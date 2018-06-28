Азербайджанці України: Курбан-Байрам несе надію, достаток і любов (фоторепортаж)

Курбан-Байрам є одним з найбільших і найшанованіших мусульманських свят. Його відзначають через 70 днів (за мусульманським місячним календарем) після завершення Священного місяця Рамадан.

Кожного року азербайджанці Харківщини, які об’єднані в одну з найбільших діючих громад, збираються наприкінці осені, аби воєдино з усіма мусульманами світу здійснити, як це робили їхні пращури, жертвоприношення Богові.

В ці дні слід заколоти барана, бика або верблюда – спокутувати гріхи, а головне висловити вдячність Аллаху, і тоді він дарує людям благополуччя, достаток, пошле врожай і буде милосердний до бідних і знедолених.

Представники Всесвітнього Конгресу Азербайджанців в Україні, офіс яких знаходиться у Харкові, привітали своїх співвітчизників зі святом Курбан-Байрам.

«Благословенне свято Гурбан, що втілює собою завершеність Ісламу як релігії, посланій людству як дорога морально-етичного порятунку, - йдеться у привітанні.

Це свято, що закликає людей до милосердя, солідарності, братерства і гуманізму. Наш народ завжди з повагою ставиться до своїх національно-духовних цінностей і традицій. Всі релігійні церемонії, у тому числі і свято Курбан, щорік відзначаються в Україні з великою урочистістю. У ці священні святкові дні бажаємо кожному з вас здоров`я, щастя вашим сім`ям та достатку вашим домівкам!».

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА