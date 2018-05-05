Бурштинова стрілянина

Перестрілка скінчилася плачевно: один з учасників конфлікту (житель Київщини) загинув, ще шестеро, серед яких – відомий кримінальний авторитет зі Львівщини, отримали поранення.

Слід зауважити, що місцеві ЗМІ, вхопившись за цю історію, повідомили і різні версії, яким чином ті отримали поранення – очевидці нічних подій стверджували, що, окрім перестрілки, чули вибух гранати, - і різні цифри щодо постраждалих. Дехто навіть «загубив» одного пораненого. Втім, згодом ситуація прояснилась: вогнепальні поранення під час конфлікту отримали семеро осіб, з них, четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги через велику втрату крові.

Одному пораненому місцеві медики надали допомогу та відпустили, оскільки він не потребував госпіталізації, а п’ятеро людей опинилися на лікарняному ліжку. Палати у Олевській районній лікарні, де знаходяться поранені, цілодобово охороняють правоохоронці.

Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко запевняє, що сутичка не має жодного стосунку до бурштину. Мовляв, конфлікт між чоловіками виник на побутовому ґрунті – напередодні перестрілки місцеві мешканці посварилися з заїжджими «гастролерами» через те, що останні не бажали платити за вхід на дискотеку у місцевому кафе-барі «Азалія». Сутичка переросла у бійку, у якій постраждав син власника закладу. «Увечері, після вживання спиртних напоїв, вони намагалися пройти безкоштовно до нічного закладу. Сталося непорозуміння з охоронцем, підійшов керівник цього закладу, вони посварилися і побилися», - розповів Печененко.

Втім, на цьому конфлікт не було вичерпано. Сторони призначили зустріч наступного дня, щоб продовжити з’ясування стосунків. «Але обидві сторони прийшли на цю зустріч зі зброєю», - констатував головний поліцейський Житомирщини.

Подія викликала неабиякий резонанс. Вже зранку 16 січня в центрі Олевська кілька сотень мешканців міста вийшли на центральну площу, вимагаючи справедливого розслідування нічного збройного конфлікту. Силовики зустрілися з протестуючими, після чого було створено оперативний штаб, до якого увійшли представники ГУНП в області, УСБУ та обласної прокуратури, аби моніторити ситуацію та координувати дії. «Заходи з безпеки громадян в Олевську вже посилено. На місці працюють експерти. Ситуація на контролі», - заявив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Поліція розпочала кримінальне провадження за «хуліганство» (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (ККУ) та «замах на вбивство» (ст. 15 та ст. 115 ККУ). Для затримання учасників конфлікту було оголошено план перехоплення «Сирена». Допомогу поліції надають працівники прокуратури та СБУ, в тому числі, з інших регіонів країни.

Справа у тому, що, окрім постраждалих, які опинилися на лікарняних ліжках, у «розборках» брали участь десятки людей з різних регіонів - Житомирщини, Київщини та Львівщини. За словами Печененко, поліцією вже встановлені практично усі учасники конфлікту та автомобілі, на яких вони пересувалися. Деякі автівки вже вилучено, інші оголошені у розшук. Також у деяких фігурантів кримінального провадження вилучено зареєстровану зброю, яка використовувалася під час нічних подій в Олевську.

Попри те, що головна версія причин конфлікту – побутова, і В’ячеслав Печененко навіть підкреслив, що поліція напряму не пов’язує збройну сутичку з незаконним видобутком бурштину, слід зазначити, що опосередковано він-таки має відношення до видобутку «сонячного каміння».

«Журналісти і пересічні громадяни намагаються пов'язати ці події з бурштином, але я ще раз доповідаю, що стосуватись цієї проблеми сутичка може опосередковано. Адже всі, хто мешкає в Олевському районі (і всі, хто брав участь у цьому конфлікті – не виняток), мають відношення до бурштину і так чи інакше займаються цим нелегальним промислом. Але суто ця подія відбулася на побутовому ґрунті та переросла у стрілянину», - говорить керівник обласної поліції.

