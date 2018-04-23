Росія перекрила газ Харківській області

Сьогодні Росія припинила подачу природного газу в Харківську область.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Харківської облдержадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ, подачу газу з боку Росії припинено в понеділок, 5 січня, о 19.40.

Газ перестав надходити по газопроводу Острогожськ-Шебелинка. По цій вітці газ надходив на Шебелинку (Україна) і розподілявся між споживачами Харківської області.

За словами О.ШАПОВАЛОВА, ситуація, що склалася, буде розглянута у вівторок вранці на екстреній нараді оперативного штабу.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на О.ШАПОВАЛОВА, на даний момент Харківщина недоотримує щогодини 1,1 млн. кубічних метрів газу.

Заступник губернатора також відзначив, що зараз здійснюються заходи щодо збільшення видобування газу на території Харківської області і підйому газу зі сховищ «Харківтрансгазу». При цьому він запевнив, що «нормальний тиск газу в газотранспортній системі Харківської області буде забезпечений».

О.ШАПОВАЛОВ повідомив, що відповідні заходи щодо підтримки нормального функціонування паливно-енергетичного комплексу області були розроблені і затверджені Харківською облдержадміністрацією ще минулого року.

Окрім збільшення видобування газу і підйому його зі газосховищ, цими заходами, зокрема, передбачено: перехід певних підприємств на роботу з альтернативними видами палива, можливе обмеження подачі газу на підприємства, для яких це не є критичним для виробництва, можливе обмеження подачі гарячої води. «Обмежень в подачі варильного газу і тепла населенню не буде» - запевнив О.ШАПОВАЛОВ.

Заступник губернатора звернувся до жителів Харківщини із закликом сплатити всі борги за газ і тепло. «Якщо у Харківської області не буде боргів перед ДК «Газ України», ми впевнено виходимо з ситуації, що склалася, і вирішуємо всі проблеми», - заявив О.ШАПОВАЛОВ.