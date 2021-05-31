Старт масової вакцинації проти COVID-19. Як це відбувалося у Львові

У Львові запрацював один з трьох Центрів масової вакцинації населення проти COVID-19, два інших – у Києві та Одесі. Організували його у місті Лева на базі стадіону "Арена Львів". УНІАН дізнавався, як функціонує Центр, кого і коли там щеплюватимуть та якою вакциною.

"Добиратися важко, але це того вартує"

"Арена Львів" - один з найбільших, найсучасніших та найновіших стадіонів країни, побудований у Львові до "Євро-2012" у 2011 році. Площа його приміщень займає тисячі метрів квадратних, тож саме тут вирішили розгорнути Центр масової вакцинації населення від коронавірусу, щоб отримати щеплення змогли всі жителі області. Хоча стадіон розташований на околиці міста і дістатися сюди без автомобіля досить непросто, охочих щепитися у ці вихідні тут не бракувало.

Задля зручності, з центру міста до стадіону пустили спеціальний безкоштовний автобус. Він виконує кілька рейсів на день, щогодини - з площі Петрушевича та у зворотному напрямку. Проте більшість львів’ян все ж воліють добиратися самотужки.

Ще на підході до стадіону, УНІАН наздоганяють дві жіночки старшого віку: "Не підкажете, чи ми правильно йдемо на "Арену Львів"? Бо ніколи там не були, а тут зателефонували, сказали, що можна прийти й зробити вакцинацію від коронавірусу…".

Люб’язно погоджуємося допомогти, адже йшли саме туди. Дорогою зав’язується розмова.

Виявляється Тетяна та Оксана приїхали сюди з Рясного (мікрорайон на іншому кінці Львова). Обом по 66 років, ще кілька тижнів тому зареєструвалися на вакцинацію проти COVID-19 через додаток "Дія".

"Не знаю, одні кажуть, що не варто вакцинуватися, мовляв, наслідки можуть бути різні, інші – навпаки. Я ж вважаю, що лише так можна зупинити ту заразу. Хотіла ще чоловіка зареєструвати, але він наслухався всякого і боїться. Ну, нічого, на власному прикладі покажу йому, що немає нічого страшного", - жартома говорить пані Оксана.

Запитуємо, чому не скористалися безкоштовним автобусом? Як взагалі добралися?

"Нам зручніше маршруткою, бо з Рясного поки доїдеш до центру, півдня мине. Хоча маршрутка була переповнена, хтось – в масці, у когось вона на підборідді… Але вже як є", - розповідають наші співрозмовниці.

Температурний скринінг і декларація з лікарем

Так, слово за слово, ми дійшли до стадіону. На вході охоронець запитує жінок, на котру годину вони записані, звіряє за списком і пропускає. Поруч чергує бригада "швидкої" - про всяк випадок.

Йдемо далі і заходимо у величезний зал, розділений на зони. При вході ще один охоронець вимірює температуру. У залі лунає спокійна музика. Медики кажуть, що це теж такий психологічний момент – мовляв, людина розслабляється і перестає боятися.

Далі лікар знову звіряє списки, оглядає потенційних кандидатів на щеплення, міряє тиск, розпитує і просить заповнити анкету-згоду. Загалом атмосфера спокійна та привітна.

За іншими столиками спеціалісти звіряють дані, перевіряють, чи є декларація з сімейним лікарем (якщо немає, то підписати її можна просто на місці).

Для вакцинації облаштовані дві кабінки, в яких працюють дві спеціально навчені бригади медиків (лікарі львівських поліклінік). У кожній — стіл, умивальник, канапа та стільці. Вихід з кабінок з протилежного боку – в зону очікування, в якій після щеплення пацієнт повинен півгодини зачекати, чи не виникне реакції організму на вакцину.

Достатньо однієї дози

Станом на 15:00 першого дня роботи Центру було провакциновано 170 осіб. До кінця дня ця цифра зросла більше ніж вдвічі – 384. Серед перших вакцинованих — представники львівського ІТ-кластеру та особи, старші за 60 років, які зареєструвались у додатку "Дія". Загалом у додатку зареєстрували понад 20 тисяч жителів області.

"У Центрі працюють чотири спеціально навчені бригади. Дві бригади — до обіду, дві — після обіду, - розповідає УНІАН координатор новоствореного Центру вакцинації населення Андрій Сороколіт. - Щеплення проводять жителям області, які зареєструвалися у додатку "Дія", китайською вакциною CoronaVac. Ця вакцина є інактивованою, тобто у її складі є вбиті частинки вірусу, які "тренують" наш імунітет".

Він розповідає, що напередодні усіх людей, зареєстрованих у "Дії", обдзвонювали і кожного записували на певну годину, аби не виникало черг.

"Бачите, ніде немає скупчень, лише на вулиці кілька людей. Але великого скупчення немає, - каже пан Сороколіт. – Все організовано так, щоб усім було комфортно".

Щепитися у Центрі можна буде у кожну суботу та неділю з 10:00 до 19:00. Насамперед, такий графік зроблено для людей, які у будні дні з певних причин не можуть вакцинуватися у поліклініці.

Щеплюватимуть у торгових центрах

У зоні відпочинку Центру сидить з десяток тих, хто вже отримав вакцину.

"Як почуваєтеся? Не боялися?", - питаємо одного з чоловіків.

"Чесно зізнатися, спочатку трохи лячно було, але ж іншого виходу нема. Або ми той коронавірус, або він нас, - жартує чоловік. - Окрім того, дехто казав, що мене обдурять, ніякого щеплення не буде, або введуть щось не те. Але, як бачите, все добре, це дійсно працює! Почуваюся чудово".

Задоволені стартом проекту і львівські чиновники.

"Метою відкриття Центру вакцинації населення є проведення щеплення зараз та в майбутньому, створення своєчасного доступу до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України. З огляду на чинні нормативно-правові документи, ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж 24 годин. Весь процес проходить з дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезинфікуючих засобів для рук тощо)", - зазначив очільник Львівської ОДА Максим Козицький та додав, що проект стартував успішно.

У перші два дні роботи Центру вакцинації у Львові вакцинували 1041 особу, планувалось – 1 тисячу.

У Львівській міській раді кажуть, що вже від наступного тижня, за наявності додаткової вакцини, готові розгортати такі центри у кожному районі міста – торгових центрах та спеціально облаштованих місцях у різних районах міста.

Мирослава Бзікадзе

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