Дехто не погоджується з такою трактовкою, адже стрілянина вразила своєю зухвалістю та жорстокістю. «Приїхало, щонайменше, три автомобілі, серед яких - мікроавтобус, з них вибігли чоловіки з пістолетами та гвинтівками й почали розстрілювати молодих хлопців, які знаходилися поблизу кав'ярні та парковки в центрі міста…», - виклав власну версію подій на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук – відомий борець з «бурштиновою мафією».

Разом з ним і деякі активісти вважають, що останній збройний конфлікт в Олевську є лише продовженням попередніх аналогічних подій, коли «кримінальні авторитети» неодноразово влаштовували у регіоні «розбірки» через розподіл впливу на бурштинові копанки.

Але очільник Нацполіції в Житомирській області зазначає, що заяви окремих місцевих політиків та активістів про зв'язок стрілянини із незаконним видобутком бурштину, а також погрози олевчан перекривати одну з міжнародних трас, що проходить Житомирщиною, є лишень спекуляціями на «бурштиновій темі». «Це йдуть спекуляції, щоб привернути увагу до незаконного видобутку бурштину. Я розумію, що треба навести лад у цьому питанні. Але робити це треба у законний спосіб», - говорить він.

Крім того, слід зазначити, що правоохоронці і самі мають серйозні претензії до місцевих мешканців. Адже ті піднімають «бурштинову» тему тільки тоді, коли це їм потрібно. А в інший час боротися з «бурштиновою мафією» не мають натхнення, адже, у своїй більшості, самі займаються незаконним видобутком і живуть з цього. Люди знають скупників і навіть «кримінальних авторитетів», на яких ті працюють, але жодної заяви до правоохоронних органів на порушення законів цими людьми у регіоні не надходить.

До речі, стрілянина викрила ще декілька суспільних проблем регіону, які потребують невідкладного вирішення. Адже ніхто не гарантує, що ситуація не повториться.

По-перше, на місце події прибуло замало правоохоронців. Тобто, їх було набагато менше, ніж озброєних учасників подій, і очікувати, що декілька поліцейських зможуть затримати десятки порушників – було марно. «Через кілька хвилин після початку конфлікту двоє працівників поліції з автоматами та у бронежилетах намагалися врегулювати ситуацію. Згодом на місце події прибув керівник райвідділу. Але, враховуючи, що правоохоронців було лише троє, а учасників збройного конфлікту – понад тридцять, угамувати їх поліцейські не змогли», - розповів Печененко.

Слід зазначити, що весь штат поліції Олевська складає (разом з дільничними інспекторами) близько 40 осіб.

Втім, очільник Нацполіції в Житомирській області зазначив, що службове розслідування для встановлення діяльності чи бездіяльності тих чи інших посадових осіб серед правоохоронців, все ж таки буде проведено.

По-друге, представники місцевої влади вважають, що гасити такі конфлікти без допомоги із центру, буде непросто. В. о. голови Олевської райдержадміністрації Дмитро Лазаренко розповів УНІАН, що, звісно, місцева територіальна громада має намір створити підрозділи дружинників із колишніх бійців АТО та встановити в Олевську відеоспостереження, щоб запобігти можливим сутичкам у майбутньому. Але цього, на його думку, замало. «Тому громадою Олевська було прийнято звернення до Кабміну та парламенту з проханням посилити заходи безпеки в регіоні», - сказав він.

Третя проблема - неврегульоване законодавство щодо видобутку бурштину, що, серед іншого, не дає змоги нормально працювати великим інвесторам, які мають намір робити бізнес на «сонячному камінні». «Особисто я маю принципову позицію - ніякого погодження на видобуток бурштину до того часу, поки не буде прийнятий відповідний закон (яким би було врегульовано видобуток бурштину, — УНІАН», - зазначає голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма.

А поки Верховна Рада розмірковує над цим питанням, і побутові, і «бурштинові» конфлікти, незалежно від того, чи пов’язані вони між собою, завершуються стріляниною. І реальними смертями.

Зоя Юхимчук