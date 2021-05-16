Вакцинувати від COVID-19 все місто. Чи вдався експеримент у Моршині

Щеплення проти COVID-19 в Україні вже отримали понад 920 тисяч осіб. Більшість – лише першою дозою. Серед них – мешканці містечка Моршин на Львівщині, де з квітня проходить експеримент – вакцинувати 70% населення міста та отримати колективний імунітет. УНІАН дізнавався, як проходив процес вакцинації та чи досягнуто поставленої мети.

Невеличке містечко Моршин розташоване у Стрийському районі Львівської області, серед мальовничих лісів підніжжя Карпат, трохи менше як за 100 кілометрів від Львова. Це один з кращих і перспективних бальнеологічних курортів України, чиї мінеральні води відомі своїми цілющими властивостями ще з часів Австро-Угорщини. Також це ідеальне місце, аби поліпшити своє здоров’я чи пройти реабілітацію тим, хто страждає через хронічні захворювання шлунку, кишківника, підшлункової залози, нирок, сечовивідних шляхів та порушення обміну речовин.

До карантину в Моршині щороку відпочивали до 40 тисяч людей з України, Молдови, Білорусі, Польщі. Але через пандемію багатьом тутешнім санаторіям, готелям та базам відпочинку довелося зачинитися, а тим, хто потребував медичної допомоги, - шукати інших шляхів порятунку. До прикладу, найбільший санаторний комплекс «Моршинкурорт», який зазвичай приймав до 14 тисяч людей щороку, у 2020-му зустрів лише 4700 гостей.

Тому місцева влада звернулася до керівництва країни з проханням провести у Моршині своєрідний експеримент – вакцинувати від COVID-19 практично усе доросле населення міста задля вироблення колективного імунітету. Мовляв, так місцеві жителі будуть більш захищені, а відпочивальники не будуть боятися сюди їхати.

«Це ідея міської влади, і я сам особисто писав листа з відповідним зверненням у Кабмін, - розповідає УНІАН міський голова Моршина Руслан Ільницький. – 80% економіки Моршина залежить від санаторно-курортної діяльності. Минулого року готелі і санаторії практично не працювали, цьогоріч через «червону зону», в якій перебував регіон, працювали лише два приватні санаторії, та й ті не на повну потужність. Як наслідок, серйозне недовиконання бюджету. Мова йде про мільйони гривень. Тож один із варіантів виправити ситуацію – цей пілотний проект. Місто невеличке, більшість місцевих жителів працюють в санаторіях. Якщо їх усіх вакцинувати, це збільшить безпеку відпочивальників. До того ж нам потрібно орієнтовно лише 2,5 тисячі доз вакцини, тому це не було б дуже накладно для бюджету на всеукраїнському рівні».

Як розповів УНІАН керівник Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації Орест Чемерис, реалізація цього пілотного проекту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремому населеному пункті.

«Експеримент мали завершити 1 травня, але оскільки на цей період випали Великодні свята, багато вихідних, він дещо затягнувся. Загалом в Моршині нараховується 3439 осіб дорослого населення. Планували вакцинувати не менше 70%, щоб могли спостерігати за рівнем імунітету на певній території, це є метою цього проекту. Немає певних категорій чи обмежень, вакцинуватися можуть абсолютно всі охочі, старші 18 років. Хоча основна маса – це все ж колективи санаторіїв. Мобільні бригади виїжджають до них на місця. На сьогодні вакцинація проводиться вакциною CoronaVac, але до цього вакцинували AstraZeneca», - каже Орест Чемерис.

В місті діє кілька мобільних бригад медиків та широко розгорнута інформаційна кампанія – на вулицях встановлені біг-борди та сіті-лайти, де вказані номери телефонів, за якими можна записатися для щеплення.

«Я спочатку боялася, бо наслухалася різного про ті вакцини, але вирішила все ж ризикнути, - зізнається УНІАН пані Оксана, працівниця одного із санаторіїв Моршина. – Вже півроку практично без роботи, відпочивальників немає, прибутку теж, дітей немає за що годувати. Тому потрібно дослухатися до здорового глузду, а профілактика – єдиний вихід, аби цю хворобу подолати і повернутися до нормального життя».

Також чиновники і лікарі не приховують, що на початку проекту виникали труднощі – були скептики, які до кінця не вірили в успіх та реалізацію експерименту, є й такі, хто категорично відмовлявся від щеплення.

«Одні взагалі проти будь-яких щеплень, інші не хочуть тієї чи іншої вакцини. Антивакцинатори були, є і будуть завжди і всюди, та здоровий глузд переважає, і більшість все ж погоджуються на щеплення. Тих, хто відмовляється, одиниці», - додав міський голова Моршина Руслан Ільницький.

За його словами, станом на 14 травня вдалося вакцинувати 62% жителів. Щоправда, лише першою дозою. Однак вже з цього дня почали щеплювати і другою.

«Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіли на коронавірус до 15% жителів міста, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Ми виконали норму, вакцинували стільки людей, скільки планували. Так, хтось отримав штучний імунітет (вакцину), хтось – природній (ті, хто перехворів). Але ми продовжуємо вводити першу дозу вакцини тим, хто цього забажає. Це не означає, що відсьогодні – все, вперше щепитися ніхто не зможе. Ні, нехай люди звертаються, телефонують, записуються», - каже Руслан Ільницький.

Після масової вакцинації у Моршині очікують напливу відпочивальників. Заступник директора «Моршинкурорту» Микола Фурманюк каже, що на перспективність цього експерименту покладають великі надії.

«Зараз наші санаторії та готелі практично порожні, але ми розраховуємо, що вже за кілька днів у нас буде вибух – очікуються відпочивальники, які приїдуть за так званими соціальними путівками – «чорнобильці», ветерани АТО, люди з інвалідністю. Звичайних гостей, тих, хто купує путівки сам, поки не багато, люди не мають грошей. Але сподіваємося, що колективна вакцинація дасть свій результат і на наші курорти потроху повертатиметься життя».

Імунізація в Моршині стартувала 19 квітня і мала б завершитися до 1 травня. Однак через Великодні свята дещо затягнулася. Майже за місяць першою дозою вдалося вакцинувати 62% жителів міста. Окрім того, за даними медиків, на коронавірус тут перехворіли до 15% містян. З 14 травня тут перейшли до наступного етапу – щеплення другою дозою. І очікують, що через місяць вже можна буде спостерігати отримання колективного імунітету.

Мирослава Бзікадзе

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