Повернення в ТОП-50 (фото)

Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла перший у своїй кар`єрі титул WTA в одиночному розряді.

У фіналі турніру WTA третьої категорії з призовим фондом $200 тис. DFS Classic харків`янка в запеклій боротьбі зломила опір 18-літньої бельгійської тенісистки Яніни Вікмайєр: 7-6(7) 3-6 7-6(4), передає сайт «Сапронов-теніс».

Тенісистки провели на корті 2 години 48 хвилин.

Тим самим, Катерина взяла у бельгійки реванш за поразку в лютому цього року в Харкові.

Бондаренко-молодша стала третьою представницею України, який скорився турнір WTA в одиночному розряді. Раніше це вдавалося Наталії Медведєвій (чотири рази) та Олені Бондаренко. Успіх на трав`яних кортах Бірмінгема дозволить Катерині Бондаренко повернутися в число 50 найсильніших тенісисток планети.

Переможницею DFS Classic - 2007 була сербка Олена Янкович, а до цього в Бірмінгемі кілька разів перемагала російська тенісистка Марія Шарапова.

Фото із сайту "Сапронов-теніс"