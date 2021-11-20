Лікарка-епідеміолог Оксана Кошалко: Вакцинуватися проти грипу ніколи не пізно. Навіть на середині чи в кінці епідсезону

Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ України в інтерв’ю УНІАН розповіла, чому під час пандемії коронавірусу не варто нехтувати захистом від інших респіраторних хвороб, чи варто на фоні вакцинації проти COVID-19 зробити щеплення проти грипу і як взагалі захистити організм від ГРВІ.

Синоптики попереджають, що найближчими днями в Україні погода почне змінюватись: несподіване потепління нівелюватиме сильний вітер, а з середини наступного тижня варто очікувати нового похолодання. Кінець осені та початок зими традиційно супроводжується збільшенням захворювань на ГРВІ та грип. Як від них уберегтися, коли навколо бушує коронавірус, та що робити для максимального зміцнення імунітету УНІАН розповіла керівниця відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону від грипу було щеплено близько 41,8 тисяч українців. З чим пов’язаний такий доволі малий попит на вакцинацію? На фоні проблем з COVID-19 українці забули про інші хвороби?

Не можна однозначно стверджувати, що був менший попит на вакцинацію, тому що ті дані, які офіційно публікуються ЦГЗ щодо кількості щеплених осіб від грипу, отримуються виключно від державних закладів охорони здоров’я. Як нам відомо, вакцинація від грипу є рекомендованою, людина може придбати вакцину в аптеці й вакцинуватися навіть удома самостійно. Відповідно, ця статистика осіб, які вакцинувалися самостійно або в приватних закладах, офіційно в статистику не потрапляють. Цифра вакцинованих, яка звітується, апріорі менша, ніж реальна цифра усіх, хто вакцинувався від грипу в поточному сезоні.

Існує переконання, що вакцинація рятує від грипу, якщо щепитися на початку осені. Наскільки воно правдиве? Чи не пізно вакцинуватися зараз, уже на початку зими?

Однозначно вакцинуватися ніколи не пізно. Якщо просто вакцинуватися на самому початку (це якраз жовтень-листопад), у вас буде тривалість імунітету повністю весь епідемічний сезон, і до того часу, коли почнеться активна циркуляція вірусів грипу, організм встигне виробити імунітет. Якщо вакцинуватися пізніше, це абсолютно не впливає на ефективність вакцинації, ваш імунітет виробиться і буде захищати організм трохи пізніше. Скажімо, якщо ви вакцинувалися в жовтні, щеплення буде діяти умовно з грудня, якщо вакцинація була проведена в грудні, то вона почне діяти в січні.

Тобто вакцинуватися можна протягом абсолютно всього епідемічного сезону. Просто найдоцільніше це робити на початку, щоб мати максимальний захист у період підйому захворюваності, і на найбільш тривалий час.

На жаль, летальні випадки від грипу були зареєстровані в попередніх сезонах навіть навесні, у травні. Тобто й у квітні вакцинуватися від грипу буде не пізно.

Вакцин від грипу цьогоріч набагато більше проти минулих років.

Хто повинен вакцинуватися проти грипу в першу чергу?

Медичні працівники закладів охорони здоров’я;

Літні люди;

Особи віком до 5 років;

Особи, які перебувають у закладах закритого типу тривалого догляду;

Люди з хронічними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, надлишкова вага, хронічні захворювання органів дихання, серцево-судинної системи в першу чергу);

Вагітні.

А протипокази є? Кому не варто бігти за вакциною проти грипу?

Одним з абсолютних протипоказів для вакцини, яка вироблена на основі курячих ембріонів, є алергія в людини на білок яйця. Але зараз існує численна кількість різних вакцин, які вирощені не тільки на курячих ембріонах, але й на культурі клітин, які можна використовувати таким людям.

У будь-якому разі, більш детальну інформацію можна дізнатися під час консультації з лікарем або в інструкції до кожної з вакцин.

Я хочу вакцинуватися від грипу. Які мої подальші дії?

Як я вже казала, вакцина від грипу є рекомендованою, тобто централізованої закупівлі не відбувається, у державних закладах її немає. Тому ваші дії: найперше - звернутися до сімейного лікаря для того, щоб повідомити про бажання щепитися від грипу. Далі ви повинні самостійно придбати вакцину в аптеці, обов’язково беріть чек, у якому зазначені дата й час, коли була здійснена покупка. Після цього треба покласти препарат у сумку-холодильник (більшість аптек дають таку сумку в оренду). Доставити вакцину з дотриманням вимог холодового ланцюга протягом двох годин до лікувального закладу, в якому ваш лікар зробить відповідне щеплення.

Доволі розповсюджена в Україні практика - на початку сезону ГРВІ "профілактично" пропити противірусні препарати. Чи це допомагає підтримати імунітет?

Єдиний засіб профілактики — вакцинація. Жодний профілактичний прийом медичних препаратів не може бути ефективним, якщо він приймається людиною самостійно без призначення лікаря. Кожний організм – індивідуальний. Таке лікування не може бути застосовано особою на власний розсуд.

Що порекомендуєте робити, щоб максимально себе убезпечити від респіраторних хвороб?

Елементарно - перебувати більше часу на відкритому повітрі, одягатися по погоді, уживати достатню кількість свіжих овочів, фруктів, відпочивати… Цього вистачить для убезпечення себе від респіраторних хвороб з важким перебігом.

А як щодо якихось "екстрених" засобів? Наприклад, коли змок надворі до нитки, або сильно замочив ноги. Добігаєш до роботи/навчання, додому, і що робити? Існують "рецепти", як не захворіти?

Ну, якщо ви змокли під дощем, то це ще не гарантія захворювання. Не потрібно однозначно впадати в паніку, почекайте явних симптомів, початкових етапів респіраторного захворювання. Якщо симптоми є, зверніться до лікаря задля призначення лікування, аби уникнути розвинення більш серйозних захворювань. Але наперед, однозначно, не варто приймати медикаментозні препарати.

Авітаміноз і нестача сонячного світла взимку. Як із цим боротися?

Взагалі-то слово "авітаміноз" означає повну відсутність вітамінів. Може бути поняття "гіповітаміноз", коли зміст вітамінів в організмі зменшується, але щодо їхньої кількості відповідь може надати лише лабораторне дослідження. Достатньо буде харчуватися овочами, фруктами… Однак, у разі наявності стану, який вас насторожує, звертайтеся в медичний заклад задля визначення, яких саме мікроелементів і вітамінів вашому організму не вистачає.

Чи можна "призначати" собі вітаміни самостійно? Зараз нерідко можна почути, або почитати в різних групах соцмереж, як українці один одному радять чи навіть рекомендують "пропити цинк", або "обов’язково приймати "Омегу""…

Якщо у вас є медична освіта, і ви знаєте, який вітамін відповідає за ту чи іншу функцію організму, то, теоретично, можете собі призначити вітаміни. Насправді такі речі визначає виключно лікар. Я категорично проти самостійного призначення будь-яких медикаментів поза лікувальним закладом.

Автор: Дарина Казміренко

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