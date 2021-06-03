Небезпечне селфі. Чому біля водоспаду на Львівщині загинув школяр

Поїздка у Карпати для учнів львівської середньої школи №82 закінчилася трагедією. Один з 44 школярів, які поїхали на екскурсію до відомого водоспаду Кам’янка, 12-річний Артем, під час спроби зробити селфі раптом послизнувся і полетів в урвище… УНІАН дізнавався подробиці трагедії та чому не вдалося врятувати життя дитини.

Водоспад Кам’янка розташований у самому серці українських Карпат, у межах Національного природного парку "Сколівські Бескиди", за 100 кілометрів від Львова. Потужними двома потоками, розділеними скельним виступом, вода у водоспаді спадає з висоти майже сім метрів. Це одне з найпопулярніших на Львівщині місць, куди щодня з’їжджаються сотні туристів.

Так було і того дня – з нагоди закінчення навчального року для учнів 6-го класу зробили екскурсію з виїздом на природу. Так би мовити, щоб було і корисно, і цікаво. Один із школярів вирішив зробити ефектне фото на фоні водоспаду. Він підійшов надто близько до огорожі, послизнувся на мокрому камінні і – в одну мить - полетів вниз.

Повідомлення про те, що біля водоспаду Кам’янка тоне дитина, надійшло до Служби порятунку близько опівдня. На місце негайно прибули рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Сколе.

"Рятувальники бензопилою розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили хлопчика та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег. Його передали медикам, однак ті лише констатували смерть. Це хлопчик, 2009 року народження, львів’янин", - розповіли у прес-службі ГУ ДСНС Львівської області.

За словами директора львівської школи №82, в якій навчався Артем, Тетяни Іванів, усе сталося миттєво.

"Це була навчальна екскурсія, організована школою. Перед тим і вчителі, і діти пройшли інструктаж, всім пояснили, як поводитися в горах, біля води. З дітьми було п’ятеро дорослих – три вчителі і двоє батьків. Але секунда діла… Мені зателефонувала класний керівник і повідомила про трагедію. Розповіла, що Артем хотів сфотографуватися, раптом послизнувся і полетів вниз. Він зачепився головою за дерево, за ним кинувся наш вчитель етики, який теж поїхав з дітьми. Він його фактично зловив, викликали рятувальників, "швидку". Люди, які там були, теж допомагали реанімувати, проте все марно. Дитина загинула…", - розповідає УНІАН Тетяна Іванів.

Львів’янин Михайло Копоть каже, що рятувати хлопця допомагала і його дружина, яка на той момент опинилася поруч.

"Вона одразу кинулась у воду, але врятувати, на жаль, не змогла. Це було дуже страшно…", - каже чоловік.

За словами очевидців, падаючи, Артем вдарився головою об кам’яний схил і отримав травму, несумісну з життям.

Після трагедії класний керівник потрапила до лікарні з серцевим нападом. Вчитель, який кинувся на допомогу, наковтався води і його теж госпіталізували з переохолодженням.

У школі кажуть, що класний керівник, яка повезла учнів – досвідчений педагог, має майже 30 років стажу, і така поїздка у неї далеко не перша. І завжди все закінчувалося добре.

В управлінні освіти Львівської міської ради обіцяють перевірити всі факти цієї трагедії.

"Як нам стало відомо, хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду. На місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, що поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики. На жаль, врятувати життя дитини не вдалося. На місці працювала слідчо-оперативна група. Управління освіти створить комісію для розслідування фактів трагедії", – розповіла начальниця управління освіти Львівської мерії Зоряна Довганик.

За фактом загибелі хлопчика слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

"Як встановили правоохоронці, до водоспаду приїхала екскурсійна група у складі 44 учнів однієї з львівських шкіл, троє вчителів та двоє батьків. Під час фотографування один із школярів, 12-річний хлопчик, заліз на каміння, послизнувся та впав у воду. На жаль, лікарям не вдалося врятувати хлопчика – він помер до приїзду "швидкої". Тіло дитини скеровано на експертизу, яка має встановити причину смерті", - розповіла УНІАН речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

Трагедія набула неабиякого резонансу, адже сталася вона біля одного з найвідоміших в цьому регіоні туристичних об’єктів. Тож відреагували на неї і в Державному агентстві розвитку туризму.

"Часто такі тури, як в цьому випадку, організовують не ліцензовані туроператори, або приватні особи чи самостійно батьки, вчителі. Відповідно, немає ні страхування, ні професійного супроводу, включаючи підготовлених спеціалістів, які можуть надати першу допомогу, ні відповідальних за те, що може трапитись з дітьми. А багато пам‘яток, які є потенційно небезпечними, не мають відповідних огороджень та знаків попередження про можливу небезпеку. Це перше, над чим повинна працювати громада та національні парки, - зазначає голова Держагентства Мар’яна Олексів. – Туристична галузь не може далі залишатись повністю безконтрольною. Адже йдеться про життя та здоров‘я туристів".

За словами чиновниці, Україна зараз переймає досвід турецьких колег та їх регулювання туристичної галузі. Наприклад, автобус, який перевозить туристів з аеропорту в готель, повинен мати відповідну ліцензію на туристичні перевезення і бути організованим виключно ліцензованим туроператором. Те ж стосується діяльності гідів. А за порушення таких правил передбачені чималі штрафи.

Олексів переконана, що зрушити з мертвої точки вдасться лише тоді, коли в нас приймуть нову редакцію Закону про туризм, в якому будуть чітко прописані усі ці вимоги.

Мирослава Бзікадзе

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