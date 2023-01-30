Легалайз "на часі": чому медичний канабіс і "косяк" - абсолютно різні речі

В МОЗ зазначають, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) розвивається у 20-30% людей, які пережили травматичні події. В Україні це – мільйони осіб. Для лікування цієї хвороби у світі давно й успішно застосовують ліки на основі медичної коноплі (канабісу). Проте в Україні вони досі поза законом.

Війна несе смерть та дуже сильно впливає на психічне здоров’я українців. І чим довше вона триває, тим більшою може бути кількість людей, які відчуватимуть на собі її наслідки. В Міністерстві охорони здоров’я України зазначають, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події. І в Україні це, на жаль, можуть бути мільйони людей. За прогнозами, через війну кількість таких пацієнтів може скласти до п’яти мільйонів осіб.

"Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій", - наголошують в МОЗ.

У світі для лікування ПТСР вже давно й успішно застосовуються, наприклад, ліки на основі медичної коноплі (канабісу).

Не "косяк", а конопляна олійка

Українка Оксана 24 лютого зустріла в Ірландії, де проходила навчання. До напруженого графіка додались переживання за родичів, які залишились в Україні під російськими обстрілами. І дівчина зізнається, що через постійну напругу почала буквально "розсипатися": розвинулася тривожність, погіршився сон. Врешті, самостійно здолати це Оксана не змогла й довелося йти до лікаря.

У GP (general practitioner - аналог нашого сімейного лікаря) українка отримала направлення на аналіз, який показує рівень кортизолу в організмі. Кортизол - життєво необхідний гормон, який продукується наднирниками, в народі його називають "гормоном стресу". Його показники в Оксани були надвисокі. Тож ірландська лікарка надала дівчині рецепт на ліки й схему, як їх приймати.

Медикамент, запропонований Оксані, неабияк її здивував. Адже мова йшла про олійку з коноплі, що містить канабідіол (КБД) - CBD oil, яку треба було приймати двічі на день (до сніданку й перед сном) по дві краплі. Оксана хвилювалася, адже очікувала від цього препарату якоїсь незвичайної реакції організму, ейфорійного настрою тощо. Проте цього не сталося, адже КБД - ненаркотична складова коноплі.

Натомість в Оксани поступово зменшилися напруження та дратівливість, починаючи з третього тижня прийому КБД відчутно покращився сон. І, що ще цікаво, впродовж трьох місяців, які дівчина приймала препарат, вона не побачила якихось побічних ефектів…

На жаль, такі ліки в Україні – поза законом. Адже поза законом перебуває й сам медичний канабіс. Намагання змінити цю ситуацію й впровадити виробництво ліків на його основі були, але невдалі.

Спроби легалайзу

Перша спроба легалізувати медичний канабіс відбулась у 2019 році. Але відповідний законопроект навіть не потрапив до сесійної зали на голосування.

Наступна спроба легалізації медичного канабісу в Україні для використання в наукових та медичних цілях відбулася за два роки – у липні 2021-го. У першому читанні відповідний законопроект підтримали лише 184 народні депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів. Головним аргументом проти такого закону стало помилкове твердження, начебто канабіс стане легкодоступним, що збільшить кількість наркозалежних в Україні.

Влітку 2022 року Верховна Рада розпочала третю спробу ухвалити легалізацію медичного канабісу. Мова йде про законопроект МОЗ №7457, який пропонує дозволити використання медичних препаратів на основі канабісу для подолання хронічного болю та депресії.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, 14 червня минулого року профільний комітет підтримав цей законопроект.

"Але весь цей час продовжувалися консультації з усіма стейкхолдерами галузі, щоб під час розгляду документу у залі ми мали більше прихильників ініціативи. Гадаю, що на даний час ми вже маємо необхідну кількість голосів для ухвалення законопроекту №7457. Наразі плануємо подати документ до порядку денного Верховної Ради. Орієнтовно, законопроект в першому читанні, маю надію, парламент розгляне у лютому-березні", - розповів він.

Варто розуміти, що законопроект не впроваджує вільний обіг канабісу. Передбачається, що це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичних, промислових і науково-технічних.

