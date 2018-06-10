Харків. НАТО. Пікети (фоторепортаж)

Харків. НАТО. Пікети (фоторепортаж)

20:03, 17 червня 2008
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Плакати, прапори, скандування, гострі перепалки між представниками різних таборів – вся, як і годиться, було задіяне для демонстрації ставлення до Альянсу. Вияв демократії, констатували гості…

Дві групи представників різних політичних сил – як прибічників, так і противників вступу України до НАТО, – провели пікетування приміщення Харківського національного університету ім. Василя Каразіна, де проходила зустріч делегації НАТО з ректором, викладачами та професорами вузу.

Напередодні рішення провести антинатовські акції в Харкові було прийняте Координаційною радою лівих та ліво-центристських партій Харківської області.

Активісти цієї групи, яка чисельно переважала прибічників НАТО, тримали в руках плакати з написами: «Нет – НАТОвским оккупантам!», «НАТО – агрессор!», «НАТО – нет!», «НАТО – хуже ГЕСТАПО!», «Мир Украине!» і гучно скандували. До цієї групи входили, зокрема, представники КПУ, СПУ, СДПУ(о), ПСПУ, «Русского блока» та «Союза левых сил», а також ветеранських та деяких громадських організацій. Серед учасників антинатовського пікету також перебували й представники Партії регіонів.

До іншої, менш чисельної, групи прибічників НАТО входили представники «Нашої України» та інших політичних сил національно-демократичного спрямування, які тримали партійні та державні прапори України і плакати з написами: «НАТО – гарантія суверенітету України!», «Червоні руки геть від ПДЧ!».

Акції завадила сильна злива, хоча антинатівці встигли втоптали в асфальт американський прапор.

Коментуючи журналістам подію, голова обласної організації Народного руху України Анатолій СЕМЕНЧЕНКО назвав це «сучасним дикунством» і висловив переконання в тому, що «здорові сили українського суспільства усвідомлюють, що шлях у майбутнє демократичне України пролягає через вступ до НАТО».

Дотримання порядку біля університету забезпечували загони міліції, які розділяли учасників акції живим коридором.

Протягом дня 17 червня члени делегації брали участь у Круглому столі «НАТО після Бухарестського саміту та роль України в європейській безпеці», відвідали Інститут монокристалів та провели зустріч з українськими науковцями, в т.ч. з учасниками спільних українсько-натовських програм.

До делегації Північноатлантичної Ради НАТО входили, зокрема, посли при НАТО від Естонії, Німеччини, Ісландії, Норвегії, Португалії, Румунії, Іспанії та США.

Увечері делегація повернулася до Києва. 

Фоторепортаж Андрія Кравченка

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