви вирощуєте поля і засіваєте їх коноплею, але у вас немає системи контролю за тим, чи буде ця сировина використовуватись повністю для виробництва медичних препаратів. Чи для інших цілей?» - каже екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Чи здатна наша правоохоронна система контролювати ринок виробництва? Чи буде це для лікування пацієнтів чи... збагачення наркоділків?

«А чого ми боїмося? Що там буде не медична конопля вирощуватися? Таке може бути. Але ж ми знаємо, де воно вирощується? Можна прийти, зробити замір. А зараз вона вирощується всюди. І ми не приходимо, не перевіряємо», - висловлює іншу думку екс-народний депутат, радник прем’єр-міністра України у 2019-2020 році Олексій Мушак.

Що саме буде у законі, поки не відомо. Точно відомо лише одне: чорний ринок канабісу є і працює. Ним переповнені вулиці. І ті, хто хоче придбати собі «косяк», його обов’язково куплять. А от де візьмуть канабіноїди онкохворі? Військові з посттравматичним розладом після АТО? Діти з епілепсією і судомами? Адже зараз, рятуючи своє життя, всі вони офіційно злочинці.

Анна Чайка

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