Тобто, в разі його підтримки, лікарям буде дозволено призначати, а пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель. Крім того, бізнесу дозволять культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. А науковцям - досліджувати рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Ба більше, законопроект не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.

"Передбачено посилення функцій контролю з боку Національної поліції (погоджує видачу ліцензій на культивування та використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання рослини та транспортування партій товару), створення реєстру медпрепаратів на основі канабісу (на кожну партію та одиницю товару буде нанесений унікальний штрих-код), продаж таких препаратів виключно за Е-рецептом (усі дані вноситимуться до електронної медичної системи, щоб за потреби правоохоронці зможуть перевірити діагноз пацієнта, хто з лікарів виписав препарат, в якій аптеці вони були придбані)", - зазначає Михайло Радуцький.

Право вибору

На жаль, значна частина українців досі ставить знак повної тотожності між дозволом виробляти ліки на основі медичного канабісу та легалізацією наркотиків. Багато людей, коли чують про легалізацію коноплі, певно, уявляють, як лікар дає пацієнту покурити цигарку з "травою" прямо в палаті. Проте зараз, здається, настав момент, коли таке уявлення можна змінити. Адже мільйонам українців з ПТСР терміново потрібна допомога.

"Перший важливий крок – ухвалення законопроекту №7457 у першому читанні - потрібно зробити негайно. Нещодавно три підкомітети з питань здоров’я нації провели спільне засідання, де розглянули важливі поправи до цього проекту закону, які потрібно внести до другого читання. Ці поправки стосуються наближення законодавства України до законодавства ЄС, а саме: встановлення рівня ТГК в технічних коноплях на рівні 0,3, як це є в Європі, а також винесення медичного канабісу зі списку заборонених речовин до обігу. Крім того, в урядовому проекті закону хтось в останній момент запровадив квоти (заборону) на ввезення в Україну сировини для виготовлення ліків. Це неприпустимо, адже тоді кілька років пацієнти не зможуть отримувати ліки тут, бо для виготовлення сировини в Україні піде кілька років. Цю шкідливу норму також потрібно буде видалити між першим та другим читанням. Про це ми говоримо зараз з МОЗ та депутатами нашого комітету", - зазначає член парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

Втім, не варто впадати в крайності й стверджувати, що ліки на основі медичного канабісу є панацею від усіх хвороб. Звичайно, ні. Але вони є одним з препаратів вибору. І пацієнти в країні, яка прагне стати частиною європейської сім’ї, повинні мати цей вибір, як його мають, наприклад, пацієнти в сусідній Польщі чи Чехії.

Цінні коноплі

"В першу чергу ми говоримо про вигоду від легалізації для людей – хворих українців (це онкологія, Альцгеймера), а також людей, які мають ПТСР і потребують ліків на основі медичного канабісу, щоб полегшити біль і страждання. Для держави дуже важливо допомогти таким людям, і я вважаю це основною ціллю законопроекту №7457. Але, звичайно, запуск виробництва ліків на основі медичного канабісу в Україні через якийсь час дасть можливість створити робочі місця, сплачувати податки і зробить також внесок в економіку країни. Такі прорахунки мало би вже зараз зробити міністерство економічного розвитку", - переконана Ольга Стефанишина.

В таких прорахунках вже можна брати за приклад світовий досвід. Обіг медичного канабісу легальний у понад п’ятдесяти країнах світу, в тому числі у США та Канаді. В останній медичний канабіс легальний вже понад 20 років - з 2001 року. Й існують прогнози, що до 2025 року лише цей ринок в країні може становити приблизно 6 млрд доларів.

Високими темпами легалайз розповсюджується і в країнах Європи. За даними HealthEuropa, очікується, що до 2028 року європейська промисловість канабісу становитиме 115,7 млрд євро, що зробить її найбільшим у світі легальним конопляним ринком.

Водночас згідно з дослідженням компанії Grand View Research, Inc, якщо у 2021 році обсяг світового легального ринку канабісу оцінювався в 17,8 мільярда доларів США, то є очікування, що до 2030 року він досягне 102,2 мільярда доларів.

