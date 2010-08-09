З території арсеналу в Лозовій потрібно відселити 80 сімей

З території 61-го військового арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України в Лозовій потрібно відселити близько 80 сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За його словами, із загальної кількості сімей 64 сім’ї проживають у 2 будинках неподалік арсеналу, інші, не маючи на те права, – у приміщенні барачного типу.

«Є барак, де проживають люди, що абсолютно не мають права там проживати. Як вони там опинилися, сьогодні вже цього не з’ясувати, тому що живуть вони там більше 10 років, – і їх теж потрібно відселяти», – підкреслив В.БАБАЄВ.

В.БАБАЄВ зазначив, що на сьогодні є 38 вільних квартир, які може викупити місцева влада, але мер Лозової разом із Лозівською райдержадміністрацією вивчають ситуацію на вторинному ринку житла в Лозовій та прилеглих населених пунктах, де також, можливо, буде придбане житло.

Заступник губернатора, спираючись на слова міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ, запевнив, що Міністерство оборони також займатиметься питанням розселення мешканців небезпечної зони, і усі мешканці в радіусі 500 м від складу боєприпасів будуть відселені, незважаючи на прописку та право там проживати.

Як передавав УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. близько 16.00. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. За офіційною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значна частина мешканців 5-кілометрової зони була евакуйована.

Довідка УНІАН. 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України розташований на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання в арсеналі, за даними Міноборони, становлять близько 95 тис. т. боєприпасів. Зокрема: снаряди, 80-міліметрові міни, 150-міліметрові реактивні снаряди.

Лозова – місто в південній частині Харківської області, центр однойменного району. Важлива вузлова залізнична станція. Загальна чисельність мешканців населених пунктів Лозівської міськради – 69 081 особа. Місто засноване як залізнична станція 1869 року, під час прокладання залізниці.