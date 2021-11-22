"Злили в унітаз". Скільки вакцин проти COVID-19 Україна утилізує за гроші платників податків

Спочатку вони були в дефіциті, потім вакцинація забуксувала, тепер Україна має утилізувати сотні тисяч доз вакцин проти COVID-19. Які саме медикаменти доведеться "злити в унітаз" та чиїм коштом це відбуватиметься?

Маски, рукавички, антисептики. Пульсоксиметри, кисневі балони, вакцини… Коронавірус змусив увесь світ змінити пріоритети. Нині гроші, за які люди могли б купити харчові продукти чи одяг, вони змушені витрачати на засоби захисту або лікування. Але… Навіть витративши мільйони гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19, Україна тепер буде платити ще й за їх утилізацію.

"Це епідеміологічно небезпечні відходи, і вони утилізуються в специфічний спосіб, щоб усе це не потрапило в грунти та воду", - розповіла "Грошам" медичний юрист Наталія Лісневська.

Понад 400 тисяч доз вже втратили термін придатності. Утім, це ще не межа.

"Точна цифра по усіх областях ще не відома. Однак ми дійсно спостерігаємо, що в західних областях [вакцин на утилізацію] накопичилося трішки більше у порівнянні, наприклад, з центром, або сходом країни", - каже "Грошам" заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Скільки доведеться платити за знищення вакцини від ковіду? І хто на цьому заробить?

"Гроші" побували на базі спеціального медичного постачання Київської міської адміністрації. Саме тут зберігають і видають вакцину лікарням та пунктам щеплення всієї Київщини.

"Під ковідні вакцини у нас виділена камера 18 кубометрів. Температурний режим повинен бути +2, +3… Дивіться: +3 в реальному часі. Поки ми розмовляємо, спостереження за температурним режимом ведеться", - розповідає "Грошам" директор бази спеціального медичного постачання ДОЗ КМДА Олександр Стрешенець.

Він переконує, що у разі аварійної ситуації, йому та завідуючій складом на телефон приходить смс-повідомлення про збій у системі.

На перший погляд, вакцин тут небагато. Насправді ж у маленьких коробках – десятки тисяч рятівних доз.

"Тут 30 тисяч доз Коронаваку. Там ще 20 тисяч. Процес видачі йде. Файзер – по шість доз в одному флакончику. На даний час тут зберігається 63 тисячі доз Файзера", - розповідає він "Грошам".

З протермінованої вакцини тут тільки Астра Зенека, запевняє директор бази: "Оцей невеликий ящичок – 210 флаконів, 2100 доз". Утім, це тільки те, що залишилося на Київщині. На території всієї України "прострочки" понад 400 тисяч доз. І це тільки попередні розрахунки. Цю вакцину Україна отримала як гуманітарну допомогу від Німеччини, Польщі та Литви.

"Вони тримають їх майже до останнього, коли лишається один-півтора місяці терміну придатності. І лише потім передають іншим, хто потребує цієї вакцини. Це дуже зручно, оскільки, по суті, вони не витрачають гроші на утилізацію", - розповідає "Грошам" медичний юрист Наталія Лісневська.

У міністерстві охорони здоров’я кажуть: використати все не встигли, бо люди Астра Зенекою вакцинуються неохоче.

"Стосовно вакцини Астра Зенека доволі великі антивакцинальні вкиди були у ЗМІ, коли казали про начебто підтверджені факти тромбозів. Це дійсно спричиняло доволі масивні відмови", - нагадує "Грошам" Ігор Кузін.

Процедура утилізації вакцини від коронавірусу дуже серйозна і досить затратна. Біологічний препарат містить у собі мікроорганізми, які можуть спричинити епідеміологічну загрозу, застерігають фахівці. Тому його не можна просто вивезти на полігон й захоронити разом зі звичайним сміттям.

"Найчастіше це може бути спалювання, це може бути просто дезактивація, коли ампули розбиваються, розливаються і заливаються спеціальним розчином, і лише після цього їх можна спускати у звичайну мережу", - каже Ігор Кузін.

Займаються цим спеціальні компанії з утилізації медичних відходів. Таких в Україні чимало. Тому процедура стандартна: МОЗ оголошує тендер на виконання таких послуг і підприємства з утилізації змагаються.

"Станом на сьогодні я особисто не бачила, щоб був оголошений тендер, або в інший спосіб повідомлено про утилізацію цієї вакцини", - каже Наталія Лісневська.

У міністерстві пояснюють, мовляв, конкурсу не оголошують, бо протерміновану вакцину ще точно не порахували. Окрім того, є загроза, що ще одну партію не встигнуть використати до закінчення терміну придатності. То ж поки збирають і рахують.

"Відповідно до вказівки МОЗ, ми її зібрали, всі заклади нам її звезли, на наш склад. І тепер ми чекаємо на іншу вказівку МОЗу: вони централізовано її у нас заберуть та утилізують", - каже директор бази спеціального медичного постачання ДОЗ КМДА Олександр Стрешенець.

Утилізація коштуватиме від 250 до 300 тисяч гривень, запевняють у МОЗ.

"Цей тендер або конкурс буде оголошено на конкретну кількість доз вакцини", - розповів "Грошам" Ігор Кузін.

Утім, експерти заперечують. Кажуть: на утилізацію знадобиться щонайменше мільйон. І якщо Астра Зенека - це вакцина, яку ми отримали, як гуманітарну допомогу, то Файзер ще з весни 2021 Україна почала закуповувати за власні гроші. Два місяці тому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив: через порушення умов зберігання доведеться утилізувати 34 тисячі доз Файзеру. Та за словами Ігоря Кузіна, цього ще не зробили.

До речі, скільки витратили на закупівлю вакцини від коронавірусу у МОЗі також сказати не готові. Але якщо це ринкова ціна, то 34 тисяч доз Файзеру коштували Україні 19 мільйонів гривень! 19 мільйонів державних гривень, які тепер просто спустять "в унітаз".

Повний сюжет про те, у яких вакцин проти COVID-19 спливає строк придатності та скільки коштуватиме їх утилізувати, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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