"З 2023 по 2030 рік очікується, що ринок зросте на 25,4% в середньому... Найбільшу частку доходу – понад 53,2% - у 2022 році займав сегмент олії та настоянок", - йдеться у звіті компанії.

Збільшення темпів легалізації канабісу та впровадження його вживання у сфері медицини є ключовими факторами, завдяки яким очікується бум ринку. Тобто вирощування медичного канабісу може приносити суттєві доходи.

Повертаючись до медичної складової, найбільшою цінністю в коноплі є речовини під назвою фітоканабіноїди. Їх суцвітті та листі цієї рослини міститься понад сотню, проте найбільш відомі дві.

Перша - тетрагідроканабінол (ТГК) - має наркотичну дію, якщо вживати у високій концентрації. Саме у такій концентрації цей ТКГ використовується у класичних "цигарках для відпочинку". Друга - канабідіол (КБД) - ненаркотична речовина, препарати з якої використовуються для лікування або полегшення симптомів при різних захворюваннях, особливо в неврології. Саме КБД переважає в медичному канабісі, а ВООЗ закликає уряди всіх країн дати можливість доступу до КБД всім хворим з неврологічними захворюваннями.

Тобто важливо розрізняти поняття рекреаційного та медичного канабісу. Рекреаційний - той, який вживають задля отримання задоволення, містить значну кількість (від 20%) тетрагідроканабінолу (ТГК). Він є головним психоактивним компонентом канабісу, і саме він викликає звикання та інтоксикацію. А ось медична конопля стан наркотичного сп'яніння викликати не здатна, бо має вкрай низький рівень ТКГ – 1%. Такий показник дозволений при виробництві ліків на основі медичного канабісу у Швейцарії, а в інших європейських країнах становить 0,1%.

Найбільш часті покази до застосування медичного канабісу такі:

важковиліковний хронічний больовий синдром в онкологічних хворих;

полегшення симптомів (нудота та блювота) під час проходження хіміотерапії;

неврологічні захворювання, зокрема, хвороба Альцгеймера, епілепсія;

тривожні стани, депресія, порушення сну;

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР);

анорексія та втрата ваги.

Наразі пацієнти, щоб отримати препарат на основі медичного канабісу, повинні або шукати його на "чорному ринку", або отримувати одразу вкрай важкі наркотичні препарати. Наприклад, важким онкохворим призначають морфін. Цей препарат є опіоїдом, який викликає звикання, часто потребує збільшення дози та має багато побічних ефектів.

Шкідливі міфи

Україна прагне стати частиною європейської сім’ї й приєднання до ЄС не за горами. Проте до цього маємо зрозуміти, що, маючи величезний сільськогосподарський та науковий потенціал, ми можемо зробити це з вигодою, в тому числі економічною, для себе й Європи навіть у питанні легалайзу. Правда, для цього треба ще розвінчати кілька міфів.

Стосовно легалізації канабісу існує, наприклад, міф, що держава не зможе контролювати виробництво та реалізацію ліків з нього. Та насправді в Україні вже давно відпрацьована процедура роботи з наркотичними препаратами, такими як морфій та інші.

Наприклад, діє чітко відпрацьована схема вирощування маку. З нього, під контролем поліції, на фармпідприємствах виробляють препарати, які потрапляють в контрольовані аптеки. Туди можуть прийти пацієнти з рецептами та отримати потрібні медикаменти. Або ліки ідуть в клініки, де ними роблять знеболювальні ін'єкції. Тобто, до вже наявного механізму додається ще одна наркотична речовина, яка буде під таким же жорстким контролем.

Ще один міф - що після дозволу медичного канабісу хворі будуть розгулювати лікарнями, попихкуючи цигарками з "травою". Насправді сумішей з медичним канабісом для куріння практично немає. Медична форма канабіноїдів – це краплі, олійки, пластирі, інгалятори, желейні ведмедики із вмістом екстракту КБД для дітей.

Тож українців вже давно пора припинити лякати перетворенням їх на наркоманів у разі, якщо парламент дасть добро на використання ліків на основі медичного канабісу.

Олена Комар, Тетяна Урбанська